Проект «Целина». Как комсомольцы-добровольцы спасли послевоенный СССР от голода

Во время послания президента Федеральному собранию много раз звучало слово спасибо. Владимир Путин благодарил военных, учителей, врачей, волонтеров и ... аграриев. Благодаря им страна стала лидером на глобальном рынке зерна. Но так было не всегда. 70 лет назад советским гражданам очень нужен был хлеб, и миллионы комсомольцев-добровольцев отправились покорять целину. Подвиг целинников спас народ тогда от голода, но не навсегда. Засухи, неурожаи и ошибки в сельском хозяйстве вынуждали советских руководителей закупать зерно за границей. Сейчас Россия и Казахстан вместе поставляют на мировой рынок около 65 миллионов тонн зерна, и в этом заслуга в том числе первоцелинников.

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Из Большого Кремлевского дворца воодушевленные речью Никиты Хрущева комсомольцы в тот же вечер отправились на целину. Эта была весна 1954-го. Ехали целыми семьями, бригадами и совхозами. Только за первый год больше 600 тысяч человек. Это был подвиг миллионов целинников, которые спасли Советский Союз от голода. В стране, пережившей войну, хлеб всему голова. Обеспечить продовольственную безопасность можно было только двумя способами. Интенсивный – это, когда усиливают обработку уже освоенных земель и повышают их урожайность, и экстенсивный – покорение новых земель, которые никогда не видели плуга. Первый вариант, безусловно, лучше, но дольше. А хлеб стране нужен был не завтра, а сегодня.

В степях Казахстана советская романтика и молодецкий задор встретились с суровыми испытаниями. Жить приходилось в палатках или вагонах-теплушках. Их снимали с рельсов, ставили на полозья и вместе с пассажирами-жильцами таскали по промерзшей степи.

«Утром выходим, дверь еле открывается. Лопату берешь, нору прокопаешь над дверями, оттуда вылезаешь и по крыше ходишь», – рассказал первоцелинник Михаил Соколов.

Самый масштабный аграрный проект страны Советов охватил территорию в 42 млн гектаров. Под плуг пошли целинные земли в Крыму, Поволжье, Казахстане, на Урале, на Дальнем Востоке и в Сибири. На Алтае в чистом поле появился большой поселок молодежи, его так и назвали Комсомольский. Многие целинники остались здесь насовсем, обзавелись семьями. Вера Тихоновна в Алтайский край приехала из далекого Подмосковья. Там работала ткачихой. Весна 54-го все изменила.

«Собралась и поехала по комсомольской путевке. И телятницей я тут была, и почтальоном была», – рассказала женщина. А потом она встретила Его: «Я сибиряк. Жил на Алтае. Когда началась целина, я маленько помоложе Веры Тихоновны, мне тогда 16 лет было, поехал сюда работать. На тракторе сначала, потом на комбайне убирал хлеб», – рассказал муж Веры Тихоновны. С тех пор ни на день не расставались, и таких счастливых историй тысячи.

Поднимать целину только в Казахстан приехали около 2 млн человек. За первый год в республике появились больше 300 совхозов. За шесть лет построили 750 школ, около 19 млн квадратных метров жилья.

Казахстанский миллиард пудов – это чуть более 16 миллионов тонн – станет своеобразной единицей ударного труда. Целинные рекорды начинал Леонид Брежнев, продолжил его друг и соратник Динмухамед Кунаев.

«Всеми тружениками Казахстана делалось все возможное, чтобы выйти в этом году с хорошим урожаем и дать Родине как можно больше казахстанского хлеба. В результате этого сложилась возможность произвести и продать государству 16,4 миллиона тонн или один миллиард пудов хлеба», – заявлял первый секретарь ЦК Компартии Казахстана (1960—62 гг. и 1964—86 гг.) Динмухамед Кунаев с трибуны.

Быстрее других изменился город, которому суждено было стать столицей будущего Казахстана. Вокруг Целинограда строились новые поселки, разрастались старые. В одном из них, селе Ключи, вырос Амангельды Сыздыков.

«Нас, сельских ребятишек, начали уговаривать: техника стоит, давай мы тебя подготовим», – поделился почетный гражданин Шортандинского района Амангельды Сыздыков.

Амангельды Сыздыков проработал трактористом и комбайнером всю юность. Помнит и рекордные урожаи, и то, как природа сопротивлялась тем, кто пришел ее покорять.

«Ветровая эрозия. Я бы и врагу не пожелал. Вот поле с края до края – четыре километра. Гусеничный трактор отсюда начинает, до края не доходит. Он глохнет, потому что у него легкие забиваются. Легкие у трактора – это воздухоочиститель», – рассказал Амангельды Сыздыков.

«Была применена технология, которая использовалась в западных регионах России. Она предусматривала вспашку, то есть переворачивание земли. Это привело к ветровой эрозии почвы», – рассказал заведующий лабораторией Научно-производственного центра зернового хозяйства им. А. И. Бараева Канат Акшалов.

Институт зернового хозяйства имени Александра Бараева в поселке Научный Акмолинской области стал ведущим центром аграрной науки. Здесь вывели больше 30 сортов яровой пшеницы, но главной заслугой стала разработка почвозащитной системы земледелия. Именно за нее в 1972-м коллектив ученых во главе с Бараевым получил высшую награду – Ленинскую премию.

«Это был не плуг, а орудие плоскорезного типа, который как нож прорезает почву, то есть почва не переворачивается, происходит только рыхление почвы, подпочвенное рыхление. Эта система сработала. Она остановила эрозию», – пояснил Канат Акшалов.