Nature: темную Вселенную первым озарили вспышки карликовых галактик

Ученые из Парижского института астрофизики во Франции выяснили, что стало первым источником света в новорожденной Вселенной. Исследование опубликовано в научном журнале Nature. Согласно данным космических телескопов "Хаббл" и "Джеймс Уэбб", после Большого взрыва темный космос осветили карликовые галактики.

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"Ультратусклые галактики производят ионизирующие фотоны, которые превращают нейтральный водород в ионизированную плазму во время космической реионизации. Это подчеркивает важность понимания галактик малой массы в формировании истории Вселенной", — объяснила соавтор исследования, астрофизик Ирина Череминская.

В начале Вселенной, через несколько минут после Большого взрыва, пространство было заполнено горячим, густым туманом ионизированной плазмы. Когда Вселенная примерно через 300 тыс. лет остыла, протоны и электроны начали объединяться, образуя нейтральный газообразный водород и немного гелия. Свет большинства длин волн мог проникнуть в эту среду, но источников света для его создания было очень мало.

Затем из гелия и водорода образовались первые звездные скопления. Эти светила излучали достаточно энергии, чтобы оторвать электроны от их ядер и повторно ионизировать газ. Однако к этому моменту Вселенная расширилась настолько, что газ стал рассеянным. Процесс реионизации космоса занял около миллиарда лет.