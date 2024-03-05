Фетисов заявил, что возможность техногенных катастроф не иллюзорна

"Климат действительно теплеет, причем в Арктике потепление происходит особенно быстро, быстрее, чем в среднем по планете. И вечная мерзлота тает, почва проседает. Соответственно, проседают сваи, на которых стоит в Заполярье практически все - дома, предприятия, топливохранилища, трубопроводы. Так что существует и все больше вырастает абсолютно не иллюзорное опасение будущих больших техногенных катастроф в этой связи. И где это в следующий раз "выстрелит", весьма тяжело предсказать", - сказал Фетисов.