"Ставка Сталина": как Верховный главнокомандующий на фронт ездил

В Ржевском филиале Музея Победы - музее "Ставка Сталина" обновили экспозицию, посвященную поездке Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина на Западный и Калининский фронты в 1943 году. Как пояснили в пресс-службе музея, экспонаты рассказывают о поездке, совершенной в режиме строжайшей секретности.

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По словам заместителя генерального директора Музея Победы по экспозиционно-выставочной работе Юлии Москвичевой, посетители получили возможность увидеть документы и аутентичные предметы, которые ранее не экспонировались.

"В частности, на выставке представлены реконструкция шинели Сталина, снимки, карты, документы, газеты, письма Иосифа Сталина. Также экспозиция познакомит с воспоминаниями хозяйки дома - Натальи Кондратьевой, которая предоставила свой дом для визита Иосифа Виссарионовича", - уточнила Юлия Москвичева.

Обновленная экспозиция охватывает период со дня освобождения Ржева до визита Иосифа Сталина в эти места, а также подготовку Смоленской стратегической наступательной операции. Историки называют эту поездку уникальным событием, проходившим в режиме строжайшей секретности. В район Калининского фронта Сталин выехал 2 августа 1943 года.

Спецпоезд №1 был подан на переезд Кунцево-Давыдково. Оттуда Сталин выехал в город Гжатск, ныне Гагарин, в поездке его сопровождал комиссар НКВД СССР Леонтий Берия и другие, все они были в гражданской одежде.

Железнодорожный состав был тщательно закамуфлирован. Он состоял из бронированного мягкого вагона царских времен, платформ с дровами, сеном и песком. К составу также прицепили вагон, в котором находилось 75 человек охраны, одетых в форму железнодорожников.

Ржев был сильно разрушен, поэтому для остановки был выбран дом работницы местной льночесальной фабрики Натальи Кондратьевой, расположенный в деревне Хорошево подо Ржевом.

"В экспозиции представлены материалы из фондов Музея Победы. Например, фотографии покажут, как выглядела деревня Хорошево в середине ХХ века, а музейные предметы - аппарат связи, курительная трубка, несессер, письменные принадлежности - расскажут о рабочем месте Сталина", - перечисляет пресс-служба Музея Победы.

В учреждении добавили, что обновление экспозиции приурочено к 81-й годовщине освобождения Ржева от немецко-фашистских оккупантов. Кстати, в честь этой даты на территории Ржевского мемориала Советскому солдату прошли торжественные мероприятия, у подножия величественного памятника собрались горожане и гости Ржева.

"Старт патриотической акции дали школьники, которые прочли стихотворение Михаила Ножкина "Под городом Ржевом", - сообщили в пресс-службе Музея Победы. - Затем участники акции почтили минутой молчания память героев Великой Отечественной и возложили цветы к монументу. Волонтеры Музея Победы зажгли 81 лампаду и выстроили из них символический журавлиный клин. В завершение программы волонтеры выпустили в небо 81 белый шар".

В музее напомнили, что 3 марта 1943 года подразделения 215-й стрелковой дивизии, во взаимодействии с частями 274-й и 371-й стрелковых дивизий, входивших в состав 30-й армии Западного фронта, освободили Ржев, который был оккупирован на протяжении 17 месяцев - с 14 октября 1941 года.

Красная Армия почти одновременно провела наступательные операции под кодовыми названиями "Уран" и "Марс", исход которых значительно изменил стратегическую ситуацию на фронте. Находясь под постоянными ударами наших частей, немецко-фашистские войска отступили, противник был отброшен на 170 километров, также был ликвидирован Ржевско-Вяземский выступ, угрожавший Москве.

"В ожесточенных боях в районе Ржевско-Вяземского выступа погибли около 400 тысяч красноармейцев, а общие потери, включая раненых, составили около одного миллиона человек", - подчеркивают в Музее Победы.