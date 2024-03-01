Мир Дюны: откуда большие черви, зачем нужны пряности, как появилась империя, что нужно знать перед «Дюной 2».
Путеводитель по культовой вселенной.
1 марта в кинотеатрах мира вышла «Дюна 2». Это эпическая сага, основанная на романах Фрэнка Герберта. Писатель придумал сложный мир с богатой историей, множеством фракций и запутанными правилами.
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В какое время всё происходят?
События разворачиваются в далёком будущем, когда люди покинули Землю и колонизировали другие планеты. Спустя время Землю уничтожил метеорит.
Когда именно всё происходит? Если верить «Энциклопедии Дюны», сюжет первого романа стартует в 21 391 году. Это неточная информация, ведь летоисчисление изменилось, когда возникла Космическая гильдия. Это компания-монополист, которая перевозит товары между планетами и обеспечивает банковские операции.
Без гильдии вся Империя была бы обречена, ведь планетам не хватило бы ресурсов, а власть не смогла бы перебрасывать армии на мятежные территории. Это настолько важные функции, что летоисчисление в мире «Дюны» ведётся со дня основания Космической гильдии.
Как образовалась Империя?
Поначалу централизованная власть была условной. Люди не умели передавать информацию между планетами, поэтому Император никак не контролировал политику. В итоге влиятельные фракции действовали сами по себе и ни перед кем не отчитывались. Со временем это привело к бунту, бесконечным войнам и эпохе, которую назвали Великие Тёмные века.
Всё изменил учёный Тио Хольцман. Он придумал уникальный генератор: с ним люди передавали информацию на огромные расстояния и защищались от ударов и выстрелов легендарным силовым щитом. С помощью генератора правитель Ладислав Великий объединил разрозненные государства в единую Империю и начал Первый Золотой век.
Почему ни у кого нет компьютеров?
Технологии стремительно развивались, поэтому в мире «Дюны» появились роботы и выдающийся ИИ. По законам жанра искусственный интеллект слетел с катушек и поднял восстание. Железяки во всём превосходили людей, поэтому легко всех поработили.
Некоторые смельчаки не смирились с участью и начали крестовый поход. Они устраивали успешные диверсии и постепенно набирали сторонников. Спустя 200 лет на планете Коррин прошла решающая битва, где человечество окончательно разгромило роботов. С тех пор люди отказались от любой вычислительной техники.
Кто всем правит?
После победы над роботами лидер назвал себя Падишах-Императором и основал Дом Коррино. Именно он правил миром «Дюны» в течение следующих 10 тысяч лет. События саги стартуют как раз с необъявленного конфликта Коррино и Атрейдесов.
Зачем нужна пряность?
Без компьютеров перемещаться по миру не получалось, ведь человек попросту не мог просчитать маршрут. Тогда-то и появилась Космическая гильдия: с помощью пряности она прокачала обычных людей и назвала их Ментатами.
Работоспособность мозга Ментатов доведена до уровня компьютера, но без пряности эффект пропадает. Получается, без ценного ресурса путешествия по космосу попросту прекратятся, а Империя — развалится. У ресурса есть и другие применения: он продлевает жизнь, используется для создания топлива и так далее.
Единственная планета, где есть пряность, — Арракис. Именно там разворачиваются основные события саги.
Откуда взялись огромные черви?
Изначально планета Арракис была чудесным местом с лесами и реками. Всё изменилось, когда туда случайно завезли песчаную форель. Существа не терпели влаги, поэтому собрались в группы и забили собой водные каналы. В итоге Арракис превратился в безжизненную пустыню, а форель мутировала до гигантских червей Шаи-Хулудов.
Уничтожить огромных существ нельзя. Во-первых, они практически неуязвимы. Во-вторых, именно они создают бесценную пряность. Всё верно: главный ресурс в Империи — продукт жизнедеятельности Шаи-Хулудов.
Почему Арракис отдали Атрейдесам?
В начале саги Арракисом правил Дом Харконненов, но уже во вступлении планету передают их главным врагам Атрейдесам. Тогда племянники барона Харконнена пришли в ярость и аккуратно высказали покровителю претензии. Тот многозначительно ответил: «Подарок подарку рознь».
Дело в том, что Дом Атрейдесов славился благородством и ставил благие дела выше выгоды. Неудивительно, что семью уважали и любили. Падишах-Император испугался растущего влияния и отправил Атрейдесов на Арракис, где уже была заготовлена ловушка.
Кто такие сардаукары и фримены?
У Падишах-Императора есть секретная планета-тюрьма. Условия жизни там невыносимые, но некоторые воители проходят испытания и становятся сардаукарами. Это величайшие воины и основная сила в армии Императора. Сардаукары считались непобедимыми, но затем встретили достойного противника. Речь о жителях Арракиса фрименах, которые тоже росли в тяжёлых условиях и с детства дрались за выживание.
Кто такие Бене Гессерит?
Бене Гессерит — школа тренировки тела и разума, созданная после победы над роботами. Обучают там только женщин.
Воспитанниц так натаскивали, что они получали почти сверхъестественные способности: к примеру, мгновенно распознавали ложь. Навык полезен любому властному человеку, поэтому бароны держали таких девушек при себе. Ещё Бене Гессерит умеют управлять людьми голосом. Никакой магии в этом нет — только психология. Девушки просто подбирают интонацию, которой конкретный человек не может сопротивляться.
У Бене Гессерит есть тайный план. Воспитанницы открывают воспоминания всех предков, но только по женской линии. Поэтому они хотят вывести Квисатц Хадераха — человека, который получит воспоминания всех мужчин и женщин в роду, а также станет суперментатом, видящим будущее.
Почему Пол Атрейдес такой особенный?
Мама Пола леди Джессика состояла в Бене Гессерит и получила важное задание. Ей велели соблазнить Лето Атрейдеса и родить ему дочь (воспитанницы влияют на пол ребёнка). Девочка вышла бы за племянника барона Харконнена, а её ребёнок стал бы Квисатц Хадерахом.
Вот только Джессика влюбилась в Лето Атрейдеса и родила ему Пола. Именно на плечи юноши свалилась ноша Квисатц Хадераха — то есть избранного, который изменит мир.
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