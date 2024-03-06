Почему филантропы так важны для общества

Согласно опросу ВЦИОМ, каждый четвертый россиянин хотя бы раз переводил деньги благотворительным организациям, однако регулярно пожертвованиями занимаются лишь 9 процентов жителей России. И именно их можно отнести к тем самым филантропам — людям, которым небезразличны проблемы окружающих и которые стремятся принять активное участие в их решении. Об истории филантропии и ее роли в обществе — в статье «Ленты.ру».

© Getty Images

Кто такой филантроп

Филантроп — это человек, занимающийся благотворительной деятельностью, тот, кого заботят проблемы окружающих, а также общества в целом. Он стремится делать денежные пожертвования нуждающимся людям, а также помогать не только финансами, но и делом — например, при помощи участия в различных акциях и волонтерской деятельности.

Часто принято думать, что филантропами называют лишь состоятельных людей, которые отдают действительно большие суммы на решение социальных проблем. Но это не совсем так. Любой человек, который регулярно и систематически помогает другим, является филантропом. Для этого вовсе не обязательно быть богатой и медийной личностью.

Главные черты филантропа

Доброта. Такие люди всегда придут на помощь тому, кто в ней нуждается. Как правило, это качество свойственно им и в повседневной жизни. Они всегда рады позаботиться о ближних. Щедрость. Филантропы часто готовы отдать последнее, если чувствуют, что кому-то оно будет нужнее. За это таких людей любят и ценят в обществе. Обеспокоенность социальными проблемами. Это, пожалуй, важнейшая отличительная черта филантропа от простого альтруиста. Филантроп не просто добр, он искренне переживает о развитии общества и потому хочет принимать активное участие в этом процессе, а не просто оставаться наблюдателем. Оптимизм. Зачастую филантроп является жизнерадостным человеком с оптимистичным взглядом в будущее. Он верит в людей и в то, что с помощью доброты можно справиться даже с самыми тяжелыми человеческими пороками, и именно это мотивирует его продолжать свою деятельность.

Формы филантропии

Как уже было сказано ранее, филантропия — деятельность, приносящая пользу людям — может быть разной. Так, например, она предполагает следующие формы.

Виды филантропии:

Оказание материальной помощи: как адресной (конкретным людям), так и в целом благотворительным фондам и некоммерческим организациям;

Волонтерская деятельность в странах третьего мира и их дистанционная поддержка;

Социальная помощь, например, участие в экологических и других акциях;

Меценатство — помощь в сфере культуры и образования;

Уход за людьми с ограниченными возможностями и волонтерская поддержка учреждений социальной защиты (детские дома, приюты, дома престарелых);

Донорство.

Public domain / Wikimedia Commons // В богадельне

История филантропии

Древняя Греция

Само слово «филантроп» имеет древнегреческое происхождение. Дословно его можно перевести, как «человек, любящий людей». И в этом кардинальная разница между мизантропом и филантропом. Эти древнегреческие слова являются антонимами друг другу, ведь первое переводится прямо противоположно — «человеконенавистник».

Древнейшей формой благотворительности является милостыня и помощь беднякам, однако само понятие филантропия первоначально имело другое значение

Впервые оно было упомянуто в V веке до нашей эры — в трагедии Эсхила «Прометей Прикованный». Тогда под ним подразумевалась благосклонность богов к людям, божественная помощь человечеству.

И только во II веке уже нашей эры древнегреческий философ Плутарх в своих «Сравнительных жизнеописаниях» представил это явление по-новому. Он обозначил, что любовь к людям — это не только божественное, но и человеческое качество. Более того, по мнению философа, в обществе оно должно признаваться высочайшей ценностью. Ведь только добрые дела и дружелюбие способны принести истинное душевное спокойствие.

Россия

В России филантропия развивалась главным образом при церквях. Основным ее форматом было создание богаделен — заведений, которые оказывали помощь физически и психически больным людям на благотворительной основе.

Впервые они Иване Грозном и уже в XIX веке стали очень распространенным явлением. Это привело к тому, что появилась необходимость организовывать комиссии по управлению богадельнями, а также создавать новые законодательные акты, регулирующие их деятельность.

Примерно в то же время в России стали появляться первые крупные филантропы и меценаты.

В итоге благотворительная деятельность стала особо уважаемым и благородным занятием, которому уделяли внимание большинство состоятельных людей

Европа

В Европе, как и в России, начало массовой филантропии положила христианская церковь. Правда, в Средние века она не столько поощряла пожертвования нуждающимся, сколько проводила регулярные финансовые сборы для себя самой. Для этого организовывались настоящие общественные кампании и акции, которые проходили на рынках, в школах и даже на распродажах мусора.

Вместе с тем христианская церковь всегда проповедовала аскетичный образ жизни и порицала алчность. Ее власть в средневековой Европе была очень значимой, а потому богачи искали способы оправдаться за свой образ жизни перед людьми и Богом.

Они строили больницы, ремонтировали дороги, помогали больным, бедным и заключенным. Иногда искренне, а иногда просто чтобы заслужить своеобразную индульгенцию

Особенное распространение это явление получило в Англии, в связи с чем в 1601 году там был издан первый закон о благотворительных целях. Он регулировал процесс пожертвований. Согласно ему, необходимо было вести отчеты о благотворительной деятельности — в целях избежания финансовых злоупотреблений среди должностных лиц. Закон был настолько эффективным и важным, что отменили его только во второй половине XX века.

США

В США филантропию Голландии. Те из них, что были особенно богаты, жертвовали огромные деньги на строительство церквей, школ, больниц и других социальных учреждений. Тогда в Америке еще не было государства, поэтому благотворительность была буквально необходима для выживания общества, с ее помощью удовлетворялись самые базовые человеческие потребности.

Второй виток активного развития филантропии в США — это революция 1775-1783 годов, в ходе которой в ряде штатов началась отмена рабства. В это время американская общественность почувствовала свою важнейшую роль в становлении собственного будущего, что привело в том числе к созданию множества благотворительных фондов. Эта тенденция на участие в жизни общества в штатах Америки актуальна и по сей день.

Известные филантропы

Среди известных филантропов современности можно назвать следующих личностей.

Билл и Мелинда Гейтс . Основатель компании Microsoft и его супруга не просто обладают огромным состоянием, но и активно занимаются пожертвованиями, а также реализуют собственные проекты, направленные на улучшение жизни общества. Особенно их волнуют темы здравоохранения, образования и голода в странах третьего мира. Созданный ими благотворительный фонд является одним из самых крупных в мире. Уоррен Баффет . Один из богатейших инвесторов США не стал создавать собственный благотворительный фонд, вместо этого он огромными суммами помогает деятельности Гейтсов. Кроме того, Баффет его смерти отдать большую часть его сбережений на благотворительность. Элис Уолтон . Миллиардершу и наследницу основателя американской корпорации Walmart больше всего заботят вопросы культуры и искусства. В 2017-м Уолтон основала некоммерческий фонд «Мосты искусства», его цель — обеспечить доступ к искусству всем американцам. Также американка жертвует деньги на развитие здравоохранения и образования в США и в мире.

Кроме того, к известным филантропам можно отнести Марка Цукерберга, Джеффа Безоса, Майкла Блумберга. Из российских филантропов особо популярны Чулпан Хаматова, Константин Хабенский и Наталья Водянова.

Уоррен Баффет

Роль государства в развитии филантропии

Организация правовой среды для развития филантропии

Эта роль, по мнению директора Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ Ирины Мерсияновой, вытекает непосредственно из самой природы государства.

«В нашей стране первый закон в этой сфере был принят в 1996 году — "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях". С тех пор в нем уже многократно происходили изменения, потому что и сама сфера бурно развивалась, — говорит она «Ленте.ру». — В 2009 году была впервые принята Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в Российской Федерации. Также был принят План мероприятий по ее реализации (к слову сказать, он был выполнен даже с опережением графика)».

Все это было важно для создания прозрачной и предсказуемой политики государства в области филантропии в России, уверена эксперт

По словам Мерсияновой, в 2019 году была разработана новая редакция данной Концепции на период до 2025 года. В настоящее же время ведется процесс сбора новых предложений для дальнейшего совершенствования законодательства и регулирования в сфере филантропии.

Создание стимулов для благотворителей

Так, они, как считает Мерсиянова, могут включать в себя налоговые льготы, гранты и субсидии, поощрения и награды, а также доступ к различным ресурсам и инфраструктуре для реализации филантропических инициатив.

«Причем важно, что эти действия реализуются на всех уровнях. Например, с 2016 года в нашей стране вручается Государственная премия в области благотворительной деятельности. На региональном уровне тоже существуют награды как выражение общественного признания. Да и уровень местного самоуправления от государственной власти не отстает в данном вопросе», — отмечает директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ.

Зачем нужна филантропия

Согласно мнению Ирины Мерсияновой, с помощью филантропической деятельности можно эффективно заполнять пробелы в государственном или коммерческом секторах, финансируя и реализуя проекты и программы, которые иначе могли бы не найти признания.

В качестве примеров эксперт приводит следующие кейсы:

Помощь заключенным, пожилым, детям и взрослым в больницах и интернатах, людям с инвалидностью, бездомным — Межрегиональное молодежное общественное движение в поддержку православных молодежных инициатив во имя святого благоверного князя Даниила «Даниловцы»;

Помощь детям-сиротам в детских домах и больницах, поиск приемных родителей для них, поддержка кровных семей в трудной жизненной ситуации — Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам»;

Психологическая, информационная и правовая поддержка детям и взрослым с психическими нарушениями — Региональная благотворительная общественная организация «Центр лечебной педагогики».

«Филантропические организации часто могут рисковать и финансировать инновационные и экспериментальные проекты, которые не подходят для государственного или коммерческого финансирования, — подчеркивает Мерсиянова. — Это способствует развитию новых идей и подходов к решению социальных проблем».

В качестве примера она называет цифровую благотворительность — так, некоторые фонды используют NFT-токены, которые дают право владения цифровыми артефактами и становятся лотами в благотворительных проектах и на аукционах.

Филантропические организации обычно более гибки и оперативны в принятии решений и реализации проектов, чем государственные структуры. Это позволяет им быстрее реагировать на изменяющиеся потребности и вызовы общества Ирина Мерсиянова директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ Критика филантропии Как можно понять, филантропия действительно полезна для социума. Почему же тогда многие благотворительные деятели подвергаются критике?

Во-первых, дело в том, что многие богатые люди занимаются вопросами общественного блага лишь показательно. Так они отводят глаза людей от того, каким именно образом их деньги были заработаны (нередко это криминал или уход от налогов). Во-вторых, многие филантропы в итоге начинают вести себя высокомерно по отношению к людям, которые такой деятельностью не занимаются. Они начинают чувствовать, что общество оказывается у них в долгу. Еще Оскар Уайлд в «Портрете Дориана Грея» писал: «Филантропы, увлекаясь благотворительностью, теряют всякое человеколюбие. Это их отличительная черта». В-третьих, как отмечает Ирина Мерсиянова, у крупных филантропов появляется возможность манипулировать СМИ, уходить от ответственности и оказывать существенное воздействие на принятие серьезных политических и социальных решений при отсутствии на то правовых оснований.