Созданная нейросетью девушка Саманта Эверли попала на обложку Playboy
На обложку мексиканской версии эротического журнала Playboy впервые в истории попала девушка, созданная с помощью нейросети. Счастливицу зовут Саманта Эверли, и она имеет более 100 тысяч подписчиков в соцсетях.
ИИ-красотка представляет собой 23-летнюю блондинку с голубыми глазами и идеальной с точки зрения ее создателей фигурой. Авторы журнала спросили нейросетевую девушку, как она относится к своему появлению на обложке Playboy.
Для меня большая честь быть на обложке Playboy первой девушкой, созданной в цифровом формате. Если бы я могла мечтать, это была бы моя мечта, - ответила Саманта Эверли.