На обочине истории: зачем города русские «уматерили» Киев

Откуда пошла Русь, где ходила и куда в конце концов пришла

Сейчас у нас повсеместно говорят об улучшении преподавания истории в школе. Как ни странно, в XXI веке особую важность приобрёл вопрос происхождения Руси. Откроем, к примеру, учебник 6-го класса под редакцией академика РАН А.В. Толкунова (М.: «Просвещение», 2022). Там рассматриваются три варианта происхождения слова «Русь». Первое — от датского острова Рюген, второе — от названия реки Рось, и третье — от мифического острова Русов.

Однако в том же учебнике двумя страницами ранее говорится об употреблении слова «Русь» в Бертинских анналах (Франкской империи) в 839 году. А вот о сообщениях арабских и византийских историков и географов IX-XI веков в учебнике даже не упоминается.

Между тем в трудах арабских ученых неоднократно упоминаются русы — мореплаватели и воины, в IX-XI веках регулярно плававшие в Чёрном и Средиземном морях. Причём арабы именовали Чёрное море Русским морем. Термин «Чёрное море» появился после захвата турками Константинополя в 1453 году, тогда же турки переименовали Эгейское море в Белое. Во второй половине XIX века Эгейскому морю вернули историческое название, а Чёрному — нет.

Термин «Русское море» широко использовался и в Европе. О нём упоминал испанский путешественник Вениамин из наваррского города Тудела. Монах Нестор в «Повести временных лет» писал: «А Днепр втекает в Поньтское море тремя устьями, это море зовётся Русским».

Данные арабских учёных подтверждаются византийскими и западноевропейскими хрониками. Увы, русские летописи молчат о походах русов на Каспийском и Средиземном морях.

Согласно арабским источникам, впервые русы появились на юге Каспийского моря в 880 году. По свидетельству арабского историка Ибн Исфендийара они напали на город Абаскуна.

В августе-сентябре 844 года русы напали на Лиссабон, а в октябре — на Севилью. Об этом известно из трудов арабских историков IX века. Причём, они утверждают, что русы прибыли из моря Понт (греческое название Чёрного моря).

Из всего этого и многих других свидетельств современников и данных археологических раскопок следует однозначный вывод: русы представляли собой отряды, состоявшие из норманнов (варягов) и славян.

Обратим внимание, что финны зовут русских «рюсси» (ryssä), что весьма похоже на финское «routsi» — «гребцы». На Русском Севере в XIX веке ходила пословица: «Не рой зря воду», то есть в древние времена рыли не только землю, но и воду (гребли).

А как возникло Древнерусское государство?

В учебнике Торкунова говорится коротко и неясно: всё начинается по старой схеме — с убийства в Киеве в 882 году «неких варягов Аскольда и Дира». Далее «киевляне признали власть Олега, который назвал Киев „матерью городов русских“».

Это — хороший подарок киевским историкам, позабывшим в 2014 году о древних украх и выдавшим новую сказку «Украина-Русь». По их версии Древнерусское государство основали щирые украинцы, которые иногда именовали себя русскими. А восточнее Киевской Руси проживал народ «моксель», состоявший их племён меря, весь, мокла, чудь, мордва и т. д. На этих землях Юрий Долгорукий в 1137 году основал Суздальское княжество. Ну а через 50 80 лет на землях народа «моксель» возникли Владимирское, Рязанское, Тверское и другие княжества. То есть жители современной России представляют из себя потомков народа «моксель», не имеющего никакого отношения к Украине-Руси и даже к славянам.

Непонятно, почему до сих пор и киевские, и московские историки повторяют нам сказку об Аскольде и Дире? Аскольд предводительствовал отрядами русов, напавшими в 844 году на Севилью, а в 860 году — на Константинополь. В летописях Дир упомянут где-то раза три и всегда в сочетании «Аскольд и Дир». А вот арабские историки писали: «Аскольд аль Дир», то есть «Аскольд по прозвищу Зверь». На древнеготском языке «дир» — «зверь». А затем какой-то малограмотный летописец из одного князя сделал двух. Так что Дир стал прадедушкой подпоручика Киже.

Миф об Аскольде в XXI веке обрёл важное политическое значение. В 1982 году генсек Леонид Брежнев сделал очередной подарок Украине — устроил торжества по поводу 1500-летия основания Киева. Киев-де основал некий Кий вместе со своими братьями Щеком и Хоривом и сестрой Лыбедью.

Согласно Новгородской летописи XI века, Киев был основан в 854 году. Постепенно Киев все более «старел» в трудах советских историков. И вот уже в «Большой Советской энциклопедии» (1973 г.) говорится, что Киев был основан в VI-VII веках.

Киевские историки ещё в советское время сделали важное открытие. По их мнению, в Киеве с V по IX век правила украинская династия князей, родоначальником которой был князь Кий, а последними князьями — Аскольд и Дир. Никаких иных князей, правивших Киевом 400 лет, щирым профессорам обнаружить не удалось.

В IX-XI веках флотилии норманнских судов (драккаров) легко передвигались вдоль северного побережья Европы и грабили по пути местное население, а затем через Гибралтарский пролив попадали в Средиземное море. Это был очень длинный, но сравнительно лёгкий путь. А вот пройти «из варяг в греки» по русским рекам и волокам гораздо короче, но сделать это с боями было трудно, а, скорее всего, и невозможно. Вот и приходилось норманнам ладить с местным населением, особенно в районах волоков. Для славянского населения волок становился промыслом, и жители окрестных поселений углубляли реки, рыли каналы, специально содержали лошадей для волока и др. Естественно, за это норманнам приходилось платить. По пути «из варяг в греки» к викингам приставали отряды славян.

В IX-Х веках знаменитый «Путь из варяг в греки» стал государствообразующим для России. Сразу оговорюсь: этот «Путь» надо понимать не в узком смысле, как нас учили в школе: Финский залив — Нева — Ладога — Волхов — Ильмень-озеро — Ловать — волоки — Днепр — Чёрное море. Это лишь один из вариантов пути, по которому, по моей оценке, в IX-ХI веках не проходило и десятой доли товарооборота Древней Руси. На самом деле русы освоили несколько десятков речных и озёрных путей, которые следует включить в «Путь из варяг в греки».

Что же получается, все русские историки толкуют о главном пути из Новгорода в Константинополь через Киев, и лишь Широкорад утверждает, что там проходило лишь 10% товаров? Увы, наши историки-классики фантазировали или выполняли политический заказ царей и генсеков.

Массовые находки арабских монет на территории России и Швеции говорят об обратном. Так, в пределах Российской империи к 1913 году, кроме Крыма и черноморского побережья Кавказа, арабских монет найдено в сто раз больше, чем византийских. Большая часть арабских монет найдена на Волге, реках и волоках, соединяющих Волгу с Днепром, Северной Двиной, Невой, а также на путях из Чудского озера через реку Эмбах, систему рек и озёр Эстляндии до Дерпта (Пярну).

В Киеве же — главном центре русско-византийской торговли — арабских монет найдено примерно в сто раз меньше, чем византийских. Замечу, что в Константинополе господствовали византийские монеты, а арабские использовались при сделках редко. Общее число монет, византийских и арабских, найденных на Волге, почти на порядок превышает число монет, найденных на Днепре от Чёрного моря до Смоленска. Собственно, Смоленск учитывать нельзя, поскольку через него проходил путь на Волгу и Каспий.

Итак, находки монет однозначно нам показывают, что главный торговый путь на Руси шёл через Волгу, а с неё — через северные волоки на Балтику.

По субъективным причинам русские историки конца XVIII-XIX веков сделали Киев и Южную Русь центром формирования Древнерусского государства. На самом деле ко времени прибытия Рюрика на Русь в 882 году уже десятилетиями существовали большие русские города Ладога (сейчас Старая Ладога), Смоленск, Белоозеро, Тимерёвское городище в 15 км от Ярославля и многие другие. Центром формирования Руси были северо-западные земли Древнерусского государства. Недаром варяги называли русскую землю Гардарики — Страна городов. Кстати, термин «Киевская Русь» был выдуман в XIX веке и никогда не употреблялся ранее.

Киев же, как подтверждают археологические находки, возник как город где-то в середине IX века. Какое-то время им владели хазары, а позже обосновалась дружина Аскольда. В X и первой половине XI века Киев был столицей даже не государства, а гособразования, позже названного Древней Русью.

После 1054 года (смерть Ярослава Мудрого) единого Русского государства не существовало. Расплодившиеся князья Рюриковичи постоянно вели усобицы, причём главным призом их становился захват Киева. Киев был важным торговым центром и, кроме того, давал моральное право захватившему его князю претендовать на первенство среди русских князей.

К началу XIII века Киев потерял свою экономическую мощь из-за набегов половцев, а главное, из-за захвата и разгрома крестоносцами Константинополя в 1204 году. Русская торговля по Чёрному морю и Днепру практически прекратилась. Это сказалось и на статусе Киева. Если до 1204 года князья Рюриковичи, овладев Киевом, садились там на стол, то позже, захватив Киев, князья сажали там своих наместников, а сами уезжали в родные уделы — Чернигов, Галич, Смоленск, Владимир и т. д. Кстати, в 1240 году, когда Батый подошёл к Киеву, там тоже не было князя.