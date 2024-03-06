Как Гагарин создавал космический самолет

Накануне 90-летия со дня рождения первого космонавта планеты - Юрий Гагарин родился 9 марта 1934-го в смоленском селе Клушино - в Центральном доме авиации и космонавтики представили чертежи, которые он выполнял с товарищами по первому отряду космонавтов.

© Центральный дом авиации и космонавтики // Чертеж Юрия Гагарина

Вскоре после полета в космос в 1961-м году майор Гагарин отправился учиться. Первый космонавт Земли вообще учился на протяжении всей жизни. Высшее военное образование он, как и все члены первого отряда космонавтов, получал в Военно-воздушной инженерной академии имени Николая Жуковского. Она помещалась в Петровском путевом дворце, который после революции стал Институтом инженеров Красного Воздушного Флота имени Жуковского. Затем названия несколько раз менялись, появились новые корпуса.

Но в итоге "Жуковку", как ее неофициально называли, объединили с другой академией - "Гагаринкой". Это произошло в конце 2000-х. Петровский путевой дворец вновь стал исполнять свои исторические функции - там устроили гостиницу - а часть зданий академии по соседству незадолго до закрытия снесли, на их месте появились новые: какие-то из них пустуют, какие-то остались недостроенными, какие-то занимают другие организации.

Ветеранам и выпускникам "Жуковки" собираться негде. Правда, их иногда зовут в Центральный дом авиации и космонавтики, что чудом сохраняется по соседству с бывшей академией. Здесь сохраняют память и о преподавателях, и о слушателях.

- Учебный план в Военно-воздушной академии, как и в других высших учебных заведениях СССР, был пятилетним. Но Юрий Алексеевич Гагарин все время занимался работой, в том числе, общественной, поэтому обучение длилось семь лет, - говорит начальник Центрального дома авиации и космонавтики Юлия Сигорская. - В феврале 1968 года Гагарин защитил диплом и был направлен в адъюнктуру, то есть военную аспирантуру на соискание степени кандидата технических наук. Но через месяц и 10 дней погиб во время испытательного полета.

Дипломной работой Гагарина и членов первого отряда космонавтов стал космический аппарат самолетного типа. К нему делались расчеты, создавались чертежи. Модель "космолета" продували в аэродинамической трубе.

- Космический самолет получил название ЮГ-1, то есть Юрий Гагарин-1. Потому что именно Юрий Алексеевич был назначен руководителем проекта. Он ведь был и командиром первого отряда космонавтов. Не оборвись жизнь Гагарина так рано, возможно, "Буран" появился бы в нашей стране намного раньше, а не в конце 1980-х, - отмечает Юлия Сигорская.

Тему диплома еще незадолго до смерти утвердил Сергей Королев. Он же сделал Гагарина и руководителем рабочей группы. Улыбался: пускай, мол, и первый космонавт побудет в шкуре генерального конструктора, это не в космос летать...

- Если этому парню дать надежное образование, то мы услышим его имя среди самых громких имен наших ученых, - уже серьезно добавлял Королев.

Так Гагарин, пусть недолго, побыл и генеральным конструктором - космического самолета ЮГ-1...