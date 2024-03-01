Любовь или одержимость: история отношений Марлен Дитрих и Эриха Марии Ремарка

Две легендарных личности, две огромных трагедии и одна любовь, которая едва не разрушила великого писателя.

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С первого взгляда

Марлен Дитрих и Эрих Мария Ремарк стали знаменитыми в одночасье: в 1930 году автор выпустил роман «На западном фронте без перемен», а актриса снялась в фильме «Голубой ангел». В это время над их родиной уже нависла тень следующей большой войны, поэтому звезды решили переехать и попытать счастья за границей.

Однажды Ремарк пил кофе в Венеции, когда увидел за соседним столиком Марлен. До этого он видел ее лишь на экране, поэтому решил познакомиться. Дитрих заметила, что Эрих слишком молод для культового автора, он произнес, что никогда не видел женщин красивее.

Их тянуло друг к другу словно магнитом, хотя и Ремарк, и Дитрих понимали, что будущего у них точно нет.

«Я думаю, нас подарили друг другу, и в самое подходящее время. Мы до боли заждались друг друга. У нас было слишком много прошлого и совершенно никакого будущего», — писал Ремарк позже.

На первом же свидании автор признался, что его совершенно не интересует секс. Марлен обрадовалась: близость была ей в тягость, зато с Эрихом она могла разговаривать ночами напролет, смотреть кино, читать вслух. Впервые Дитрих любила кого-то за его интеллект, душу, открытое сердце.

«Не могу себе представить, что когда-нибудь я полюблю другого человека. Я имею в виду не так, как тебя, я имею в виду — пусть даже маленькой любовью. Я исчерпал себя... Мои руки — это твои руки, мой лоб — это твой лоб, и все мои мысли пропитаны тобой» — писал Ремарк, одержимый Марлен.

Одержимость

Писатель был не просто влюблен в Марлен, он не мог думать ни о чем, кроме нее. Ревновал актрису к любому ее знакомому, переживал тяжелую депрессию. Дитрих такое обожание быстро стало тяготить. Она все реже отвечала на письма Эриха, ей хотелось легкости, общения с новыми людьми, радости.

Ремарк ревновал безумно. Он то терпел, то пытался избавиться от мучительной связи, пожиравшей его изнутри.

«Работать. Работать. Прочь от Пумы! Прочь, прочь! В этом нет больше никакого смысла», — писал он в своем дневнике.

Но окончательно порвать с Дитрих он был не в состоянии.

Отдых

Однажды Марлен позвала Ремарка с собой на побережье. Он был окрылен и не знал, что с собой Дитрих возьмет мужа, любовника и еще пару новых фаворитов. Писатель сходил с ума, почти не покидал номер и усердно работал над «Триумфальной аркой». Ремарк списывал главную героиню с Марлен и все больше в ней разочаровывался.

Однажды он не выдержал и пришел ночью к Дитрих, встал перед ней на одно колено и умолял выйти за него замуж. Марлен рассмеялась и призналась, что только что сделала аборт от нового любовника. Для Эриха это была точка невозврата. Он навсегда ушел от Дитрих и погрузился в глубокую депрессию.