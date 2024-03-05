Российские мужчины рассказали о самых безрассудных поступках ради женщин

Каждый четвертый мужчина в РФ (27%) считает, что женитьба является самым безрассудным поступком, который был им совершен ради женщины. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, результаты которого приводит "Газета.ру".

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При этом 4% респондентов упомянули долгие поездки, которые были необходимы, чтобы встретиться с девушкой. Для 3% участников исследования безрассудным оказалось признание в чувствах, а для других 3% – переезд.

Еще 2% рассказывали, как им приходилось драться ради женщины или залезать к ней на балкон по водосточной трубе. Другие 2% признались, что потратили все деньги на подарок избраннице.