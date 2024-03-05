105 лет Чапанному бунту: "Ты за большевиков али за коммунистов?"

Крестьянское восстание, охватившее в марте 1919 Самарскую и Симбирскую губернии, обозначено в советской историографии как "Чапанный бунт" - по названию наиболее распространенной верхней крестьянской одежды. На деле оно стало реакцией на большевистскую продразверстку, быстро превратившуюся из периодических наездов по "изъятию излишков" в банальный грабеж, не оставлявший мужику и его семье шансов на выживание.

© РГ // Для простых селян большевики и коммунисты были совершенно разными людьми

Впрочем, называть продразверстку большевистской неверно именно с крестьянской точки зрения. Знаменитый мужицкий вопрос: "Ты за большевиков, али за коммунистов?" из фильма "Чапаев", оказывается, придуман не на пустом месте. В сознании простого сельского жителя сложилась устойчивая картина: землю крестьянам дали большевики. А вот отъемом зерна и прочих продуктов у крестьян занимались коммунисты. И люди это, стало быть, совершенно разные.

"У мужиков сложилось мнение, что землю они получили от Советов во главе с большевиками, а приехавшие коммунисты-продотрядники несправедливо отбирают у них хлеб задаром", - написал, например, в своей статье о Чапанном восстании ульяновский краевед Юрий Козлов.

Политика "военного коммунизма" набирала обороты, и на второй год гражданской войны уже многократно обобранным крестьянам в очередной раз предстояло поделиться своими давно уже исчерпанными "излишками". Для вооруженного обеспечения реквизиций были мобилизованы немалые силы. Так, в городах и селах Симбирской губернии в начале 1919 года размещались 3500 рабочих из продотрядов и 1700 продармейцев, направленных сюда из городов Центральной России.

К февралю 1919 года крестьяне Симбирской губернии сдали свыше трех миллионов пудов хлеба. Кроме того, к этому времени Советская власть начала взимать чрезвычайный налог, введенный правительством в декабре 1918 года. Все это вместе в итоге вылилось в откровенный грабеж сельского населения.

Крестьяне ответили "чапанкой". Восстание началось событиями в селе Новодевичье Сенгилеевского уезда Симбирской губернии (сейчас относится к Шигонскому району Самарской области, - авт.). Это было большое и богатое село: 1000 дворов, 4500 жителей, пароходная пристань. Но политика военного коммунизма сделала свое дело. Хлеба, фуража и семян не хватало. Скотина почти исчезла: все, что не было отобрано, пошло под нож из-за отсутствия кормов.

Третьего марта кто-то ударил в колокол местной Покровской церкви. Собрался стихийный митинг. Сначала решили не бунтовать, а отправить в губисполком ходоков с просьбой поменьше забирать продуктов у крестьян. Но после того, как выяснилось, что у одной местной вдовы забрали последнюю корову и вывезли подчистую весь хлеб, чем обрекли ее на голодную смерть, события вышли из-под контроля.

Начались стихийные расправы над представителями власти. Четвертого марта убили начальника продотряда Павлова, избили, связали и бросили в чулан руководителя местной "чрезвычайки" Владимира Казимирова. Разоружили 50 красноармейцев, прибывших из уездного города Сенгилея. Захватили телеграф. Избитого Казимирова утопили в волжской проруби. Восстание распространилось на соседнее село Русская Бектяшка (сейчас - Сенгилеевский район Ульяновской области).

В Новодевичьем учредили штаб. Развернули лозунг: "Да здравствует Советская власть, долой коммунистов-насильников!" Послали гонцов по селам. Чапанное восстание охватило Карсунский, Сызранский и Симбирский уезды.

В деревнях и селах расправлялись с комиссарами, чекистами, продотрядовцами. И везде соблюдали вот это мнимое разделение: коммунисты - это одно, а большевики - совсем другое. Главным большевиком мыслился Ленин, главным коммунистом - Троцкий.

Например, в Поповской волости Карсунского уезда местное собрание проходило под лозунгом "Долой от власти Советов партию коммунистов" и при этом говорилось: "Всеми силами обязываемся поддерживать нашу власть Советов, возглавляемую партией большевиков".

Восстание набирало обороты, охватив самарское левобережье. Поднялись Ягодное, Хрящевка, Белый Яр. Седьмого марта повстанцы, вооруженные вилами, охотничьими ружьями, отобранными у продотрядовцев и красноармейцев винтовками, заняли Ставрополь-на-Волге (ныне Тольятти), ставший центром восстания.

Появился и официальный лидер. Восставшие избрали комендантом города и командующим повстанческой армией 27-летнего жителя села Ягодное, бывшего штабс-капитана Алексея Долинина, уволенного из царской армии по болезни. В Ставрополе-на-Волге организовали Совет рабочих и крестьянских депутатов из 46 человек, без коммунистов. Начали даже издавать газету "Известия Ставропольского исполкома". Объявили мобилизацию в крестьянскую армию мужчин в возрасте от 18 до 40 лет.

© Командующим повстанческой армией избрали 27-летнего Алексея Долинина

Определились планы: занять Сызрань и Самару, после чего соединиться с наступавшей на Уфимско-Самарском направлении армией Колчака. Так и получается: за большевиков и Советскую власть, против коммунистов, в союзе с Колчаком. Парадоксов в эти годы хватало.

Разумеется, власть коммунистов (которые на самом деле и есть большевики) тут же объявило восстание "кулацким мятежом", который было решено подавить самым жестоким образом. В Самаре для этого создали революционно-полевой штаб во главе с председателем губкома РКП(б) Валерианом Куйбышевым и командующим 4-й армией Восточного фронта Михаилом Фрунзе. Ему подчинили все воинские части и группы агитаторов. С аэроплана разбросали листовки с разъяснением государственной политики и предложением добровольно сложить оружие, после чего приступили к карательным акциям.

13 марта красные взяли Ставрополь, на следующий день - Новодевичье. Свой штаб по подавлению восстанию организовали и в Симбирске. Назвали его "штаб внутреннего фронта". На подавление бунта отправили батальон губернской ЧК, курсантов школы красных командиров и рабочий продовольственный полк. Этого оказалось мало, пришлось привлекать регулярные части Красной армии и отряды частей особого назначения (ЧОН), составленные из мадьяр и австрийцев.

Восставшие сдаваться не собирались и 16 марта они перерезали железную дорогу у станции Вешкайма и в составе отряда из 2 тысяч вооруженных крестьян пошли брать приступом уездный город Карсун. К вечеру 17 марта Карсун, оборонявшийся караульной ротой и отрядом коммунистов, удалось взять. Но власть восставших установилась в уездном центре ненадолго.

Уже на следующее утро в Карсун вошел большой отряд красноармейцев и латышских стрелков с пулеметами и пушкой, прибывший из Симбирска. Повстанцы были выбиты из города и разбежались по селам. Тела убитых коммунистов со всех селений уезда свозились в Карсун на больничный двор, для них были приготовлены 64 гроба.

После подавления основных очагов восстания началась расправа над его участниками. Член Реввоенсовета восточного фронта Гусев отправил телеграмму Ленину и Свердлову. Как и положено, он сообщал об "организованном" мятеже, которым якобы руководили "бывшие офицеры полковник Павлов, полковник граф Орлов, генерал Бердичев".

Правда, автор послания упомянул и об объективных причинах мятежа. "Восстание сделалось возможным только благодаря тому, что было подготовлено безобразной деятельностью местных организаций, как советских, так и партийных", - писал он. И сообщал, что при взимании чрезвычайного налога употреблялись пытки вроде обливания водой и замораживания, при реквизиции скота отнимали и последних кур. По мнению Гусева необходимо было создать комиссию для расследования этих преступлений и наказания виновных.

Комиссия по распоряжению Ленина была создана. Однако, репрессии посыпались в первую очередь на жителей восставших сел. Михаил Фрунзе 19 марта докладывал председателю Совнаркома: "При подавлении восстания убито не менее 1000 человек, расстреляно свыше 600 главарей и кулаков. Село Усинское, в котором восставшими сначала был истреблен наш отряд в 110 человек, сожжено совершенно". Более месяца проводились массовые репрессии: крестьян сгоняли в концлагеря, самый крупный из них находился в Сызрани, расстреливали, вешали, топили в реке, деревни сжигались.

Любопытно, что расправы успешно избежал лидер восстания Алексей Долинин. Во время облавы ему удалось скрыться, а затем под чужой фамилией записаться в Красную армию. Воевал против Деникина, участвовал в польском походе, во всем признался и был амнистирован. А умер в своем родном селе в 1951 году. По некоторым сведениям, ему пришлось-таки отбыть какой-то срок в лагере, но это не точно.

После окончания гражданской войны с 1921 года была объявлена Новая экономическая политика (НЭП). Совершился переход от мобилизационной экономики военного коммунизма к Новой экономической политике (НЭПу). Прекратилась продразверстка. Впереди маячили другие новшества: раскулачивание и коллективизация.

Для справки

Чапан. "Крестьянский верхний кафтан; чапаном зовут и сермяжный, и синий, халатом или с борами, и даже полукафтанье" (Словарь Владимира Даля).

У разных народов: шапан (казах., каракалп.), чапан (кирг.), чапон (тадж.), жупан (укр.), зипун (рус.) - мужской и женский верхний кафтан из ткани, иногда на меху у народов Средней Азии и Восточной Европы (словарь этнографических терминов).