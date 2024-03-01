Родовое проклятье: как избавиться от страшного клейма

Разводы, бесплодие, нищета, алкоголизм… Если одну семью поколениями преследуют несчастья и болезни, возможно, все дело в родовом проклятье. И хотя многие считают это лишь оправданием собственных неудач, эзотерики предупреждают: в таких случаях надо действовать решительно. Как определить «черную метку» судьбы и можно ли от нее избавиться раз и навсегда, рассказываем в материале MIR24.TV.

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Как работает родовое проклятье?

Родовое проклятие, как несложно догадаться, это проклятие, которое действует не в отношении одного конкретного человека, но в отношении целого рода на протяжении нескольких поколений. Подробнее об этом рассказывает маг, некромант, демонолог Намтар Энзигаль.

«Вопреки стереотипам, родовое проклятье встречается крайне редко, ведь людей, способных провести подобный ритуал, не так уж много. Как и не много поводов, по которым его вообще можно сделать», – уверен специалист.

Тем временем мастер Васту и глубинных медитаций, преподаватель эзотерических практик Владислав Маркелл объясняет: «Чтобы проклясть целый род, у колдуна или ведьмы должна быть огромная сила, ведь род – это мощнейшая структура. И маги, которые такой силой обладают, обычно мелкими семейными дрязгами не занимаются».

«Если некая ведьма и прокляла ваш род, это значит, что род уже был ослаблен подточившими его программами и установками, а еще ссорами между кровниками. Род ослабляется из-за «исключенников» – людей, от которых кровники отказались, решили не вспоминать. Поэтому, даже в случае проклятия, первопричина ваших невзгод – в разобщенности и ослаблении рода», – подчеркивает эксперт.

Как правило, родовое проклятье связано с достаточно серьезными проступками нашего прародительского поколения, считает практикующий психолог и родолог Мария Декусар.

«Если среди прародителей была кража, в которой родственник и был вором в особо крупном размере, то у нас либо у нашего родственника могут постоянно занимать деньги и не отдавать. Черные заговоры, когда заговаривали на смерть, могут вылиться в болезнь. Даже когда дети рождаются уже с какими-то серьезными заболеваниями», – комментирует специалист.

Главные признаки «черной метки»

Чтобы понять, есть ли в вашем роду родовое проклятие, достаточно просто проанализировать ваш род, говорит ясновидящая, нумеролог и специалист по работе с подсознанием Ирина Лидерман. Она перечисляет ситуации, указывающие на наличие проблем по роду: разводы, сильные болезни, летальные исходы после болезней, кома, нетрадиционная ориентация, внезапные необычные смерти, сильные ссоры или дележка имущества, бесплодие, выкидыши, аборты.

«Родовое проклятие при создании внедряется в ДНК и находится там бесконечное количество времени, даже после смерти оно переходит в потомков. Обычно это ритуалы, созданные с целью истребить семью на энергетическом уровне – такое делают конкуренты либо женщины, желая увести мужчину из семьи», – объясняет ясновидящая.

«Любое проклятие – это своеобразная программа, активирующаяся в заданный момент и влекущая за собой цепочку определенных событий. Если, например, ваши предки погибали в одном возрасте при схожих обстоятельствах – это таки родовое проклятие. Если ваш род на протяжении нескольких поколений преследуют одни и те же неудачи – это тоже оно. Если же вам просто в чем-то не везет, а у предков такого не было, то это просто стечение обстоятельств (или все же проклятие, но уже персональное, а не родовое). Поэтому важно собрать максимально подробный «анамнез», важна каждая деталь», – рассказывает Намтар Энзигаль.

По мнению Ирины Лидерман, признаками родового проклятия могут выступать боль в верхней части спины и плечах, а также внизу спины и крестце, женские болезни, снижение потенции, неудачи в делах – и в бизнесе, и в любви, сильные внезапные заболевания.

Как избавиться от страшного клейма?

«Каждый человек обладает силой. А люди, подверженные родовым проклятиям – это люди, которые из поколения в поколения верят в свою слабость, верят в то, что нечто большее влияет на их судьбу, и у них нет выбора. Но выбор есть всегда», – говорит бизнес-тренер и тета-коуч Ольга Балута.

Она уверена, что справиться с родовым проклятьем можно самостоятельно. Для этого она рекомендует выписать как можно больше хороших и сильных качеств своего рода и себя (когда в трудных ситуациях человек достигал какой-либо победы), а также установить в семье табу на обсуждение темы проклятий. Цель – перестать питать страх проклятия, своим молчанием «перекрыть кислород» этой энергии и не дать ей жить дальше. Также важно мысленно принять решение, что именно вы будете тем человеком, кто примет от рода силу и положит конец неудачам, отмечает Ольга Балута.

В свою очередь эзотерик, эксперт по духовному развитию, автор целительных методик Альбина Мирзабекова предупреждает: любая самостоятельная практика без обратной связи другой стороны (участников рода) и несоблюдением техник безопасности чревата нехорошими последствиями.

«Если человек бездумно выполняет какие-то ритуалы по чистке рода, произносит слова, свободно рекомендуемые сегодня на просторах интернета, и не взаимодействует экологично с предками, это может привести к плачевным результатам».

«Более того, я бы вовсе не рекомендовала заниматься практиками по чистке рода через привычные магические ритуалы, чтобы не наработать другие негативные программы, а все-таки пойти в работу с энергиями нового времени и поработать над исцелением рода и его программы через высоковибрационные энергии Света и Творца», – комментирует эзотерик.

Можно ли уберечь род от проклятий?

Самый верный способ заранее защитить свой род от проклятий – восстановить его естественную силу, считает Владислав Маркелл. «Нужно убрать ослабляющие установки, почтить предков, объединить и примирить живых членов рода», – добавляет он.

Тем временем таролог-психолог Евгений Васильев уверяет, что защитить себя и свой род от различных проклятий позволит осознанное поведение, рациональная оценка ситуаций, контроль чувств, эмоций и действий. Он также перечислил конкретные меры, помогающие противостоять заговорам недоброжелателей:

- Здоровое критическое мышление;

- Профессиональная психологическая помощь;

- Посещение культовых мест (например, церкви), мест силы;

- Медитации в широком смысле слова, аутотренинг;

- Сепарация, если детско-родительская связь не оборвана.

«В крайних случаях рекомендуется прекратить общение с человеком, который пытается наложить родовое проклятие. Выход из-под его влияния следует проводить экологично, с привлечением лояльного родственника, понимающего сложность ситуации, психолога или психотерапевта. Данный этап в жизни должен завершиться освобождением в ментальной, психоэмоциональной и социальной сферах, способствующих развитию, нахождению баланса и гармонии», – говорит Евгений Васильев.