Один в больницу, другой - в полицию: как русская легенда НХЛ "вырубил" судью

Русская легенда НХЛ вырубил судью. Один поехал в больницу, другой - в полицию
Мода на ветеранские турниры в России в последние годы стабильно растёт. В наше время, когда в хоккее появились большие деньги и организаторы готовы платить участникам немаленькие гонорары, приглашать профессиональных арбитров и привлекать СМИ, они стали обычным делом. Правда, не всегда с таких полей приходят хорошие вести. Так, в 2017 году именно во время одного из таких турниров навсегда остановилось сердце Сергея Наильевича Гимаева.
Однако бывает, что возникают проблемы и иного рода. Казалось бы, откуда в дружеской атмосфере и полулюбительской сфере взяться судейским скандалам? Но случается и такое. В 2018 году в подмосковном Одинцово проходил ставший традиционным Кубок Вызова с участием таких прославленных звёзд отечественного хоккея, как Алексей Яшин, Сергей Гомоляко, Андрей Николишин, Андрей Разин и Андрей Коваленко. Именно с последним и оказался связан произошедший скандал.
«Русский танк», на тот момент возглавлявший профсоюз игроков КХЛ, увидел крайнюю предвзятость в действиях бывшего арбитра КХЛ Владислава Киселёва. Коваленко представлял команду «Газпром экспорт», а встречалась она с «Тиграми», за которых выступал нынешний наставник «Магнитки» Разин. В одном из эпизодов Коваленко поддался на провокацию и отмахнулся от соперника, за что тут же получил от Киселёва две минуты штрафа. Вспыливший ветеран начал выяснять отношения с судьёй на повышенных тонах, но и тот за словом в карман не полез. В итоге Коваленко не сдержался и попытался ударить рефери. Толком у него это не получилось, однако тот упал и долго лежал на льду. Коваленко увели с площадки, особенно активно участвовал в погашении конфликта нынешний генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, который тогда занимал должность главы КХЛ. Правда, он заступался за ветерана. Однако покидал он лёд уже с помощью сотрудников правоохранительных органов.
С места событий Киселёв отправился в больницу, а оттуда – в полицию, писать заявление на Коваленко. Позже участники событий высказали диаметрально противоположные версии. По мнению Коваленко, он ещё после игры пытался урегулировать скандал, однако его на протяжении пары часов не подпускали к Киселёву. Он уверял, что судью только толкнул, ни о каких ударах не могло быть и речи. Со слов арбитра, Корваленко как минимум ударил его клюшкой и потом ещё раз рукой. Арбитру диагностировали сотрясение мозга, при этом он доработал матч до конца. С его стороны история тоже выглядела не очень красиво.
Скандал замяли, но организация подобных турниров должна быть всё же на порядок выше. Приглашённые наверняка за немалые деньги судью обязаны выполнять работать квалифицированно, несмотря на статус соревнований и их участников. В свою очередь, игроки должны уважать рефери и его решения. Давить своим авторитетом и регалиями здесь неуместно, финалы Олимпиад и Кубка Стэнли давно позади. Только в такой атмосфере от подобных встреч удовольствие будут получать все.