Палеонтологи нашли древнейший ископаемый лес в мире

Британские ученые из Кембриджского университета открыли самый древний ископаемый лес на сегодня. Окаменелости эпохи девонского периода возрастом около 390 млн лет были найдены в песчаниковой формации Хэнгмен на юго-западе Англии. Исследование опубликовано в научном издании Journal of the Geological Society (JGS).

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По словам ведущего автора работы Нила Дэвиса, древнейший лес состоял из ныне вымершего типа растений, известных как кладоксилопсиды. Они были тесно связаны с папоротниками и сфенопсидами (хвощами) и напоминали пальмы, хотя не имели с ними почти ничего общего.

«Это были деревья с ветвистыми кронами высотой от двух до четырех метров, то есть лес был сравнительно низким», — отметил Дэвис.

Ископаемые деревья сохранились как в виде полых стволов, заполненных осадочными породами, так и в виде упавших бревен, сплюснутых под весом пород. На стволах сохранились различимые отметины на месте крепления ветвей.