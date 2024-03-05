Один в больницу, другой - в полицию: как русская легенда НХЛ "вырубил" судью

Мода на ветеранские турниры в России в последние годы стабильно растёт. В наше время, когда в хоккее появились большие деньги и организаторы готовы платить участникам немаленькие гонорары, приглашать профессиональных арбитров и привлекать СМИ, они стали обычным делом. Правда, не всегда с таких полей приходят хорошие вести. Так, в 2017 году именно во время одного из таких турниров навсегда остановилось сердце Сергея Наильевича Гимаева.

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Однако бывает, что возникают проблемы и иного рода. Казалось бы, откуда в дружеской атмосфере и полулюбительской сфере взяться судейским скандалам? Но случается и такое. В 2018 году в подмосковном Одинцово проходил ставший традиционным Кубок Вызова с участием таких прославленных звёзд отечественного хоккея, как Алексей Яшин, Сергей Гомоляко, Андрей Николишин, Андрей Разин и Андрей Коваленко. Именно с последним и оказался связан произошедший скандал.

«Русский танк», на тот момент возглавлявший профсоюз игроков КХЛ, увидел крайнюю предвзятость в действиях бывшего арбитра КХЛ Владислава Киселёва. Коваленко представлял команду «Газпром экспорт», а встречалась она с «Тиграми», за которых выступал нынешний наставник «Магнитки» Разин. В одном из эпизодов Коваленко поддался на провокацию и отмахнулся от соперника, за что тут же получил от Киселёва две минуты штрафа. Вспыливший ветеран начал выяснять отношения с судьёй на повышенных тонах, но и тот за словом в карман не полез. В итоге Коваленко не сдержался и попытался ударить рефери. Толком у него это не получилось, однако тот упал и долго лежал на льду. Коваленко увели с площадки, особенно активно участвовал в погашении конфликта нынешний генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, который тогда занимал должность главы КХЛ. Правда, он заступался за ветерана. Однако покидал он лёд уже с помощью сотрудников правоохранительных органов.

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С места событий Киселёв отправился в больницу, а оттуда – в полицию, писать заявление на Коваленко. Позже участники событий высказали диаметрально противоположные версии. По мнению Коваленко, он ещё после игры пытался урегулировать скандал, однако его на протяжении пары часов не подпускали к Киселёву. Он уверял, что судью только толкнул, ни о каких ударах не могло быть и речи. Со слов арбитра, Корваленко как минимум ударил его клюшкой и потом ещё раз рукой. Арбитру диагностировали сотрясение мозга, при этом он доработал матч до конца. С его стороны история тоже выглядела не очень красиво.