6 марта: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Сегодня в России отмечают День гурмана и День отрядов юных инспекторов дорожного движения. В мире вспоминают о важности профессии зубного врача и о проблемах с безработицей. Какие еще праздники выпадают на 6 марта, кто из известных людей празднует день рождения и на какие приметы стоит обратить внимание — в материале «Ленты.ру».

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Праздники в России

Вcepoccийcкий дeнь гуpмaнa

Несмотря на то что торжество не носит официального характера, цель ежегодного праздника — объединить людей, которые любят вкусно поесть.

Толковый словарь Ожегова определяет гурмана как «любителя и ценителя изысканной пищи». Однако во Франции так называют того, кто ест очень много, а под определение Ожегова подходит слово «гурмэ».

Дeнь вcepoccийcкиx oтpядoв юныx инcпeктopoв дopoжнoгo движeния

6 марта 1973 года официально было утверждено Положение о создании отрядов Юных инспекторов движения (ЮИД). Таким необычным способом детей и подростков решили научить соблюдать правила дорожного движения (ПДД).

Ребята помогают сотрудникам ГАИ, а также проводят различные тематические акции на тему знания ПДД. Сегодня в рядах ЮИД более 465 тысяч участников по всей России.

Праздники в мире

Мeждунapoдный день зубного вpaча

Возникший в США профессиональный праздник с годами получил известность во всем мире благодаря врачу первого американского президента.

Дело в том, что 6 марта в 1970 года личный стоматолог Джорджа Вашингтона, Джон Гринвуд, изобрел стоматологический бор. Дату профессионального праздника зубных врачей решили приурочить именно к этому событию.

День борьбы c миpoвoй безработицей

Поводом для создания праздника послужила Великая депрессия в США, которая началась в 1929 году и привела к кризису перепроизводства. Разорение фермеров стало причиной массовой безработицы и увеличения смертности в стране.

6 марта 1930 года на улицах США, Великобритании, Германии, Австрии, Австралии и Испании прошли митинги против безработицы. Главным девизом митингующих стала фраза: «Не умирай с голоду — борись!»

Жителям разных стран удалось обратить внимание властей на глобальную проблему. В память о событиях 1930 года был образован ежегодный праздник борьбы с мировой безработицей.

Какие еще праздники отмечают в мире 6 марта

Евpoпeйcкий дeнь пpaвeдникoв миpa Всемирный дeнь пpaвoпиcaния Всемирный день лимфедемы Дeнь пeчaти в Монголии Дeнь тoлepaнтнocти и cocущecтвoвaния в Ираке Дeнь независимости в Гане

Какой церковный праздник сегодня

Обретение мощей мучеников, иже во Евгении

В V веке около Евгениевых ворот и башни в Константинополе обнаружили мощи святых мучеников. Их нашли после того, как рядом с этим местом начали происходить необъяснимые исцеления.

Имена многих мучеников так и не узнали, так как во время гонений на христиан павшим за веру часто устраивали тайные погребения. Однако благодаря откровению клирика и каллиграфа Николая известно, что среди тел были останки святого апостола от 70-ти Андроника и помощницы его Иунии.

В ХII веке на месте обретения мощей построили храм в память о святом апостоле Андронике.

День памяти мучеников Маврикия и 70 воинов

Святой Маврикий и его сын Фотин и 70 воинов погибли в IV веке из-за распространения веры в единого Бога. Язычники рассказали императору Максимиану Галерию о непоколебимой вере Маврикия и остальных мучеников в Христа, и тот подверг их жестоким пыткам.

Страдания мучеников длились десять дней. После их смерти христиане тайно похоронили святителя и его воинов.

Какие еще церковные праздники отмечают 6 марта

Православные верующие вспоминают:

пpeпoдoбнoгo Aфaнacия Пaвлoпeтpийcкoгo;

пpe­пo­дoб­нo­гo Вa­pa­дa­тa, пу­cтын­ни­кa Cи­pий­cкo­гo;

преподобномученика Филарета;

новомученицу Феоктисту Михайловну.

Приметы и традиции на 6 марта

Светит солнце — к скорой весне.

Видны почки на деревьях — к сильному потеплению.

Не следует ссориться — конфликты могут затянуться на многие годы.

Не следует пересаживать растения — могут погибнуть.

Кто родился 6 марта

Российский актер родился в 1977 году в Москве. В детстве мечтал покорить небо, и в 1997 году почти получил диплом летчика-инженера. Но, попав на сцену местного клуба, изменил свое представление о будущей профессии и в 2002-м окончил училище имени Щукина.

Бурунов озвучил таких актеров, как Брэд Питт, Джим Керри, Леонардо Ди Каприо и других. А в 2016 году роль подполковника полиции в сериале «Полицейский с Рублевки» сделала из него звезду телеэкранов.

Первая в мире женщина-космонавт родилась в 1937 году в Ярославской области. В юности увлекалась парашютным спортом и 163 раза прыгала с парашютом.

В 1963 году на борту корабля «Восток-6» Терешкова совершила свой первый полет в космос. Ушла в отставку после достижения предельного возраста и с 1966 года активно принимает участие в государственной и общественной деятельности.

Кто еще родился 6 марта