Как в России через десятки лет находят злодеев, которые считали себя неуловимыми

В Красноярском крае перед судом предстанет 55-летний местный житель Александр Бойко. В далеком 1998 году, чтобы не отдавать взятые в долг 20 миллионов неденоминированных рублей, он расправился с кредитором, его женой и пятилетней дочерью. Закопав тела на даче своего родственника, Бойко зажил обычной жизнью. Однако 25 лет спустя, благодаря кропотливой работе с применением новейших методов криминалистики, следователи смогли вычислить и задержать его. Этот случай — далеко не единственный в своем роде: порой в России раскрывают преступления, совершенные 20,30, а то и 50 лет назад. Истории о том, как российские следователи раскрывают безнадежные дела спустя десятилетия, — в материале «Ленты.ру».

2002 год: массовая расправа в Подмосковье. Раскрыта 20 лет спустя

В 2002 году в деревне Псотино (Луховицкий район Подмосковья) нашли тела семерых человек. Одна из жительниц деревни забежала за спичками в дом к ранее судимым Юрию и Раисе Хардиным и нашла их без признаков жизни, с ранами от топора. Прибывшие на место преступления милиционеры начали обход соседей.

В доме москвички Ольги Искандеровой они нашли еще пять тел, в том числе хозяйки и ее восьмилетней дочери Лиды. Им также нанесли удары топором, но орудия преступления нигде не было. Зато нашлась бутылка водки с отпечатками, не принадлежавшими никому из потерпевших.

В базе данных таких отпечатков не оказалось, дело быстро перешло в разряд «висяков», а вещдок отправили на долгосрочное хранение. Вновь проверить отпечатки решили через 20 лет. И на этот раз их удалось идентифицировать. Как выяснилось, отпечатки принадлежали 49-летнему безработному жителю Ставрополья Анатолию Маркову.

К тому времени он уже был судим за мошенничество (по другим данным — за ограбление и кражу). При задержании Марков не оказал никакого сопротивления и почти сразу же во всем сознался. Он рассказал, что действовал вместе с сообщником Александром Лесным — они вместе были в гостях у Ольги Искандеровой.

Cтраница «АиФ.ru» в Одноклассниках // Анатолий Марков

По словам Маркова, в какой-то момент он приревновал Ольгу к другому собутыльнику, что и стало поводом для бойни. Расправившись со всеми, кто был в доме Искандеровой, преступники решили убрать и свидетелей: Юрий Хардин на свою беду забегал к Ольге пропустить рюмку-другую и видел всех ее гостей.

Именно это и стало приговором как для самого Юрия, так и для его супруги. На следующий день Марков вместе с Лесным добрались до Рязанской области, где в порыве алкогольной агрессии расправились еще с двумя случайными собутыльниками. К слову, еще до происшествия в Псотино сообщники отправили на тот свет жителя Москвы. Сегодня Марков и Лесной дожидаются суда в СИЗО — им грозят пожизненные сроки.

1998-2000 годы: серия расправ над девушками в Барнауле. Раскрыта 23 года спустя

Летом 2000-го в Барнауле при таинственных обстоятельствах исчезли пять абитуриенток Алтайского государственного политехнического университета (АлтГТУ). Вскоре выяснилось, что поступающие в вуз пропадали и раньше: летом 1998 года исчезли и были найдены без признаков жизни две девушки, а год спустя — еще две.

Следователи предположили, что имеют дело с серийным маньяком: он знакомился с девушками в стенах учебного заведения, под предлогом помощи в поступлении заманивал их в свой автомобиль и увозил в неизвестном направлении.

В сентябре 2000 года следствию, казалось, удалось выйти на след преступника, получившего прозвище Кровавый ректор

Одна из студенток указала на 45-летнего рыночного торговца Александра Анисимова, который летом, представившись ректором АлтГТУ, предлагал ей помощь с поступлением в вуз. Анисимова задержали в октябре, после того как были найдены тела двух пропавших в 2000 году абитуриенток. Останки еще трех девушек нашли в 2001-2002 годах.

От тел практически ничего не осталось. Родители пропавших девочек до последнего не верили, что это их дочери Роман Шаповал заместитель руководителя отдела криминалистики СУ СКР по Алтайскому краю

Однако до суда обвиняемый не дожил: в ноябре во время одного из следственных экспериментов он выпал с восьмого этажа. Расследование дела приостановили — лишь в 2020 году благодаря новейшим технологиям следователям удалось составить ДНК-профиль преступника.

Затем было поднято схожее по почерку дело о расправе над 17-летней девушкой в селе Зеленая Дубрава в далеком 1989 году. Расследуя его, следователи вышли на экс-чиновника администрации Калманского района, фермера-ветеринара Виталия Манишина. Вскоре после задержания он заявил, что он и есть тот самый Кровавый ректор.

НТВ // Виталий Манишин

По версии следствия, мужчина обещал абитуриенткам познакомить их со своим другом-деканом, а затем вывозил в безлюдные места, где насиловал и лишал жизни. 21 июня 2023 года Манишину предъявили официальное обвинение, в настоящее время он дожидается суда в СИЗО.

1993 год: расправа над матерью с сыном в Приморье. Раскрыта 24 года спустя

17 сентября 1993 года в квартире дома на Пролетарской улице в Уссурийске (Приморский край) была совершена жестокая расправа над 36-летней местной предпринимательницей и ее 12-летним сыном. Женщину забили молотком и ножом — на ее теле эксперты насчитали порядка 38 ранений.

Подростка пытались удушить, но в итоге тоже пустили в ход нож — роковым для школьника стал удар в висок. Из квартиры пропали все деньги, золотые украшения и другие ценности, включая партию шуб и других товаров на 450 тысяч рублей, которые оставила хозяйке квартиры на хранение ее знакомая.

Вскоре задержали первого подозреваемого — экс-супруга предпринимательницы: некоторые из соседей слышали, как в роковую ночь ее сын кричал: «Папа, не бей!» Однако у мужчины было алиби, и тогда следствие обратило внимание на 27-летнего любовника женщины, рецидивиста по имени Павел.

Сыщики предположили, что сын предпринимательницы, который страдал заиканием и отличался дефектами речи, кричал не «папа», а «Паша».

Рецидивист признался, что в роковой день был в гостях у женщины и выпивал с ней, но категорически отрицал свою причастность к преступлению

А в ноябре 1993 года он вместе со своей беременной любовницей спешно покинул Уссурийск, сменил имя, отрастил бороду и обосновался в киргизском городе Каракол. Его объявили в розыск, нашли и задержали, однако прямых улик против него не нашлось. В итоге Павла отпустили, а расследование дела было приостановлено.

Правда, два года спустя рецидивист забил человека до летального исхода и попал за решетку. Потом освободился, но вскоре сел снова за другое преступление. Выйдя на свободу в 2014 году, Павел решил остепениться: он женился и взял фамилию супруги. Но в 2017 году к 51-летнему мужчине неожиданно нагрянули оперативники.

Павла вновь обвинили в двойной расправе в Приморье, совершенной в 1993 году. Мужчина не знал, что следователи решили поднять старое дело и, среди прочего, изучили показания экс-любовницы Павла о том, что в день расправы он пришел поздно и с порезом от ножа на руке. Сыщики решили сыграть на эффекте неожиданности — и не прогадали.

Шокированный их напором рецидивист наконец-то дал признательные показания и отправился на 24 года в колонию строгого режима.

1996 год: расправа над семьей под Калининградом. Раскрыта 27 лет спустя

7 июля 1996 года житель города Гусев (Калининградская область) вернулся домой после ночной смены и обнаружил свою жену и старшую 15-летнюю дочь без признаков жизни. Неизвестный преступник задушил обеих галстуком, а девушку еще и изнасиловал перед расправой.

Он также надругался над десятилетней младшей девочкой и тоже пытался ее задушить, но врачам удалось спасти ребенку жизнь. Правда, помочь следствию она не смогла: рассказала только, что ей снился плохой сон, а потом она проснулась в больнице.

В итоге без свидетелей и отпечатков пальцев следствие забуксовало

К поискам преступника вернулись в 2023 году, когда стало возможным проведение ольфакторной экспертизы — определения личности человека по оставленным им запаховым следам. Такие следы, как и отпечатки пальцев, являются уникальными у всех людей. Образцы запаха взяли с галстука, который все эти годы хранился среди вещдоков.

Используя их, следователи начали поиск подозреваемого среди осужденных, отбывающих сроки за аналогичные преступления.

И в какой-то момент специально обученная собака нашла среди множества образцов, взятых у заключенных, тот, что совпал с образцом, взятым с галстука

Этот образец принадлежал заключенному, который отбывал пожизненный срок в колонии «Белый Лебедь»: 6 июля 1996 года, перед преступлением в Гусеве, он задушил случайную знакомую ремешком от ее сумки, а в мае 1997 года все в том же Гусеве вырезал всю семью своего знакомого, не пощадив даже новорожденного мальчика и трехлетнюю девочку.

YouTube // Исправительная колония особого режима «Белый лебедь»

Осужденный не признал свою вину по новому обвинению, однако следствию удалось восстановить картину событий. Как оказалось, 7 июля 1996 года его пригласила в гости жена жителя города Гусева. В какой-то момент они поссорились, после чего гость расправился со своей знакомой и напал на ее дочерей.

Несмотря на новый эпизод в его деле, срок преступнику не увеличили, ведь он и так был приговорен к пожизненному заключению.

1989 год: расправа над двумя школьницами в Москве. Раскрыта 33 года спустя

30 марта 1989 года вблизи Лосиноостровской улицы в Москве нашли тела двух одиннадцатиклассниц Эды Эйкл и Кристы Сарап со следами удушения. Милиционеры выяснили, что девушки из Эстонской ССР увлекались искусством и приехали в столицу, чтобы посетить Пушкинский музей и купить кое-что для своего творчества.

Оставив вещи у родственников, девушки отправились в музей, а потом на Арбат за красками, но обратно так и не вернулись. Найти преступников по горячим следам сыщикам не удалось.

Работа в 1989 году была проведена колоссальная. При традиционном объеме дела в 1-2 тома, Иткин (следователь по делу Эйкл и Сарап) собрал семь томов Евгения Башаева следователь по особо важным делам московского ГСУ СКР

Лишь 33 года спустя, в 2022 году, у следователей появилась возможность провести молекулярно-генетическую экспертизу, благодаря которой удалось вычислить подозреваемого — 57-летнего мошенника-рецидивиста Дмитрия Захарова. Сначала Захаров всячески отпирался, но под давлением улик сознался во всем.

Он рассказал, что в тот далекий мартовский день 1989 года вместе с двумя подельниками занимался рэкетом около гостиницы «Россия». В какой-то момент там оказались и две школьницы, которые согласились на предложение бандитов поехать в ресторан. После рэкетиры посадили девушек в машину и якобы повезли домой.

На деле же Эду и Кристу завезли в лесополосу на востоке Москвы, где изнасиловали. Правда, Захаров уверял следователей, что все произошло по обоюдному согласию. Как бы то ни было, в какой-то момент одна из девушек пригрозила бандитам, что пожалуется в милицию. И тогда с подругами расправились.

К 2022 году двоих соучастников преступления уже не было в живых: одного застрелили в 1999 году, жизнь другого — некого Назарова — унесла болезнь в 2012 году.

К слову, чтобы установить причастность Назарова к преступлению, экспертам пришлось брать образец ДНК у его сына

В итоге за преступления своих подельников Дмитрию Захарову пришлось отвечать в одиночку: в декабре 2023 года Преображенский районный суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

1972 год: массовая драка с расправами под Тамбовом. Раскрыта 41 год спустя

В 1972 году в селе Бурнак (Тамбовская область) произошла массовая драка, в которой сошлись представители двух цыганских семей. Ее причиной стало нежелание одной семьи выдавать свою дочь замуж за юношу из другой. И молодой человек, улучив момент, попытался добиться своего силой.

Я услышала крик сестры — мы увидели, как парень, который к ней сватался, тащит ее за волосы. Он и его семья хотели украсть сестру Из воспоминаний сестры несостоявшейся невесты

Родственникам девушки удалось ее отбить, а обиженные жених и сваты ушли, пообещав отомстить. Вскоре они вернулись на грузовике, в кузове которого находилось порядка 20 их сторонников, вооруженных ножами, граблями и палками. Началась жестокая драка, ставшая летальной для брата и зятя несостоявшейся невесты.

Одного из причастных к этим расправам удалось задержать в ноябре 1973 года — его приговорили к десяти годам лишения свободы. А вот второму подозреваемому удалось скрыться: со временем уголовное дело в отношении него приостановили. Выйти на него следователям удалось лишь 41 год спустя — в октябре 2013 года.

Село Бурнак (Тамбовская область)

В ходе оперативных разработок появилась информация, что мужчина, похожий на участника драки в Бурнаке, какое-то время жил в новгородском городе Холм. Следователям удалось разыскать пасынков подозреваемого, они по фото из уголовного дела опознали своего отчима и рассказали, что его не стало из-за бронхита в 1993 году.

Чтобы развеять оставшиеся сомнения, оперативники наведались на кладбище и забрали для экспертизы медальон с памятника подозреваемого. Вердикт специалистов был однозначным: совпадение на 100 процентов. В итоге дело закрыли в связи с уходом подозреваемого из жизни.

1971 год: расправа на обочине в Ивановской области. Раскрыта 51 год спустя

Преступление, поставившее рекорд по максимальному времени раскрытия, было совершено в далеком 1971 году. Тогда в лесополосе неподалеку от железнодорожного переезда между деревнями Орешки и Касимовка (Ивановская область) нашли 16-летнюю девушку без признаков жизни. В роковой день она отправилась в техникум, но так и не дошла до него.

Эксперты установили, что причиной ее ухода из жизни стала открытая черепно-мозговая травма. Подозреваемым в преступлении стал 16-летний, но уже судимый знакомый девушки, однако улик против него следствие не нашло. В 2022 году расследование возобновили благодаря нововведениям в криминалистике и методах исследования доказательств.

Были установлены дополнительные свидетели по делу, а также проведена экспертиза особенностей криминального поведения. В ходе экспертизы был сопоставлен психологический портрет абстрактного преступника и психологический портрет конкретного подозреваемого, по результатам которой они совпали Из сообщения Следственного комитета России по Ивановской области

Подозреваемый, которому было уже 67 лет, жил в Костроме. Когда к нему пришли следователи, он не стал отпираться и рассказал, что 51 год назад поссорился с девушкой, когда они шли по обочине дороги, и напал на нее. В приступе ярости он нанес потерпевшей около девяти ударов по груди, голове и шее.

При этом орудиями преступления стали палки и деревянная доска. Когда у злоумышленника прошел приступ ярости, девушка еще дышала, но вскоре ушла из жизни. После этого преступник оттащил ее в лесополосу, раздел и прикопал в неглубокой яме.