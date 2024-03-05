Как появился праздник 8 Марта

Более ста лет назад у прекрасного пола появился свой праздник — 8 марта. Цветы и комплименты мы принимать привыкли, особо не вникая в суть феминистической идеи. Тем более, что сейчас она приобрела несколько иное звучание.

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Понятие «феминизм» настолько растиражировали в интернете, что каждый понимает под этим что-то свое. Для кого-то феминистки — это радикально настроенные мужененавистницы. У кого-то — озлобленные, неопрятные бабы, которые не могут устроить личную жизнь и не бреют подмышки. У третьих «фемка» — вроде современной богини, которую мужчина должен ублажать, выполнять все ее капризы и осыпать благами.

Роза, Клара и 8 марта

Между тем, феминизм — это общественно-политическое явление и имеет свою историю. Первая его волна пришлась на начало прошлого века и была связана с борьбой женщин за свои гражданские права. Какие требования выдвигались? Голосовать, участвовать в выборах наравне с мужчинами, получать высшее образование.

В 1910 году на международной конференции трудящихся женщин революционерка и активистка Клара Цеткин предложила считать 8 марта днем женской солидарности. Ее горячо поддержала подруга и соратница Роза Люксембург, а вместе с ней и другие дамы. Сегодня есть несколько версий, почему была выбрана именно эта дата — начиная от того, что 8 марта на марш протеста вышли работницы ткацкой фабрики в Нью-Йорке, и заканчивая конспирологическими.

Если Клара Цеткин идеи о женском равноправии высказывалась в довольно мягкой, либеральной манере, то Роза Люксембург вовсю клеймила буржуазные устои, утверждая, что в основе социального неравенства лежит гендерное.

Судьба подруг сложилась по-разному. Миловидная Клара была обласкана мужским вниманием, у нее был прекрасный муж, она познала счастье материнства. Роза же, хромая на одну ногу, ростом всего сто пятьдесят сантиметров, ни у кого желания не вызывала. У нее случился страстный и мучительный роман — как раз-таки с сыном ее подруги Клары, Константином Цеткин. После чего дамы какое-то время не общались.

Их жизнь тоже закончилась по-разному. Тело Розы нашли в сточной канаве, куда ее, забитую камнями и истекающую кровью, кинула толпа разъяренных мужчин. Клара, которая на склоне своих дней приехала в советское государство, похоронена у Кремлевской стены.

Кстати, именно в Советском Союзе женщины получили все то, за что так яростно боролись суфражистки. Само обращение «товарищ» символизировало стирание гендерного неравенства. Женщинам предоставили не только полный пакет гражданских и социальных прав, которые и не снились Западу, но и систему охраны материнства и детства. Детские сады, отпуск по уходу за ребенком, даже право на аборты и больничный после него.

«Мое тело — мое дело!»

Поэтому вторая волна феминизма СССР не затронула. Ее началом принято считать выход в 1949 году книги «Второй пол» Симоны де Бовуар. Автор утверждала, что мир, ориентированный на потребности мужчин, воспринимается как норма. Несмотря на равные права на бумаге, по факту женщина остается в обществе на вторых ролях. Она занимается домашним хозяйством, стоит у плиты и гладит рубашки мужа. Брак ставит крест на ее карьере и самоопределении. Симона была дамой прогрессивных взглядов, философом, писателем и музой Жана Поля Сартра.

В шестидесятые вторая волна превратилась в цунами. Либеральные феминистки во главе с Бетти Фридан и Глорией Стайнем выступали за решение проблемы на федеральном уровне. Радикальные создавали общественные движения. В своей книге «Загадка женственности» Бетти Фридан призывала «сестер» задуматься над своим самоопределением и выйти за пределы навязанной обществом модели.

Феминистки так же выступали за право женщин распоряжаться своим телом, в том числе, принимать решение об аборте. С одной стороны, женщины получили право на сексуальную свободу, а с другой, это стало восприниматься как доступность. Пресловутое движение #MeToo возникло не на пустом месте.

«Сексуальное освобождение» имело и еще один аспект: подразумевалось, что женщина должна нравиться мужчине и пробуждать желание. Отсюда — все мыслимые и немыслимые жертвы во имя красоты.

Фокус внимания

А что же сегодня? Неравная оплата труда, сексизм на рабочих местах и так называемый «стеклянный потолок» (невидимые ограничения, которые не позволяют женщинам достигать таких карьерных высот, как мужчинам) увы, актуальны по-прежнему. Например, в России (и это официальная статистика) гендерная разница в зарплате двадцать семь процентов. Это значит, что при равной квалификации, талантах и профессиональных способностях женщина получит почти на треть меньше. В нашей стране существует из 450 видов работ, запрещенных для представителей так называемого «слабого пола».

Сейчас уже есть семьи, где бытовые обязанности делятся между обоими супругами, либо делегируются третьим лицам. Но большинство еще живет по старинке. Не учитывается тот факт, что после работы у женщины начинается «вторая смена» дома: та самая работа по хозяйству, готовка, которая никак не оплачивается. В 2016 году исследователи собрали статистику по 217 странам: оказалось, что за всю жизнь накапливается 23 года (!) такой «второй смены», от которой мужчины в основном избавлены.

В декретный отпуск уходят только 2 процента отцов, хотя он разрешен как обоим родителям, так и ближайшим родственникам малыша. Так что у феминисток широкое поле деятельности. Вообще, требования, предъявляемые обществом и самими женщинами к себе, достаточно противоречивы. Делает карьеру — «синий чулок», занимается домашним хозяйством — «сидит на шее у мужа», трясется над детьми — «наседка», не трясется — «мать-кукушка», ухаживает за собой и старается быть сексуально привлекательной — это в угоду патриархату, не старается — ну разве это женщина вообще?

Насущной теме посвящено все больше произведений литературы, на экраны выходят фильмы с феминистической повесткой, и поддержать ее в своих коллекциях считает за честь каждый уважающий себя модный дом, начиная с Chanel и Dior, и заканчивая молодыми дизайнерами. Не вдаваясь в особенности каждого из современных направлений феминизма, отметим, что сегодня в целом это движение, скорее, про то, чтобы разобраться в себе и жить так, как хочется.

Это ваш осознанный выбор: рожать ли детей, строить ли карьеру, заниматься домашним хозяйством, носить каблуки или не носить — и все эти варианты должны быть представлены в культуре как норма. Мы должны понять, в чем наша женская сила. Как пела Бейонсе в своей знаменитой песне Run the world, кто правит миром? Конечно же, девчонки!