«Железный занавес»: когда из СССР было проще всего сбежать

Порой непросто осознать правильность пословицы и смириться с принципом «Где родился, там и пригодился». Недовольные есть в любой стране, и Советский Союз не был исключением. На какие только ухищрения не шли граждане СССР, чтобы окунуться в заветный мир капиталистического счастья.

В кольце врагов

После Гражданской войны и собственно образования Советского Союза молодая страна оказалась, что называется, в кольце врагов. Прибалтийские республики, Польша и Румыния надежно охраняли границы на Западе. Помните, Остап Бендер в «Золотом теленке» хотел бежать из СССР именно в Румынию, но был ограблен румынскими пограничниками? В общем-то, что и говорить, советских граждан не особо ждали и жаловали в Европе.

А вот на бескрайних просторах Средней Азии дела обстояли по-другому. В 1920-х годах именно через Афганистан и Персию бежали многие, опасавшиеся политического преследования. После поражения и ликвидации басмачества через среднеазиатские территории бежало свыше миллиона сочувствующих. А среди белоэмигрантов было немало тех, кто уходил в Китай, а оттуда — в Японию, США и Европу. Протяженная дальневосточная граница тогда толком не охранялась, да и проведена была весьма условно.

Прорехи на границе

Китай оставался привлекательным для побега и в 1930-х годах. Опасаясь раскулачивания и коллективизации, туда уходили группы зажиточных крестьян и охотников-промысловиков. Но в самом Китае в те годы было неспокойно, поэтому дальневосточные рубежи СССР становились предметом все более пристального внимания.

Но было в 1920-1930-х еще одно перспективное направление — Финляндия. Сюда можно было бежать морем, что периодически и делали заключенные с Соловецких островов и из Карелии, а также рабочие Беломоро-Балтийского канала. К слову, именно до Финляндии пытаются добраться и герои романа Захара Прилепина «Обитель».

Да и в Средней Азии — через Туркмению и Афганистан — существовал настоящий контрабандный коридор, по которому организовывались побеги. Правда, к середине 1930-х, по мере накаливания международной обстановки, и эта лазейка была перекрыта. Вообще к началу войны советской власти в целом удалось взять границы под контроль.

«Железный занавес»