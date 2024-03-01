$91.33+0.4998.72+0.18
Почта

Брэдли Купер признался, что предпочитает расхаживать дома без одежды

Голливудская звезда Брэдли Купер признался в некоторых странных привычках, которые он демонстрирует исключительно у себя дома.

Брэдли Купер признался, что предпочитает расхаживать дома без одежды
© Womanhit.ru

Так, актер рассказал, что предпочитает ходить дома голым.

Кейт Уинслет рассказала о комичной съемке постельной сцены для сериала

«Мне вполне комфортно быть обнаженным. Мой отец всегда так делал. Он спокойно принимал при мне душ», — рассказал Купер в подкасте Дакса Шепарда.

Он объяснил, что в его доме ванная и спальня находятся в одном пространстве. Когда ведущий решил спросить, не смущает ли такой вид отца его дочь Лею, Брэдли ответил:

«Нет, нет. Мы можем разговаривать: я в туалете, она в ванне; это что-то вроде того, что нужно».

Истории
Брэдли Купер
Кейт Уинслет