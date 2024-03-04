Что такое часы Судного дня? Сколько секунд до ядерной полуночи

23 января 2024 года стрелки часов Судного дня остались на прежнем месте — в 90-х секундах до полуночи, означающей гибель человечества в результате ядерной войны. Впервые в этом положении, максимально близком к катастрофическому, они были установлены в прошлом году, в январе 2023-го. «Лента.ру» выяснила, когда появились часы, показывающие время до начала ядерной полуночи, для чего они нужны и в каких случаях переводят стрелку.

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Что такое часы Судного дня

Часы Судного дня — это символический циферблат с часовой и минутной стрелкой, которые показывают время, оставшееся до так называемой ядерной полуночи.

Каждый год стрелки Часов переводят вперед или назад — в зависимости от того, улучшилась или ухудшилась ситуация в сфере международной безопасности и угроз, способных уничтожить человечество.

Время, которое показывают часы Судного дня, демонстрирует, насколько близко человечество приблизилось к глобальной катастрофе

Если, по мнению экспертов, ситуация в мире не меняется, стрелки оставляют на прежнем месте до следующего года.

Смысл названия

Понятие «Судный день» встречается в священных книгах авраамических религий. Иудеи, христиане и мусульмане верят, что рано или поздно настанет последний день существования мира, когда над всеми людьми будет совершен Страшный суд, и каждому Бог воздаст по делам, совершенным при жизни.

Что такое Судный день в разных религиях?

В иудаизме Страшный суд или Судный день — это суд Божий, следующий за воскресением всех мертвых, после которого праведников ждет вечное блаженство, а грешников — вечное поругание. С этим днем связан один из главных еврейских праздников, Йом-кипур, или день Искупления и прощения. Считается, что в Йом-кипур Бог оценивает поступки человека за минувший год. В этот день необходимо соблюдать строгий пост, который длится чуть больше суток.

В христианстве догмат о всеобщем воскресении, Судном дне и воздаянии является одним из главных. Согласно Евангелию, судить людей будет Иисус Христос

Судный день (Киямат) — воскресение мертвых, очень важное понятие для мусульман. Они верят, что в этот день все души мертвых предстанут перед Аллахом. По его решению только праведники смогут войти в рай (джаннат), грешники же будут отправлены в ад (джаханнам). Точное время наступления конца света неизвестно, но мусульмане верят, что он будет внезапным, как и проявление его признаков — восход солнца не на востоке, а на западе, появление Лжемессии, Второе пришествие Пророка Исы и множество других.

То есть понятие «Судный день» во всех трех религиях буквально означает конец света — отсюда и название часов, отсчитывающих время до гибели всего человечества в результате ядерной катастрофы.

Кто придумал часы Судного дня

В 1945 году в свет вышел первый выпуск журнала «Бюллетень ученых-атомщиков», который основали участники «Манхэттенского проекта» после первого применения ядерного оружия в истории. В том же году состоялись бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки — катастрофа, которая заставила весь мир содрогнуться от мощи нового оружия.

Ученые-атомщики лучше остальных понимали опасность собственного детища и потому хотели привлечь внимание к угрозам, которые несет их разработка. Поэтому с момента создания журнал освещал вопросы международной безопасности в отношении ядерного оружия.

Часы Судного дня впервые появились в 1947 году на обложке научного журнала «Бюллетень ученых-атомщиков»

Считается, что идея создать часы, которые отсчитывают время до конца света, принадлежит главному редактору «Бюллетеня» Юджину Рабиновичу. Будучи лидером международного движения за разоружение, он решил привлечь внимание к глобальной проблеме.

Кто такой Юджин Рабинович Ученый и поэт Юджин Рабинович (Евгений Рабинович) родился 27 апреля 1901 года в Санкт-Петербурге. После революции Рабинович уехал в Германию, окончил химический факультет Берлинского университета, где учился у Альберта Эйнштейна. В 1938 году переехал в США и вскоре стал участником Манхэттенского проекта. В 1945 году состоялись первые испытания атомной бомбы, шокировавшие самих создателей этого оружия. В итоге Рабинович составил коллективное письмо президенту США Гарри Трумэну с призывом ограничиться лишь демонстрационным взрывом бомбы и ни в коем случае не применять ее для настоящих бомбардировок. Тем не менее в августе 1945 года случились печально известные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

Дизайн часов был создан художницей Мартил Лангсдорф, женой одного из участников Манхэттенского проекта. На обложке июньского номера «Бюллетеня» часы Судного дня «показывали» семь минут до конца света.

После смерти Рабиновича в 1973 году был создан Совет по науке и безопасности, который в дальнейшем стал принимать решения о переводе стрелок часов Судного дня при поддержке Совета спонсоров, куда сегодня входят 10 лауреатов Нобелевской премии.

Таким образом, часы Судного дня стали общепризнанным индикатором уязвимости мира перед глобальной катастрофой. Кстати, в последние годы издание освещает и другие опасности для человечества, в том числе климатические изменения, проблемы использования ископаемого топлива, а также биологические угрозы.

Как менялось время на часах судного дня

1947 год 23:53

На часах Судного дня, впервые появившихся два года спустя после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки — в 1947 году, установили время 23:53 — семь минут до «ядерной полуночи».

1949 год 23:57

В 1949 году часы Судного дня перевели 23:57— в связи с испытаниями атомной бомбы в СССР.

1953 год 23:58

В 1953 году, после испытаний термоядерного оружия в США и Советском Союзе, часы показывали худшее время за весь XX век — 23:58, оставалось две минуты до полуночи.

1960 год 23:53

В 1960 году стрелки передвинули на пять минут назад, поскольку эксперты признали позитивное взаимодействие ученых с целью сдерживания ядерных вооружений, а также стремление СССР и Америки не вступать в прямую конфронтацию. Карибский кризис 1962 года, острейший момент, когда ядерная война была особенно близка, не успел повлиять на часы Судного дня, потому что длился всего месяц.

1963 год 23:48

В 1963 году стрелки снова отодвинули на пять минут — благодаря тому, что СССР и США подписали договор о запрете на испытания ядерного оружия.

1968 год 23:53

Стрелки перевели на пять минут вперед, на 23:53, после того как США развязали кровопролитную войну во Вьетнаме с вероятностью применения ядерного оружия. Также Франция и Китай провели свои испытания — и в мире стало на две ядерные державы больше.

1974 год 23:56

Стрелки передвинули на три минуты вперед, на 23:56, из-за испытаний Индией своего первого ядерного оружия. Кроме того, гонка вооружений между Соединенными Штатами и Советским Союзом продолжилась.

1984 год 23:57

Часы Судного дня перевели на одну минуту вперед, на 23:57. Из-за войны в Афганистане американо-советские отношения достигли критической точки за последние десятилетия, диалог между двумя сверхдержавами практически прекратился.

1991 год 23:43

В 1991 году стрелки передвинули на рекордные 23:43. Это был самый позитивный показатель за все время существования часов Судного дня. Эксперты оценили ситуацию в мире как благоприятную после подписания Соединенными Штатами и СССР договора о сокращении стратегических наступательных вооружений обеих стран в течение семи лет.

Однако с тех пор время на часах только сокращается. На положение стрелок в разные годы влияли Северная Корея и Южная Корея, а также Индия и Пакистан, конфликт между которыми периодически обострялся.

Например, 2018 год был знаковым, так как тогда стрелки часов снова перевели на 23:58 — показатель 1953 года. В то время активно шла модернизация ядерного вооружения, также эксперты отмечали угрозу информационной войны и разрушительных для экономики кибератак.

В 2020-м стрелки остановились в ста секундах до полуночи — причиной стала пандемия COVID-19 и общая нестабильность в мире.

В 2023 году стрелки часов Судного дня заняли самое близкое положение к полуночи — 90 секунд до катастрофы. Чикагский «Бюллетень» определил эту ситуацию как «время беспрецедентной опасности».

Какое время показывают часы Судного дня в 2024 году

В январе 2024 года стрелки часов Судного дня сообщила президент журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» Рейчел Бронсон.

По ее словам, угрозы прошлого года не уменьшились и продолжают влиять на жизнь в 2024-м. Бронсон подчеркнула, что боевые действия на Украине провоцируют ядерную эскалацию, а военные действия в Израиле «отражают ужасы современной войны».

В «Бюллетене» сказано, что из-за конфликта на территории Украины на карту поставлены «механизмы европейской безопасности», которые в целом сохранялись после окончания Второй мировой войны.

Эскалация конфликта — по случайности, умыслу или просчету — представляет собой страшный риск. Вероятность того, что конфликт может выйти из-под чьего-либо контроля, остается высокой «Бюллетень ученых-атомщиков»