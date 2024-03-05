Визит Брежнева к Ванге: как провидица унизила генсека

Представители власти к провидцам всегда относились с большим скепсисом, но, вместе с тем, и с интересом. Мало ли что может разглядеть в будущем какая-нибудь Ванга? А вдруг эта информация будет полезной? Видимо, с такими мыслями «дорогой Леонид Ильич» однажды посетил болгарскую прорицательницу. Но диалога тогда так и не состоялось…

Было или не было

На самом деле, достоверно о визите мы мало что знаем — можно сказать, что и вовсе почти ничего. Более того, сам факт визита никто официально не подтверждает. Впрочем, громкие и доказательные опровержения тоже отсутствуют. Так что остается лишь основываться на дошедших до нас сведениях. Так, например, известная целительница Джуна Давиташвили, более известная просто по имени, рассказывала, что это именно она посоветовала Брежневу навестить Вангу.

Дело в том, что среди известных людей, которым помогала целительница, — Роберт де Ниро, Марчелло Мастроянни, Андрей Тарковский и Федерико Феллини — был и тогдашний генсек Леонид Брежнев. Опять же, доподлинно этого мы не знаем, но сама Джуна, а также некоторые источники, хорошо знакомые и с Давиташвили, и с Брежневым, это подтверждают. Дело в том, что к концу 1970-х Леонид Ильич был уже слаб здоровьем, а традиционная медицина помогала не очень. Вот он и пробовал различные альтернативные методики.

Поездка к Ванге

Наверное, среди всех встреч и приемов, коих в жизни генсека было тысячи, разговор с Вангой был самым коротким. Рассказывают, что Брежнев, широко улыбаясь, спросил провидицу, мол, знает ли она, кто перед ней. Но высокими чинами бабу Вангу было не удивить, поэтому она ответила коротко: «Вижу, что приехал большой начальник». И все… Общаться с Брежневым прорицательница не пожелала. Есть мнение, что из-за поведения самого генсека, который не проявил к ней должного уважения. но есть и другое объяснение.

Неудобные пророчества