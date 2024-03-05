Ах, эта свадьба в Индии плясала. Чем удивляли гостей самой дорогой вечеринки

В первые дни весны в Индии состоялось одно из самых дорогих торжеств в мире. Местные богачи закатили роскошную вечеринку в честь предстоящей свадьбы двух своих детей — 28-летнего Ананта Амбани и 29-летней Радики Мерчант. «Вечерняя Москва» узнала подробности.

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Три дня в штате Гуджарат длилась роскошная вечеринка. Родители-олигархи денег не жалели — праздник обошелся в рекордные 120 миллионов долларов (10,9 миллиарда рублей). Они устроили ужин для 51 тысячи жителей деревни Джогвад. Впечатлял не только размах торжества, но и список присутствующих на нем гостей. Поздравить жениха и невесту приехали Марк Цукенберг с женой Присциллой Чан, Билл Гейтс, дочь экс-президента США Иванка Трамп, жена бывшего главы Америки Хилари Клинтон, а также дипломаты и звезды индийского шоу-бизнеса.

Всего вечеринку посетили более 1000 гостей — их угощали изысканными блюдами, количество которых превысило 2500: ни одно из них не повторялось на следующий день. Готовили угощения 21 повар. Предоставили гостям и жилье — в лучших пятизвездочных отелях. Накануне праздника каждый приглашенный получил брошюру, где были прописаны правила: кроме вечерних нарядов необходимо было взять с собой одежду для экскурсий и прогулок.

Дело в том, что в перерыве между застольями гостей возили в центр спасения животных, принадлежащий жениху, где им показали 200 слонов, 300 диких кошек и 120 рептилий. Кроме того, всем участникам вечеринки предоставили индийскую одежду — правильно облачиться в нее помогали сотни специально приглашенных стилистов.

За развлекательную программу отвечали музыканты с ситарами (щипковыми инструментами). Они исполняли классические индийские мотивы. А изюминкой торжества стало выступление поп-звезды певицы Рианны, которая, кстати, в последнее время редко появляется на сцене. Журналистам удалось выяснить, что концерт для жениха с невестой она согласилась дать за 6 миллионов долларов (более 548 миллионов рублей).

Отец жениха — богатейший человек в Индии и во всей Азии Мукеш Амбани. Его состояние оценивается в 117 миллиардов долларов, он занимает 9-ю строчку в списке «Форбс». Невеста — дочь известного промышленника Шри Вирена Мерчанта. Кстати, официально бракосочетание состоится только 12 июля.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ксения Миронова, руководитель свадебного агентства:

— В столице тоже устраивают свадьбы за сотни и десятки миллионов рублей, но это единицы. Большая часть пар выделяет не более 2 миллионов рублей. Основная часть бюджета уходит на аренду и депозит площадки проведения мероприятия. Раньше у москвичей были популярны шатры, потом загородные отели, а сейчас востребованы панорамные веранды.

Совет, любовь, да денежек побольше

Даже Иглесиаса позвали. Дорого-богато проходят свадьбы и в Москве. Сын владельца нефтяной компании Михаила Гуцериева Саид женился на Хадиже Ужаховой. Торжество обошлось в миллиард рублей. Отмечали в столичном ресторане, стены и потолок которого полностью покрыли живыми цветами. После праздник переместился в Лондон, где для новобрачных пели Дженнифер Лопес, Энрике Иглесиас и другие звезды. Гостей угощали тортом высотой в два метра.

Собрали часовню. Впечатляла размахом и другая российская свадьба. Миллиардер Андрей Мельниченко связал судьбу с обладательницей титула «Мисс Югославия» Александрой Николич. Для церемонии венчания супругов из России в город Антиб на Лазурном Берегу специально доставили в разобранном виде... часовню. Обошлось торжество в 310 миллионов рублей.

Гуляли пять дней. В конце прошлого года во Франции состоялась свадьба на 56 миллионов долларов (более 5 миллиардов рублей). Узами брака связали себя американцы Джейкоб Ла-Гроун и Мадлен Брокуэй. Известно, что отец невесты владеет сетью автосалонов немецких машин. На вечеринке выступала поп-группа Maroon 5. Гулянья длились пять дней.