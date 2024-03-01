Брэдли Купер признался, что предпочитает расхаживать дома без одежды
Голливудская звезда Брэдли Купер признался в некоторых странных привычках, которые он демонстрирует исключительно у себя дома.
Так, актер рассказал, что предпочитает ходить дома голым.
«Мне вполне комфортно быть обнаженным. Мой отец всегда так делал. Он спокойно принимал при мне душ», — рассказал Купер в подкасте Дакса Шепарда.
Он объяснил, что в его доме ванная и спальня находятся в одном пространстве. Когда ведущий решил спросить, не смущает ли такой вид отца его дочь Лею, Брэдли ответил:
«Нет, нет. Мы можем разговаривать: я в туалете, она в ванне; это что-то вроде того, что нужно».