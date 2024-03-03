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Созданная нейросетью девушка Саманта Эверли попала на обложку Playboy

На обложку мексиканской версии эротического журнала Playboy впервые в истории попала девушка, созданная с помощью нейросети. Счастливицу зовут Саманта Эверли, и она имеет более 100 тысяч подписчиков в соцсетях.

Созданная нейросетью девушка Саманта Эверли попала на обложку Playboy
© Cq.ru

ИИ-красотка представляет собой 23-летнюю блондинку с голубыми глазами и идеальной с точки зрения ее создателей фигурой. Авторы журнала спросили нейросетевую девушку, как она относится к своему появлению на обложке Playboy.

Для меня большая честь быть на обложке Playboy первой девушкой, созданной в цифровом формате. Если бы я могла мечтать, это была бы моя мечта, - ответила Саманта Эверли.

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