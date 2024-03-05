Фетисов заявил, что возможность техногенных катастроф не иллюзорна
Вероятность будущих больших техногенных катастроф из-за таяния вечной мерзлоты в Арктике не иллюзорна, при этом их трудно предсказать. Об этом заявил в интервью ТАСС председатель Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Вячеслав Фетисов.
"Климат действительно теплеет, причем в Арктике потепление происходит особенно быстро, быстрее, чем в среднем по планете. И вечная мерзлота тает, почва проседает. Соответственно, проседают сваи, на которых стоит в Заполярье практически все - дома, предприятия, топливохранилища, трубопроводы. Так что существует и все больше вырастает абсолютно не иллюзорное опасение будущих больших техногенных катастроф в этой связи. И где это в следующий раз "выстрелит", весьма тяжело предсказать", - сказал Фетисов.
По его словам, перед страной во весь рост поднимается проблема деградации вечной мерзлоты, которая ждет все города, которые находятся за полярным кругом.