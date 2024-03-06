Опровергнуто популярное представление о супервулканах

Ученые Института космических исследований имени Годдарда НАСА и Колумбийского университета в Нью-Йорке опровергли популярное представление, согласно которому извержение супервулкана вызовет вулканическую зиму. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Climate.

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Ранее предполагалось, что после извержения вулкана Тоба в Индонезии около 74 тысячи лет назад на Земле произошло глобальное похолодание, в результате чего средняя температура опустилась на 2-8 градуса Цельсия. Однако данные нового компьютерного моделирования показали, что даже после самого мощного взрыва похолодание не превысит 1,5 градуса Цельсия.

Основной причиной потенциального похолодания является большое количество газообразного диоксида серы, подвергающегося химическим реакциям в атмосфере и превращающегося в частицы сульфата. Эти частицы могут влиять на температуру поверхности Земли через два различных механизма: охлаждающее отражение солнечного света или улавливание тепла, что вызывает потепление. При этом чем меньше и плотнее частицы, тем выше их способность блокировать солнечный свет.

Модели с различными размерами частиц показали, что в отношении похолодания суперизвержения не способны превзойти крупнейшие извержения современности. Например, извержение горы Пинатубо на Филиппинах в 1991 году привело к падению глобальной температуры примерно на полградуса в течение двух лет.

Это объясняет, почему не существует геологических доказательств того, что какое-либо суперизвержение, в ходе которого выбрасывается не менее 1000 кубических километров магмы, привело к катастрофе глобального масштаба для древних людей или экосистем. Самым известным примером суперизвержения является взрыв Йеллоустонской кальдеры около двух миллионов лет назад. Последнее известное суперизвержение произошло более 22 тысяч лет назад в Новой Зеландии.