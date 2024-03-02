Дверь, на которой спаслась героиня «Титаника», выставили на аукцион

«Этот реквизит с замысловатой резьбой, созданный на основе самого известного целого куска обломков, спасенных от трагедии 1912 года, поразительно напоминает панель в стиле Людовика XV, находящуюся в Морском музее в Галифаксе, Новая Шотландия», – говорится на сайте аукциониста.