В международный день спички спасатели рассказали, как уберечься от огня

В эту субботу во всем мире отмечают Международный день спички. Современные люди, чиркая деревянной палочкой о коробок, далеко не всегда задумываются о том, когда именно такой способ добывания огня вошел в нашу жизнь.

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Чаще всего изобретение спичек датируют 1805 годом. Именно тогда французский химик Жан Шансель нанес на щепку легковоспламеняющуюся смесь, чтобы получить огонь. Известно, что первые химические спички не стали популярными, поскольку были необыкновенно дороги и опасны в использовании.

Безопасные спички были созданы лишь в 1851 году. Спустя 4 года изделие братьев Лундстремов завоевало медаль на международной выставке в Париже и распространилось по всему миру.

В нашей стране фосфорные спички начали выпускать примерно в 1830-х годах, а в 1848 году их производство обеспечивали свыше 30 мануфактур. Технология постоянно совершенствовалась, и к 1913 году в России было создано уже 251 производство безопасных спичек.

Спичка, несмотря на свой небольшой размер, может представлять серьезную опасность. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, каждый 20-й пожар в России происходит из-за детской шалости или неосторожности с огнем.