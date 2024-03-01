Иваныч, Палыч, Сергевна: почему русские используют усеченные отчества

Многие считают обращение в форме усеченного отчества фамильярным. Однако филологи утверждают, что такое произношение является нормой. Мало того, по мнению специалистов, стяжание отчеств преследует вполне конкретные цели.

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Особенности русских отчеств

Первые отчества на Руси появились давно. Ученые обнаружили их в списках русских послов, датированных еще 945 годом. Однако тогда отчества имели несколько специфичную форму, вроде Василий сын Петра. В устной же речи отчества звучали по-другому – Василий Петрович. Подобные отчества, заканчивающиеся на –вич (-ова), дошли до наших дней. Сегодня обращение к человеку по имени и отчеству считается проявлением уважительного к нему отношения.

Однако в быту даже наши современники нередко употребляют отчества не совсем «правильно». Так, Н. А. Петровский в своем «Словаре русских личных имен» упоминает о традиции называть знакомого человека только по отчеству: Петрович, Ивановна и т.п. Также россияне часто не произносят некоторые звуки, которые присутствуют в письменных формах отчеств: Иваныч (Иванна), Николаич (Николавна), Палыч (Пална), Андреич (Андревна), Сергеич (Сергевна).

Сокращение отчеств

Некоторые считают, что обращение по усеченному отчеству является фамильярностью. Однако доктор филологических наук Елена Маринова в учебном пособии «Больные вопросы родной грамматики» пишет о том, что подобное произношение отчеств относится к норме. Некоторые вообще придерживаются мнения о том, что побуквенное произношение отчеств отдает подобострастием.

Впрочем, в письменной речи усеченные отчества фигурировать все-таки не должны.

Стяжательные варианты допускаются при произношении отчеств, образованных от мужских имен на –ий (Василий – Василич, Анатолий - Антолич), на –ей, –ай (Николай – Николаич, Алексей - Алексеич), на –н, -м (Антон – Антонна, Ефим - Ефимна), на –в (Вячеслав – Вячеславна, Станислав - Станислвна). А вот в женских отчествах на безударное –овна рекомендуется полное произношение: Александровна, Борисовна, Кирилловна, Олеговна, Викторовна и т.д.

Причины усечения отчеств

Усечение большинства отчеств в устной речи объясняется всего лишь удобством произношения. Именно поэтому подобная особенность не принимается специалистами за ошибку. Советский филолог Надия Янко-Триницкая называла это явление «экономией речи». Янко-Триницкая также утверждала, что усечение отчеств происходит и для образования прозвищ. Мало того, эксперты уверенно заявляют о том, что зачастую две упомянутые выше цели объединяются в одну.