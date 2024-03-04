В джунглях обнаружили пропавший 80 лет назад палубный бомбардировщик

В джунглях Папуа — Новой Гвинеи обнаружили военный самолет, потерпевший крушение 80 лет назад. Об этом сообщает Daily Mail.

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Американский палубный пикирующий бомбардировщик Douglas SBD Dauntless потерпел крушение 14 января 1944 года, во время Второй мировой войны. На борту воздушного судна находились пилот лейтенант Билли Рэй Рэмси и стрелок сержант Чарли Дж. Шара. Два морских пехотинца выполняли миссию, целью которой было японское судно в районе гавани города Рабаул. Согласно военным документам, самолет попал под огонь зенитных орудий и был перехвачен вражескими истребителями. В результате атаки воздушное судно было сбито и потерпело крушение. Самолет не могли найти 80 лет, и все это время Рэмси и Шара числились пропавшими без вести.

В январе обломки Douglas SBD Dauntless обнаружили жители Папуа — Новой Гвинеи, которые уже несколько десятилетий знали о его возможном местоположении. «Некоторые наши бабушки и дедушки рассказывали, что в горной части джунглей произошла авиакатастрофа. Но они не знали, где именно упал самолет», — рассказал местный житель Килала Киндау, возглавлявший поисковую группу.

Отмечается, что Киндау и его команда вели поиски в джунглях с декабря, прежде чем наткнулись на обломки. Они отправили фотографию серийного номера самолета в посольство США, и он совпал с номером Dauntless, потерпевшего крушение 14 января 1944 года. Как утверждают местные жители, на месте происшествия они также нашли человеческие останки. Представители Министерства обороны США сообщили, что в ближайшее время на место крушения будет направлена группа американских следователей.