Тормозуха и табуретовка: какими суррогатами травились граждане СССР

Суррогаты алкоголя были в ходу на просторах Советского Союза не только в годы сухого закона. Пили стеклоочиститель, самогон из табуреток и настойку календулы. Спирт умудрялись добывать даже из обувного крема. Намазывали его на хлеб, оставляли на какое-то время. После крем счищали, а хлеб, пропитанный спиртом, ели. Какими еще смертоносными средствами травились люди в СССР, читайте в нашем материале.

1. «Борис Федорович» и «тормозуха»

Пожалуй, это были одни из самых экстремальных напитков советских алкоголиков — такое пили на всяких производствах, от безысходности — когда выпить очень хотелось, но не было возможности достать что-то более приличное.

«Тормозухой» в разговорной речи называли тормозную жидкость, которая в изобилии была в армейских авторотах и на всяческих автобазах. Тормозуху обычно сливали в ведро прямо из автомобиля — так ее проще было украсть. Чтобы уменьшить вред от «тормозухи» для организма (хотя, казалось бы, как можно «уменьшить вред» от такой жести), ее предварительно вымораживали. Один из способов вымораживания «тормозухи» назывался «пустить по рельсе», он применялся зимой: длинный кусок рельса выставлялся на мороз, затем, когда рельс основательно промерзал, по его желобу пускали «тормозуху». Считалось, что все примеси примерзнут и останутся на рельсе, а до низа дотечет уже более или менее очищенный спирт.

Именем «Борис Федорович» (встречался и вариант «Борис Федотович») называли клей «БФ», который представляет собой фенолформальдегидную смолу, растворенную в этиловом спирте, ацетоне или хлороформе. Сложно представить, но эту дрянь когда-то тоже пили — «Борис Федорович» водился в основном в цехах, там же были и инструменты для его подготовки к употреблению — клей наливали в емкость, затем туда же насыпалась соль, а затем в емкость вводили вращающуюся деревянную палку (например, на дрели или на сверлильном станке). Клеящее вещество (смола) наматывалось на палку, а спирт оставался в емкости. Часто после употребления «Бориса Федоровича» наступала слепота.

2. Денатурат и «табуретовка»

Помните «табуретовку», которую упоминал Остап Бендер в книге «Золотой теленок»? Это была не выдумка Ильфа и Петрова — такой напиток действительно существовал. Часто его именуют «самогоном из табуреток» — это не совсем правильно, так как изготавливался этот напиток вовсе не из табуреток, а из перебродившего столярного клея. Столярный клей изготавливался из органических компонентов — костей, сухожилий и связок животных, а также из обрезков кожи (так называемый мездровый клей). Полуфабрикат клея, поставляемый на фабрики, обычно выглядит как твердые плитки либо гранулы, которые нужно замочить в холодной воде. Вот эту бодягу каким-то образом «квасили», после чего умудрялись выгнать из нее самогон. Денатурат, в разговорной речи называемый также «денатурчик», «синенький» и «зелененький», пили как есть, но иногда также пробовали и очистить (способы были разные). Последствия употребления «денатурчика» были самые разные — от мощного чернильного «выхлопа» поутру до острого панкреатита и слепоты.

3. Водка «сучок» и брага

Брагой называли множество всяких напитков, однако у них была общая технология приготовления — обязательными компонентами были сахар, дрожжи и вода (добавки были по вкусу). Все компоненты закладывались в емкость, после чего та ставилась в тепло для начала процесса брожения. Брага была популярна во всяких отдаленных от цивилизации военных гарнизонах — вроде частей ракетных войск. Компоненты для браги собирали из доп. пайка, в котором почти всегда был сахар. Бодяжили брагу чаще всего в котельной — чтобы офицеры не учуяли запах, емкость с брагой прятали под котлом, а «выхлоп» выводили в дымарь. Пили готовый напиток из чайников.

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Водка «сучок» — так называли гидролизный спирт. Он получался из «черной патоки», а по сути из древесины, осахаренной гидролизным способом. Сей напиток имел привкус лакокрасочной химии и оставлял после себя ярко выраженный перегар «ацетонового» типа. Считалось, что водка «сучок» относительно безопасная — от нее не слепли и не умирали, но не все так просто — генетики проводили испытания на мышах, одной группе которых в пищу добавляли обычную зерновую водку, а другой группе — гидролизную, из древесины. Мыши во в Источник статьи журнал Новости в фотографиях, у которого все копируют контент - BigPicture.ru торой группе умирали гораздо быстрее, а их потомство вырождалось.

Кстати, говорят, что в бывшем СССР и сейчас кое-где делают водку из гидролизного «деревянного» спирта, которая очень опасна для здоровья.

4. «Коньяк „Три косточки“» и другие одеколоны

Отдельным пунктом надо сказать про лосьоны и одеколоны — их пили во все годы существования СССР, от 1920-х до 1980-х. Разговорное название таких напитков — «чиколон», «Коньяк „Три косточки“» (про одеколон «Тройной»), «коньяк с резьбой». Пили одеколоны как разбавленными, так и нет, причем были они популярны у многих групп населения — от уголовников до рабочих заводов и армии.

Наиболее популярными и проверенными напитками этой серии были, собственно, одеколон «Тройной» и лосьон для ухода за нормальной и жирной кожей лица «Огуречный» — эти одеколоны были не сильно вонючими, содержали много спирта и оставляли «благородный перегар» кельнской воды. Последствия употребления одеколона не столь плачевны, как, например, в случае с денатуратом — однако тоже очень опасны, как минимум для желудочно-кишечного тракта.

5. Алкококтейли

Когда-то я думал, что всякие невообразимые алкоголические коктейли — это уже изобретение времен перестройки и ее сухих законов, но все это существовало на много лет раньше — как минимум в 1969 году, когда было написано бессмертное произведение Венички Ерофеева «Москва — Петушки» — в этой повести (точнее — поэме) перечисляется множество рецептов алкококтейлей, вот лишь некоторые из них:

«Ханаанский бальзам». В пропорции 1:2:1 смешивался денатурат, пиво «Бархатное» и очищенная политура (жидкость для очистки и полировки древесины). Получался напиток черно-бурого цвета, получивший за внешний вид и другое название — «чернобурка».

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«Слеза комсомолки». Смешиваются между собой следующие компоненты — духи «Лаванда» (15 г), духи «Вербена» (15 г), духи «Лесная вода» (30 г), лак для ногтей (2 г), зубной эликсир (150 г), лимонад (150 г).

Вот что писал про этот коктейль сам Ерофеев:

«Пьющий просто водку сохраняет и здравый ум, и твердую память или, наоборот, теряет разом и то и другое. А в случае со „слезой комсомолки“ просто смешно: выпьешь ее сто грамм, этой „слезы“ — память твердая, а здравого ума как не бывало. Выпьешь еще сто грамм — и сам себе удивляешься: откуда взялось столько здравого ума? И куда девалась вся твердая память?»

«Дух Женевы». В состав этого коктейля входила «Белая сирень», средство от потливости ног, стакан «Жигулевского пива» и 150 грамм спиртового лака. Назывался коктейль, кстати, в честь временного потепления отношений между СССР и Западом.

6. Настойка календулы, «бояра» и стекломой

Вот эти вещи действительно стали популярны уже в перестройку — по крайней мере, ни в старой литературе, ни в рассказах людей из той эпохи я не встречал упоминания массового употребления этих вещей где-то до 1982–1985 года.

Аптечные настойки стали массово употребляться в качестве алкогольных напитков во времена «антиалкогольных кампаний», после чего стали отпускаться «не более 1-2 флаконов в одни руки». Впрочем, алкашей это не останавливало — так как и 1-2 фунфыриками корвалола или пустырника можно было вполне неплохо «догнаться», плюс всегда можно было попросить докупить нужное количество корвалола у других покупателей аптеки.

Отдельной строкой надо сказать про настойку календулы — она стала популярна необычным образом. На советских промышленных предприятиях для того, чтобы рабочие не воровали спирт, в него добавляли дурно пахнущие вещества, вроде ацетона или бензина. Чтобы перебить запах «химии», рабочие добавляли в этот спирт настойку календулы — ее запах чем-то похож на запах дерьма, и он сильно забивал «химический» бензин. Встречали алкашей, от которых одновременно разит спиртом, цветами и каким-то дерьмом? Вот именно такой выхлоп дает та самая настойка календулы.