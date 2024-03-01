Иваныч, Палыч, Сергевна: почему русские используют усеченные отчества

Иваныч, Палыч, Сергеич: почему русские используют усеченные отчества
Многие считают обращение в форме усеченного отчества фамильярным. Однако филологи утверждают, что такое произношение является нормой. Мало того, по мнению специалистов, стяжание отчеств преследует вполне конкретные цели.
Особенности русских отчеств
Первые отчества на Руси появились давно. Ученые обнаружили их в списках русских послов, датированных еще 945 годом. Однако тогда отчества имели несколько специфичную форму, вроде Василий сын Петра. В устной же речи отчества звучали по-другому – Василий Петрович. Подобные отчества, заканчивающиеся на –вич (-ова), дошли до наших дней. Сегодня обращение к человеку по имени и отчеству считается проявлением уважительного к нему отношения.
Однако в быту даже наши современники нередко употребляют отчества не совсем «правильно». Так, Н. А. Петровский в своем «Словаре русских личных имен» упоминает о традиции называть знакомого человека только по отчеству: Петрович, Ивановна и т.п. Также россияне часто не произносят некоторые звуки, которые присутствуют в письменных формах отчеств: Иваныч (Иванна), Николаич (Николавна), Палыч (Пална), Андреич (Андревна), Сергеич (Сергевна).
Сокращение отчеств
Некоторые считают, что обращение по усеченному отчеству является фамильярностью. Однако доктор филологических наук Елена Маринова в учебном пособии «Больные вопросы родной грамматики» пишет о том, что подобное произношение отчеств относится к норме. Некоторые вообще придерживаются мнения о том, что побуквенное произношение отчеств отдает подобострастием.
Впрочем, в письменной речи усеченные отчества фигурировать все-таки не должны.
Стяжательные варианты допускаются при произношении отчеств, образованных от мужских имен на –ий (Василий – Василич, Анатолий - Антолич), на –ей, –ай (Николай – Николаич, Алексей - Алексеич), на –н, -м (Антон – Антонна, Ефим - Ефимна), на –в (Вячеслав – Вячеславна, Станислав - Станислвна). А вот в женских отчествах на безударное –овна рекомендуется полное произношение: Александровна, Борисовна, Кирилловна, Олеговна, Викторовна и т.д.
Причины усечения отчеств
Усечение большинства отчеств в устной речи объясняется всего лишь удобством произношения. Именно поэтому подобная особенность не принимается специалистами за ошибку. Советский филолог Надия Янко-Триницкая называла это явление «экономией речи». Янко-Триницкая также утверждала, что усечение отчеств происходит и для образования прозвищ. Мало того, эксперты уверенно заявляют о том, что зачастую две упомянутые выше цели объединяются в одну.
Еще одну цель, которая преследуется при усечении отчеств, приводил в своих трудах отечественный лингвист Борис Унбегаун. Он писал о том, что сокращенные отчества использовались для образования псевдонимов. Так, литературный критик, известный как Л. Лелéвич, взял в качестве псевдонима усеченное отчество; его полное (еврейское) имя — Лабори Гилéлевич Кальмансóн. Хотя и в этом случае усечение отчества было обусловлено удобством произношения.