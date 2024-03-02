55 лет военному противостоянию СССР и КНР на острове Даманский

Ровно 55 лет назад — 2 марта 1969 года — между СССР и Китаем вспыхнул пограничный конфликт на острове Даманский. Эскалация территориального спора двух коммунистических держав обернулась многолетним противостоянием и налаживанием отношений Пекина с Вашингтоном в пику Москве. Вопрос с островом удалось окончательно закрыть лишь под конец XX века. Почему повздорили ведущие социалистические страны того времени и есть ли территориальные споры у России с Китаем сейчас — в материале «Газеты.Ru».

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Ночью 2 марта 1969 года группа из почти 80 китайских военнослужащих вторглась на остров Даманский на реке Уссури в 230 км южнее Хабаровска. Утром того же дня военные атаковали советских пограничников, потребовавших от них покинуть территорию СССР. Впоследствии китайским военнослужащим пришлось отступить, следующую попытку вторжения они предприняли 15 марта. В результате на Даманском погибли 58 советских пограничников и более 800 китайских солдат и крестьян.

Советско-китайская ссора

Нападение на остров стало апогеем напряженности между двумя социалистическими державами, которая последовательно росла с середины 50-х годов прошлого века. Первые проблемы возникли после развенчания культа личности Иосифа Сталина, в чем Пекин усмотрел отсылку к своему лидеру Мао Цзэдуну. А дальнейшие споры по теории и практике строительства социализма лишь ухудшили ситуацию — Китай обвинил СССР в переходе к социал-империализму и не поддерживал отказ от военного противостояния с западными капиталистами.

В конце 50-х Никита Хрущёв посетил Китай, надеясь преодолеть нарастающие противоречия. Однако в 1960 году КНР и СССР разругались окончательно, Москва осудила догматизм курса китайского лидера, отозвав из Пекина свыше тысячи советских специалистов. Затем последовало резкое снижение торговли, уход из Советского Союза всех китайских офицеров и отсутствие делегации коммунистической партии КНР на съезде КПСС.

Конфликт на Даманском был последствием желания китайской стороны ускорить ход событий и заявить о своем контроле над территориями до достижения формального соглашения по границе, считает заместитель директора ИМЭМО им. Е.М.Примакова по научной работе, профессор РАН Александр Ломанов.

«Если бы у Мао Цзэдуна не было потребности продемонстрировать населению КНР и остальному миру, в особенности США, крайне плачевное состояние отношений с СССР, то без этого конфликта Пекин мог бы вполне обойтись. Даманский в любом случае отошел бы Китаю при разделе территорий по срединному фарватеру реки. В КНР это прекрасно понимали в тот момент», — пояснил эксперт.

Историческая проблема

Параллельно с ухудшением отношений между странами появились и территориальные вопросы. Еще XIX веке Китай пошел на ряд не самых выгодных соглашений, в том числе с царской Россией. Империя получила от восточного соседа Приамурье и Приморье, граница между двумя государствами отныне проходила по китайскому берегу реки Уссури. Так остров Даманский, входивший в состав Пожарского района Приморского края, оказался сначала российским, а затем и советским.

После Парижской мирной конференции 1919 года появилось положение о том, что границы между государствами должны проходить по середине главного фарватера реки. Именно его Пекин использовал как предлог для пересмотра границ с СССР. Обсудить ситуацию Москва согласилась и даже запустила консультации по этому вопросу в 1964 году. Правда, диалог так ни к чему и не привел на фоне, мягко говоря, не лучших отношений двух государств.

Митинг у здания посольства КНР в Москве после инцидента на советско-китайской границе на острове Даманский, март 1969 года

Вячеслав Рунов/РИА «Новости»

Под территориальные претензии Китая как раз попадал остров Даманский, который на китайском именуют Чжэньбао (Драгоценный). При проведении границы по фарватеру Уссури он становился китайским. Кроме того, Пекин требовал от Москвы Большой Уссурийский остров и остров Тарабаровых.

Отдельным фактором напряженности стали систематические нарушения гражданами Китая границы на островах рек Дальнего Востока. Нарушения последовательно происходили с 1960 года. Всего за два года количество инцидентов возросло с сотни до пяти тысяч. Все задержанные китайцы заявляли, что это территория их государства.

Территориальные последствия

Столкновением Китая и СССР — двух крупных представителей коммунистического лагеря — воспользовались США, улучшив отношения с Пекином для противостояния Москве. Ситуация начала налаживаться лишь к середине 80-х годов прошлого века. Постепенно стороны урегулировали часть спорных вопросов.

Военный конфликт на Даманском, пребывающий в вялотекущем состоянии после весенних атак 1969 года, был остановлен к осени того же года. Последующие переговоры об урегулировании привели к запуску диалога по советско-китайской границе. Окончательно вопрос был закрыт в 1991 году передачей Чжэньбао КНР.

Всего Россия тогда отдала Китаю примерно 600 островов на реках Амур и Уссури, а также 10 кв. км сухопутной территории. Еще 1,5 тыс. гектаров земли в Приморье ушло КНР при демаркации границы в ноябре 1995 года. А 10 лет спустя по центру реки Амур Китай получил ряд территорий общей площадью 337 кв. км, в том числе два участка земли в районе островов Тарабаров и Большой Уссурийский.

Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев в беседе с «Газетой.Ru» указал, что к началу XXI века Китай и Россия решили все основные вопросы по границе.

«Все началось в середине 60-х годов прошлого века и спустя несколько десятилетий кропотливой работы удалось урегулировать все главные проблемы. В итоге на уровне межгосударственных отношений между Россией и Китаем никаких территориальных споров нет», — отметил эксперт.

«Китайская Аляска»

Китай и России не раз подтверждали, что на сегодняшний день все территориальные вопросы между странами закрыты. В частности, в прошлом году официальный представитель российского МИД Мария Захарова подтвердила, что урегулирование ситуации ознаменовала ратификация в 2005 году Дополнительного соглашения о российско-китайской государственной границе на ее восточной части.

«Делимитация и демаркация нашей общей границы завершена на всей ее протяженности (почти 4300 км), в том числе в 2008 году на острове Большой Уссурийский», — подчеркнула дипломат.

Однако периодически в СМИ и социальных сетях появляется мнение о том, что Китай якобы считает своей чуть ли не всю территорию Дальнего Востока и хотел бы «вернуть» Приамурье, Уссурийский край и Алтай. С точки зрения Александра Ломанова из ИМЭМО РАН, разговоры об утраченных территориях в Китае имеют место, но подаются в ином ключе.

«Речь о договорах XIX века, которые как раз стали обоснованием для революционного движения в начале XX века. Исторические воспоминания об этих соглашениях стали мощным инструментом консолидации населения и помогли поднять страну для построения сильного государства с развитой экономикой и армией. Однако тезис о возвращении территорий или их захвате не продвигается. Отношение китайцев к этим землям можно сравнить с воспоминаниями России об Аляске», — добавил эксперт.

В свою очередь Андрей Карнеев из НИУ ВШЭ призвал не принимать мнение отдельных граждан КНР за позицию правительства государства. По его словам, подобные предположения — лишь тема для обсуждения в cети.