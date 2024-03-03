Среди непройденных дорог одна — твоя: самые необычные путешествия

В феврале 1908 года стартовала первая в мире автогонка вокруг планеты Нью-Йорк — Париж. С развитием технологий кругосветные путешествия перестали быть смертельно опасным предприятием, как в эпоху того же Фернана Магеллана. Подобные приключения превратились в рискованный и азартный спорт.

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Тяга к приключениям — это прекрасно, ведь только это свойство дает человеку способность раздвигать горизонты. О самых необычных кругосветках — в материале «Вечерней Москвы».

Сегодня современные технологии позволяют заглянуть едва ли не в любую точку земного шара.

И даже с дивана для этого вставать не надо.

Но есть еще авантюристы, готовые шагать непроторенным путем.

Чудаков с авантюрным характером в мире хватало всегда. В далеком 1884 году, ровно 140 лет назад, «человек среднего роста, одетый в синюю разношенную фланелевую рубашку и синий комбинезон, загорелый как орех, с торчащими усами» по имени Томас Стивенс купил велосипед, захватил минимальный запас вещей, револьвер 38-го калибра и отправился в путь.

Стивенс пересек весь Северо-Американский континент, преодолев 3700 миль, и очутился в Бостоне. Там ему и пришла в голову мысль о кругосветном путешествии. В Ливерпуль он переплыл на пароходе, проехал через Англию, на пароме переправился во французский Дьепп, пересек Германию, Австрию, Венгрию, Словению, Сербию, Болгарию, Румынию и Турцию. Далее его путь пролегал через Армению, Ирак и Иран, где он провел зиму как гость шаха.

А вот в проезде через Сибирь ему отказали. Тогда Томас переправился через Каспийское море в Баку, добрался до Батуми по железной дороге, а потом на пароходе поплыл в Константинополь и в Индию. Затем — Гонконг и Китай.

Финишировал велосипедист в Японии, где Стивенс, как он сам сказал, «наконец-то смог расслабиться».

Доплыли до развода

После окончания Второй мировой войны австралиец Бен Карлин решился пересечь и сушу, и водные преграды на одном автомобиле — джипе-амфибии марки Ford. Он пытался найти спонсоров, но даже в компании «Форд» его затею посчитали немыслимой и отказали. Но Карлин был упорный парень! После полутора лет подготовки он взял с собой жену Элеонору — кругосветка стала их свадебной поездкой — и 16 июня 1948 года стартовал из Нью-Йорка. Первая попытка оказалась безуспешной, как и следующие пять. Элеонора в конце концов подала на развод — нельзя же постоянно жить в дороге! А Бен таки за 10 лет поэтапно преодолел 62 тысячи километров по суше, 17 тысяч по воде и совершил кругосветное путешествие! Вывод: никогда не сдавайтесь!

Неугомонный Конюхов

Одним из самых известных «кругосветных» путешественников стал, конечно, наш Федор Конюхов. Он, например, совершил первое в истории России одиночное кругосветное плавание в режиме нон-стоп. На яхте «Караана» длиной 36 футов (12,2 метра) Федор прошел по маршруту Сидней — мыс Горн — Экватор — Сидней. На это ему потребовалось 224 дня. Началась кругосветка Конюхова осенью 1990 года, а закончилась весной 1991-го.

А еще Конюхов стал первым человеком в истории, которому удалось в одиночку пересечь на весельной лодке Южный океан от Новой Зеландии до пролива Дрейка, разделяющего Южную Америку и Антарктиду. Переход проходил в крайне суровых местах — «ревущих сороковых» и «неистовых пятидесятых» широтах. Лодка не один раз переворачивалась во время шторма, но Конюхов выжил.

— Лодка переворачивалась три раза подряд во время 12-балльного шторма и еще один на подходе к архипелагу Огненная Земля, в проливе Дрейка, — рассказал путешественник. — Но самое сильное переживание, которое накрыло меня в этом плавании, — чувство полного одиночества. Не обычного, а какого-то космического. Миновав 48-й градус южной широты, я стал первым, кто на веслах приблизился к океанскому полюсу недоступности — так называемой точке Немо. Рядом с ней находится кладбище космических кораблей, куда сводят с орбиты и затапливают отработавшие свой срок спутники и космические аппараты. Отсюда до любой суши одинаково — 2688 км. Выходит, что ближайшие люди — это космонавты на МКС, пролетавшей надо мной на высоте «всего» 400 километров.

А еще Федор первым в мире облетел планету на воздушном шаре с первой попытки, поставив одновременно рекорды по скорости (11 дней), высоте полета (более 11 000 метров) и дальности (35 000 километров).

— За 11 суток полета я почти не спал, — рассказывает путешественник. — Даже минутная расслабленность — когда ты управляешь воздушным шаром — могла привести к необратимым последствиям. В минуты, когда бороться со сном было уже невозможно, я брал разводной ключ и садился над железной тарелкой. Как только глаза закрывались, рука отпускала ключ, тот падал на тарелку, и был такой шум, что я тут же просыпался. Под конец пути, правда, эту процедуру приходилось проделывать регулярно.

Пять лет трусцой

Британец Роберт Гарсайд не зря носит титул «Бегущий человек». Он первый, кто совершил кругосветное путешествие... пешком. Точнее, Гарсайд бежал трусцой. Его рекорд попал в Книгу рекордов Гиннесса. У спортсмена было несколько неудачных попыток совершить забег-кругосветку. И наконец 20 октября 1997 года Гарсайд успешно стартовал из индийской столицы НьюДели и закончил свой забег, протяженность которого составила 56 000 километров, на том же месте 13 июня 2003 года — почти пять лет спустя. Представители Книги рекордов скрупулезно и дотошно проверяли его рекорд, и свидетельство Роберт Гарсайд смог получить только через несколько лет.

ИСТОРИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ

В 1699 году Исаак Ньютон изобрел принцип совмещения изображений двух объектов при помощи двойного отражения одного из них, но так и не обнародовал свою разработку. В 1730-м американский изобретатель Томас Годфри и британский математик Джон Хэдли, независимо друг от друга используя придуманный Ньютоном принцип, создали измерительный инструмент, который и получил название секстант.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Шпаро, полярный путешественник, писатель:

— Многие считают, что главное качество «кругосветного» путешественника — авантюризм. Нет, это не так! Куда важнее профессиональные знания, навыки, опыт и, главное, твердая вера в себя: я — могу.