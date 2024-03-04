Что такое часы Судного дня? Сколько секунд до ядерной полуночи показывает стрелка в 2024 году
23 января 2024 года стрелки часов Судного дня остались на прежнем месте — в 90-х секундах до полуночи, означающей гибель человечества в результате ядерной войны. Впервые в этом положении, максимально близком к катастрофическому, они были установлены в прошлом году, в январе 2023-го. «Лента.ру» выяснила, когда появились часы, показывающие время до начала ядерной полуночи, для чего они нужны и в каких случаях переводят стрелку.
Что такое часы Судного дня
Часы Судного дня — это символический циферблат с часовой и минутной стрелкой, которые показывают время, оставшееся до так называемой ядерной полуночи.
Каждый год стрелки Часов переводят вперед или назад — в зависимости от того, улучшилась или ухудшилась ситуация в сфере международной безопасности и угроз, способных уничтожить человечество.
Время, которое показывают часы Судного дня, демонстрирует, насколько близко человечество приблизилось к глобальной катастрофе
Если, по мнению экспертов, ситуация в мире не меняется, стрелки оставляют на прежнем месте до следующего года.
Смысл названия
Понятие «Судный день» встречается в священных книгах авраамических религий. Иудеи, христиане и мусульмане верят, что рано или поздно настанет последний день существования мира, когда над всеми людьми будет совершен Страшный суд, и каждому Бог воздаст по делам, совершенным при жизни.
Что такое Судный день в разных религиях?
- В иудаизме Страшный суд или Судный день — это суд Божий, следующий за воскресением всех мертвых, после которого праведников ждет вечное блаженство, а грешников — вечное поругание. С этим днем связан один из главных еврейских праздников, Йом-кипур, или день Искупления и прощения. Считается, что в Йом-кипур Бог оценивает поступки человека за минувший год. В этот день необходимо соблюдать строгий пост, который длится чуть больше суток.
- В христианстве догмат о всеобщем воскресении, Судном дне и воздаянии является одним из главных. Согласно Евангелию, судить людей будет Иисус Христос, когда во второй раз придет на землю, чтобы покончить со всем злом. Христиане верят, что он будет судить как целые народы, так и каждого человека в отдельности. В результате те, кто вел праведную жизнь на земле, смогут войти в Царствие Небесное.
- Судный день (Киямат) — воскресение мертвых, очень важное понятие для мусульман. Они верят, что в этот день все души мертвых предстанут перед Аллахом. По его решению только праведники смогут войти в рай (джаннат), грешники же будут отправлены в ад (джаханнам). Точное время наступления конца света неизвестно, но мусульмане верят, что он будет внезапным, как и проявление его признаков — восход солнца не на востоке, а на западе, появление Лжемессии, Второе пришествие Пророка Исы и множество других.
То есть понятие «Судный день» во всех трех религиях буквально означает конец света — отсюда и название часов, отсчитывающих время до гибели всего человечества в результате ядерной катастрофы.
Кто придумал часы Судного дня
В 1945 году в свет вышел первый выпуск журнала «Бюллетень ученых-атомщиков», который основали участники «Манхэттенского проекта» после первого применения ядерного оружия в истории. В том же году состоялись бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки — катастрофа, которая заставила весь мир содрогнуться от мощи нового оружия.
Ученые-атомщики лучше остальных понимали опасность собственного детища и потому хотели привлечь внимание к угрозам, которые несет их разработка. Поэтому с момента создания журнал освещал вопросы международной безопасности в отношении ядерного оружия.
Часы Судного дня впервые появились в 1947 году на обложке научного журнала «Бюллетень ученых-атомщиков»
Считается, что идея создать часы, которые отсчитывают время до конца света, принадлежит главному редактору «Бюллетеня» Юджину Рабиновичу. Будучи лидером международного движения за разоружение, он решил привлечь внимание к глобальной проблеме.
Кто такой Юджин Рабинович Ученый и поэт Юджин Рабинович (Евгений Рабинович) родился 27 апреля 1901 года в Санкт-Петербурге. После революции Рабинович уехал в Германию, окончил химический факультет Берлинского университета, где учился у Альберта Эйнштейна. В 1938 году переехал в США и вскоре стал участником Манхэттенского проекта. В 1945 году состоялись первые испытания атомной бомбы, шокировавшие самих создателей этого оружия. В итоге Рабинович составил коллективное письмо президенту США Гарри Трумэну с призывом ограничиться лишь демонстрационным взрывом бомбы и ни в коем случае не применять ее для настоящих бомбардировок. Тем не менее в августе 1945 года случились печально известные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.
Дизайн часов был создан художницей Мартил Лангсдорф, женой одного из участников Манхэттенского проекта. На обложке июньского номера «Бюллетеня» часы Судного дня «показывали» семь минут до конца света.
После смерти Рабиновича в 1973 году был создан Совет по науке и безопасности, который в дальнейшем стал принимать решения о переводе стрелок часов Судного дня при поддержке Совета спонсоров, куда сегодня входят 10 лауреатов Нобелевской премии.
Таким образом, часы Судного дня стали общепризнанным индикатором уязвимости мира перед глобальной катастрофой. Кстати, в последние годы издание освещает и другие опасности для человечества, в том числе климатические изменения, проблемы использования ископаемого топлива, а также биологические угрозы.
Как менялось время на часах судного дня
1947 год 23:53
На часах Судного дня, впервые появившихся два года спустя после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки — в 1947 году, установили время 23:53 — семь минут до «ядерной полуночи».
1949 год 23:57
В 1949 году часы Судного дня перевели 23:57— в связи с испытаниями атомной бомбы в СССР.
1953 год 23:58
В 1953 году, после испытаний термоядерного оружия в США и Советском Союзе, часы показывали худшее время за весь XX век — 23:58, оставалось две минуты до полуночи.
1960 год 23:53
В 1960 году стрелки передвинули на пять минут назад, поскольку эксперты признали позитивное взаимодействие ученых с целью сдерживания ядерных вооружений, а также стремление СССР и Америки не вступать в прямую конфронтацию. Карибский кризис 1962 года, острейший момент, когда ядерная война была особенно близка, не успел повлиять на часы Судного дня, потому что длился всего месяц.
1963 год 23:48
В 1963 году стрелки снова отодвинули на пять минут — благодаря тому, что СССР и США подписали договор о запрете на испытания ядерного оружия.
1968 год 23:53
Стрелки перевели на пять минут вперед, на 23:53, после того как США развязали кровопролитную войну во Вьетнаме с вероятностью применения ядерного оружия. Также Франция и Китай провели свои испытания — и в мире стало на две ядерные державы больше.
1974 год 23:56
Стрелки передвинули на три минуты вперед, на 23:56, из-за испытаний Индией своего первого ядерного оружия. Кроме того, гонка вооружений между Соединенными Штатами и Советским Союзом продолжилась.
1984 год 23:57
Часы Судного дня перевели на одну минуту вперед, на 23:57. Из-за войны в Афганистане американо-советские отношения достигли критической точки за последние десятилетия, диалог между двумя сверхдержавами практически прекратился.
1991 год 23:43
В 1991 году стрелки передвинули на рекордные 23:43. Это был самый позитивный показатель за все время существования часов Судного дня. Эксперты оценили ситуацию в мире как благоприятную после подписания Соединенными Штатами и СССР договора о сокращении стратегических наступательных вооружений обеих стран в течение семи лет.
Однако с тех пор время на часах только сокращается. На положение стрелок в разные годы влияли Северная Корея и Южная Корея, а также Индия и Пакистан, конфликт между которыми периодически обострялся.
Например, 2018 год был знаковым, так как тогда стрелки часов снова перевели на 23:58 — показатель 1953 года. В то время активно шла модернизация ядерного вооружения, также эксперты отмечали угрозу информационной войны и разрушительных для экономики кибератак.
В 2020-м стрелки остановились в ста секундах до полуночи — причиной стала пандемия COVID-19 и общая нестабильность в мире.
В 2023 году стрелки часов Судного дня заняли самое близкое положение к полуночи — 90 секунд до катастрофы. Чикагский «Бюллетень» определил эту ситуацию как «время беспрецедентной опасности».
Какое время показывают часы Судного дня в 2024 году
В январе 2024 года стрелки часов Судного дня сообщила президент журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» Рейчел Бронсон.
По ее словам, угрозы прошлого года не уменьшились и продолжают влиять на жизнь в 2024-м. Бронсон подчеркнула, что боевые действия на Украине провоцируют ядерную эскалацию, а военные действия в Израиле «отражают ужасы современной войны».
В «Бюллетене» сказано, что из-за конфликта на территории Украины на карту поставлены «механизмы европейской безопасности», которые в целом сохранялись после окончания Второй мировой войны.
Эскалация конфликта — по случайности, умыслу или просчету — представляет собой страшный риск. Вероятность того, что конфликт может выйти из-под чьего-либо контроля, остается высокой «Бюллетень ученых-атомщиков»
Эксперты издания утверждают, что четкого пути к «установлению справедливого мира, препятствующего будущей агрессии под прикрытием ядерного оружия» нет. Однако США должны оставаться открытыми для взаимодействия с Москвой. Устойчивые контакты между странами, по мнению авторов издания, — один из элементов снижения риска в ситуации, когда у человечества на счету каждая секунда.