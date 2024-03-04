Советский маркетинг уровня «бог», или Как использовать жадность покупателя

Внедрять на консервативной Руси новинки, особенно пищевые, всегда было непросто. С этим столкнулся царь Петр Алексеевич, насаждавший культ картофеля, а в советскую эпоху — наркомат рыбной промышленности, навязывавший непривычные для граждан рыбные консервы. Как в первом, так и во втором случае, победить предрассудки помогла неистребимая страсть русского человека к «халяве».

Многие помнят со школьной скамьи, как Петр I, отчаявшись заставить крестьян сажать картофель, приказал тщательно охранять поля с корнеплодами. После этого у противников новой сельскохозяйственной культуры возникло патологическое желание получить заветные клубни любым, даже незаконным путем. Немного другой способ, основанный также на жадности обывателя, использовали для популяризации рыбных консервов в 1939-40 годах в Стране Советов.

В довоенном СССР, несмотря на «успехи» в животноводстве, ситуация с мясными продуктами была достаточно напряженной. А вот рыбы, в отличие от говядины и свинины, было хоть отбавляй. Продовольственный кризис породил такое чисто советское явление как «рыбный день», традиционно приходившийся на четверг. Таким образом детей, рабочих и служащих вынуждали потреблять продукт, богатый витамином А и фосфором.

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Но усилия правительства разнообразить скудный на животные белки рацион советских граждан сайрой, ставридой и сельдью иваси оказывались тщетными — покупалась рыба неважно, а в консервированном виде и вовсе плохо. Правительство не раз вмешивалось в ситуацию с рыбой — в качестве примера часто приводят «кильку в томате», которую взял под личный патронат сам Никита Хрущев.

При этом мало кто знает, что популяризация Никитой Сергеевичем томатных рыбных консервов — это далеко не самый яркий пример советского маркетинга, исходящего от власть имущих. Гораздо более интересным способом поднял продажи консервов сталинский нарком иностранных дел Вячеслав Молотов.

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В 1939 году руководителем наркомата рыбной промышленности стала супруга Молотова Полина Жемчужина. Наличие влиятельного мужа вовсе не означало то, что эта женщина занимала должность формально. Товарищ Жемчужина была волевым и очень грамотным руководителем, страстно болеющим своим делом и отстаивающим интересы вверенного ей ведомства на самом высоком уровне.

В наркомы Полина Семеновна пришла не из домохозяек — до этого она успешно возглавляла Главное управление парфюмерно-косметической промышленности. Именно благодаря ей в СССР появились такие парфюмерные бестселлеры как духи «Tete-a-tete», «Красная Москва» и «Весенний ландыш». Чтобы создать эти три аромата, хорошо знакомые нескольким поколениям советских женщин, Жемчужина скупала во Франции и Италии лучшие духи и передавала их отечественным парфюмерам.

Рыбная отрасль была для этой женщины делом абсолютно новым, но она не растерялась. В первую очередь новый нарком рыбной промышленности потребовала отделения рыболовного флота от торгового. Ранее многочисленная рыболовецкая флотилия была в ведении Лазаря Кагановича, который пускал средства, полученные от отрасли, на строительство Московского метрополитена, безжалостно пожиравшее государственные деньги. Разумеется, Каганович был недоволен таким поворотом, но Жемчужина добилась своего и получила флот в распоряжение своего ведомства.

Для рыбного производства были приобретены за рубежом дорогостоящие рефрижераторные установки, что послужило началом «консервного бума». Производство переместилось непосредственно к местам разгрузки рыболовецких судов, а некоторые из них превратились в плавучие заводы по переработке рыбы. В рекордные сроки ассортимент рыбных консерв в СССР расширился до 50 наименований, причем их качество было на очень достойном уровне.

Но успех наркомата рыбной промышленности омрачался серьезной проблемой — граждане категорически не признавали консервы из рыбы полноценной пищей и покупали их очень плохо. Тут то Вячеслав Михайлович Молотов и решил помочь своей супруге с вопросом реализации товара.

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Говоря современным языком, Молотов запустил вирусную рекламу. На заседании Верховного Совета СССР, которое, как обычно, транслировалось по радио на всю страну, нарком иностранных дел заявил о том, что в стране действует крупная сеть контрабандистов, переправляющих драгоценности за рубеж в банках с рыбными консервами. Чтобы не быть голословным, Молотов извлек из одной банки нитку отборного жемчуга в присутствии депутатов и прессы.

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