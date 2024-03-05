Первый арктический ледокол "Ермак" 125 лет назад вышел в первое плавание

5 марта 1899 года с верфей Ньюкасла в Кронштадт отправился "Ермак" - первый русский ледокол и на тот момент единственное в мире судно, способное форсировать льды толщиной больше двух метров.

© РГ // "Ермак" во льдах

С идеей о строительстве русского ледокола выступил вице-адмирал, герой русско-японской войны Степан Осипович Макаров. Он хотел достичь Северного полюса, освободить берега и устья рек Сибири от вечных льдов. Иностранные исследователи тоже пытались решить эту задачу, но использовали лишь естественный дрейф льдов и течения в Арктике. До этого ни в России, ни в других странах мира не было такого мощного ледокола. А только на таком судне и можно было добраться до Северного полюса.

В 1897 году Макаров выступил с лекцией в Академии наук о необходимости строительства крупного ледокола для обеспечения круглогодичной навигации в Северном Ледовитом океане. Он представил собственные расчеты. Предлагал построить два ледокола мощностью до 10 тысяч лошадиных сил. Рассказал при встрече о своей идее и министру финансов Сергею Юльевичу Витте. Тот идею поддержал, но дал добро на строительство только одного ледокола.

Чертеж первого арктического ледокола "Ермак"

И уже в ноябре этого же года правительство выделило деньги на его строительство. Объявили конкурс, на который поступили три заявки с расценками и временными рамками. Выбрали английское предложение, как наиболее удачное. В 1898 года заключили договор с заводом "Армстронг". Здесь обещали возвести ледокол за 10 месяцев и за полтора миллиона рублей. Степан Макаров лично наблюдал за постройкой судна и вносил ценные предложения.

Почти сразу после прибытия в Кронштадт "Ермак" ушел на свое первое задание - вызволять из ледового плена 11 пароходов в районе Ревеля. А 8 мая отправился в первое арктическое плавание. Он справился с льдами у Шпицбергена. Но потом возникли проблемы: обшивка дала течь, корпус испытывал вибрацию. Пришлось идти в Англию, где "Ермак" отремонтировали.

После ледокол снова вернулся в Арктику. Но 25 июля при ударе о торос судно получило пробоину. Снова ремонт.

Вице-адмирал Степан Макаров во время первого арктического похода ледокол "Ермак" в 1899 г.

В России создали комиссию для разбора ситуации. И она приняла решение о применении ледокола только в акватории Финского залива. Здесь "Ермак" спасал суда от ледяных заторов. Это и крейсер "Громобой", он сел на мель и застрял во льдах между Петербургом и Кронштадтом, и броненосец "Генерал-адмирал Апраксин" - сел на мель у острова Гогланд.

Но Макаров все равно добивался разрешения на арктические экспедиции. И ему позволили. 16 мая 1901 года "Ермак" ушел в третью экспедицию. Но в районе Новой Земли судно затерло во льдах. Планы не были выполнены. Министерство финансов России распорядилось использовать "Ермак" только для проводки судов Балтийского моря, а вице-адмирала Макарова от обязанностей по отношению к опытным плаваниям во льдах освободить.

14 ноября 1914 года "Ермак" зачислили в состав Балтийского флота. Теперь он проводил суда по Финскому заливу. В 20-30-х годах прошлого столетия обеспечивал перевозки грузов, а в начале 1938-го вышел в Гренландское море за папанинцами. Во льдах забрал снятых со льдины участников экспедиции "Северный полюс-1" и доставил в Ленинград.

Ледокол "Ермак" на Неве. 1899 г.

Во время Великой Отечественной войны ледокол также был в строю. Его вооружили двумя 102-миллиметровыми, четырьмя 76-миллиметровыми и четырьмя 45-миллиметровыми зенитными орудиями, поставили четыре пулемета. Экипаж эвакуировал гарнизон с острова Ханко островов Финского залива, проводил корабли, выводил подлодки на боевые позиции.

После окончания войны "Ермак" капитально отремонтировали в Бельгии. 26 марта 1949 года в связи с полувековым юбилеем наградили судно орденом Ленина за боевую деятельность в годы Великой Отечественной войны и освоение Северного морского пути.

"Ермак" приписали к Мурманску. Весной 1953-го на него установили новейшую радиоаппаратуру и бортовой радиолокатор "Нептун", через год - вертолет Ми-1.

Вид с мостика ледокола. 1899 г.

В 1955 году "Ермак" провел по Северному морскому пути караван кораблей во главе с крейсером "Адмирал Сенявин". В его составе были в том числе 10 подводных лодок и 15 гражданских судов.