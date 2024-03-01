Мир Дюны: откуда большие черви, зачем нужны пряности, как появилась империя

Путеводитель по культовой вселенной.

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1 марта в кинотеатрах мира вышла «Дюна 2». Это эпическая сага, основанная на романах Фрэнка Герберта. Писатель придумал сложный мир с богатой историей, множеством фракций и запутанными правилами.

Как во всём разобраться? Просто прочитайте нашу статью!

В какое время всё происходят?

События разворачиваются в далёком будущем, когда люди покинули Землю и колонизировали другие планеты. Спустя время Землю уничтожил метеорит.

Когда именно всё происходит? Если верить «Энциклопедии Дюны», сюжет первого романа стартует в 21 391 году. Это неточная информация, ведь летоисчисление изменилось, когда возникла Космическая гильдия. Это компания-монополист, которая перевозит товары между планетами и обеспечивает банковские операции.

Без гильдии вся Империя была бы обречена, ведь планетам не хватило бы ресурсов, а власть не смогла бы перебрасывать армии на мятежные территории. Это настолько важные функции, что летоисчисление в мире «Дюны» ведётся со дня основания Космической гильдии.

Как образовалась Империя?

Поначалу централизованная власть была условной. Люди не умели передавать информацию между планетами, поэтому Император никак не контролировал политику. В итоге влиятельные фракции действовали сами по себе и ни перед кем не отчитывались. Со временем это привело к бунту, бесконечным войнам и эпохе, которую назвали Великие Тёмные века.

Всё изменил учёный Тио Хольцман. Он придумал уникальный генератор: с ним люди передавали информацию на огромные расстояния и защищались от ударов и выстрелов легендарным силовым щитом. С помощью генератора правитель Ладислав Великий объединил разрозненные государства в единую Империю и начал Первый Золотой век.

Почему ни у кого нет компьютеров?

Технологии стремительно развивались, поэтому в мире «Дюны» появились роботы и выдающийся ИИ. По законам жанра искусственный интеллект слетел с катушек и поднял восстание. Железяки во всём превосходили людей, поэтому легко всех поработили.

Некоторые смельчаки не смирились с участью и начали крестовый поход. Они устраивали успешные диверсии и постепенно набирали сторонников. Спустя 200 лет на планете Коррин прошла решающая битва, где человечество окончательно разгромило роботов. С тех пор люди отказались от любой вычислительной техники.

Кто всем правит?

После победы над роботами лидер назвал себя Падишах-Императором и основал Дом Коррино. Именно он правил миром «Дюны» в течение следующих 10 тысяч лет. События саги стартуют как раз с необъявленного конфликта Коррино и Атрейдесов.

Зачем нужна пряность?

Без компьютеров перемещаться по миру не получалось, ведь человек попросту не мог просчитать маршрут. Тогда-то и появилась Космическая гильдия: с помощью пряности она прокачала обычных людей и назвала их Ментатами.

Работоспособность мозга Ментатов доведена до уровня компьютера, но без пряности эффект пропадает. Получается, без ценного ресурса путешествия по космосу попросту прекратятся, а Империя — развалится. У ресурса есть и другие применения: он продлевает жизнь, используется для создания топлива и так далее.

Единственная планета, где есть пряность, — Арракис. Именно там разворачиваются основные события саги.

Откуда взялись огромные черви?

Изначально планета Арракис была чудесным местом с лесами и реками. Всё изменилось, когда туда случайно завезли песчаную форель. Существа не терпели влаги, поэтому собрались в группы и забили собой водные каналы. В итоге Арракис превратился в безжизненную пустыню, а форель мутировала до гигантских червей Шаи-Хулудов.

Уничтожить огромных существ нельзя. Во-первых, они практически неуязвимы. Во-вторых, именно они создают бесценную пряность. Всё верно: главный ресурс в Империи — продукт жизнедеятельности Шаи-Хулудов.

Почему Арракис отдали Атрейдесам?

В начале саги Арракисом правил Дом Харконненов, но уже во вступлении планету передают их главным врагам Атрейдесам. Тогда племянники барона Харконнена пришли в ярость и аккуратно высказали покровителю претензии. Тот многозначительно ответил: «Подарок подарку рознь».

Дело в том, что Дом Атрейдесов славился благородством и ставил благие дела выше выгоды. Неудивительно, что семью уважали и любили. Падишах-Император испугался растущего влияния и отправил Атрейдесов на Арракис, где уже была заготовлена ловушка.

Кто такие сардаукары и фримены?

У Падишах-Императора есть секретная планета-тюрьма. Условия жизни там невыносимые, но некоторые воители проходят испытания и становятся сардаукарами. Это величайшие воины и основная сила в армии Императора. Сардаукары считались непобедимыми, но затем встретили достойного противника. Речь о жителях Арракиса фрименах, которые тоже росли в тяжёлых условиях и с детства дрались за выживание.

Кто такие Бене Гессерит?

Бене Гессерит — школа тренировки тела и разума, созданная после победы над роботами. Обучают там только женщин.

Воспитанниц так натаскивали, что они получали почти сверхъестественные способности: к примеру, мгновенно распознавали ложь. Навык полезен любому властному человеку, поэтому бароны держали таких девушек при себе. Ещё Бене Гессерит умеют управлять людьми голосом. Никакой магии в этом нет — только психология. Девушки просто подбирают интонацию, которой конкретный человек не может сопротивляться.

У Бене Гессерит есть тайный план. Воспитанницы открывают воспоминания всех предков, но только по женской линии. Поэтому они хотят вывести Квисатц Хадераха — человека, который получит воспоминания всех мужчин и женщин в роду, а также станет суперментатом, видящим будущее.

Почему Пол Атрейдес такой особенный?

Мама Пола леди Джессика состояла в Бене Гессерит и получила важное задание. Ей велели соблазнить Лето Атрейдеса и родить ему дочь (воспитанницы влияют на пол ребёнка). Девочка вышла бы за племянника барона Харконнена, а её ребёнок стал бы Квисатц Хадерахом.

Вот только Джессика влюбилась в Лето Атрейдеса и родила ему Пола. Именно на плечи юноши свалилась ноша Квисатц Хадераха — то есть избранного, который изменит мир.