Создана быстро плавающая медуза-киборг

Ученые Калифорнийского технологического института создали биогибридных медуз-киборгов для сбора данных о температуре, солености и уровне кислорода в океанах Земли. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Bioinspiration & Biomimetics.

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Ранее исследователи имплантировали медузам электронный кардиостимулятор, контролирующий скорость, с которой животные плавают. При этом оказалось, что если заставить медуз плавать быстрее, чем обычно, то они станут более энергоэффективными. Так, медуза, плавающая в три раза быстрее, чем обычно, использует лишь вдвое больше энергии.

В новой работе к колоколам медуз была добавлена напечатанная на 3D-принтере носовая часть, чтобы сделать медуз более обтекаемыми и уменьшить сопротивление среды. Для проведения испытаний был построен трехъярусный вертикальный аквариум.