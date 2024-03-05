Почему взбунтовалась съемочная группа фильма «Земля Санникова»

Советский полнометражный фильм «Земля Санникова» на протяжении двух лет снимали молодые режиссёры Альберт Мкртчян и Леонид Попов. «Изюминкой» киноленты должны были стать Владимир Высоцкий и его супруга Марина Влади, а также ещё несколько звёзд того периода. Но актёрский состав пришлось в спешном порядке менять, так как с неопытными «закадровыми работниками» работать именитые мастера не желали. Однако это не единственная проблема, с которой пришлось столкнуться создателям кинокартины.

На волчьих шкурах

Много сил было потрачено на то, чтобы урегулировать внутренние вопросы. Актёры считали режиссёров дилетантами, а поэтому порой не воспринимали их приказы всерьёз. «Масла в огонь» подливало пагубное пристрастие Олега Даля, взятого на место Высоцкого. Исполнитель роли Крестовского злоупотреблял алкоголем, а поэтому часто являлся на съëмки (иногда они начинались в 5 утра) в состоянии «подшофе».

Исполнители главных ролей – Сергей Шакуров, Георгий Вицин, Владислав Дворжецкий – фактически саботировали съëмочный процесс, отказываясь принимать участие в никому ненужных (по их мнению) сценах с плясками, глупой стрельбой и песнями. Результатом такого противостояния стала телеграмма, которую бунтовщики отправили на «Мосфильм». Заканчивалось послание такими словами:

«Сидим в дерьме на волчьих шкурах. Дворжецкий. Вицин. Даль. Шакуров».

Но руководство киностудии не встало на сторону актёров. После первого этапа съëмок авторов телеграммы вызвали к начальству, где их поставили перед фактом – режиссёров никто менять не собирается, а поэтому нужно постараться сработаться.

Кто на новенького?

Своё поведение скорректировали практически все. Только Шакуров выдвинул ультиматум – или Мкртчян с Поповым, или он. Так его роль в фильме получил молодой актёр Юрий Назаров. При этом отснятые сцены с Шакуровым из кинокартины вырезаны не были.

С приходом Назарова конфликты не ушли в историю. Однажды новенький во время съёмок на Кавказе заступился за подростков, которые играли туземцев. Они пропадали на съëмочной площадке по 12 часов в день вместо положенных четырёх. И это в аномальную жару! В итоге процесс производства фильма приостановили на неделю для создания приемлемых условий, что, естественно, не понравилось режиссёрам.

Несмотря на все трудности, работа над «Землёй Санникова» была завершена. Правда, многим усилия показались напрасными. Художественный совет Госкино присудил фильму низшую 3-ю категорию, а актёры получили совсем небольшие гонорары. Ситуация изменилась после выхода картины в прокат. В 1974 году фильм посмотрели более 41 млн человек. После этого «Земле Санникова» была присвоена 2-я категория.