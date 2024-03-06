Переспавший с пятью тысячами женщин порноактер рассказал о последствиях работы

Порноактер Рокко Сиффреди пожаловался на депрессию и зависимость от секса. Историю легендарного порноактера в преддверии выхода биографического сериала на Netflix публикует The Sun.

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Рокко Сиффреди (урожденный Рокко Антонио Тано) рос в небольшом приморском итальянском городке в бедной семье. В детстве он служил алтарником, а мать прочила ему карьеру священника. Однако ее мечтам не суждено было сбыться. В шесть лет Рокко потерял брата и тяжело переживал случившееся, а с 11 лет проявлял необыкновенную сексуальную активность. В 13 лет он впервые увидел эротический журнал и понял, как хочет зарабатывать на жизнь.

Я мог бы стать священником или дорожником, как мой отец. Но когда видишь, как родители выживают от зарплаты до зарплаты, чего можно хотеть от жизни? Я хотел дать им лучшую жизнь. Я мечтал об этом. Я сказал себе: «Ты должен что-то сделать, чтобы помочь матери». И я использовал свой член. Он мне поможет, решил я Рокко Сиффреди о выборе профессии порноактер

Когда Рокко было 20 лет он окончательно решил связать жизнь с порно и спросил совета у старшего брата. Тот назвал его сумасшедшим, но порекомендовал отправиться в Париж, «пойти в свингер-клуб и заняться там сексом, чтобы найти связанных с порно людей». Рокко последовал его совету и встретил редактора журнала Supersex Габриэля Понтелло. Молодой итальянец впечатлил Понтелло, и он предложил ему сняться в порно.

Рокко впервые снялся в порнофильме в 1986 году, а сейчас на его счету больше 1500 картин для взрослых. Он утверждает, что у него было больше пяти тысяч половых партнеров. Длина его пениса составляет 25,4 сантиметра, благодаря чему он получил прозвище Итальянский жеребец.

Мужчина признался, что ему очень нравилась работа и большая зарплата. Но со временем у него развилась зависимость от секса и началась депрессия. В какой-то момент Рокко прекратил сниматься, чтобы посвятить себя жене, тоже бывшей порноактрисе, и детям. Однако порноактер утверждает, что из-за привычки заниматься сексом с большим количеством партнеров ему приходилось по три раза в день ходить к проституткам.

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Некоторое время он режиссировал порнофильмы, однако был недоволен работой актеров. Наконец в 2009 году Рокко вернулся к съемкам. Он утверждает, что к этому решению его подтолкнула жена. Она якобы сказала ему, что в отказе от работы перед камерой нет никакого смысла, если он все равно ходит к проституткам, особенно учитывая, что она не просила его ни о каких жертвах.

Тем не менее через семь лет, после участия в реалити-шоу, где он неделю провел на острове в одиночестве, Рокко все же решил снова бросить съемки ради семьи. Жена отнеслась к его решению скептически, но отметила, что в любом случае любит его таким, какой он есть. Однако она оказалась права: через некоторое время порноактер вернулся к работе. В 2022 году он в третий раз отошел от дел после того, как его двоюродный брат Габриэль Зеро, помогавший ему снимать фильмы и иногда сам игравший в них, не пережил сердечный приступ.

Пока 59-летний Рокко не вернулся к съемкам, но отметил, что теперь не разбрасывается обещаниями, что больше никогда не будет работать.

Ранее старейший стриптизер Великобритании рассказал о работе на русскую мафию и других самых вопиющих случаях в своей карьере. Сейчас 55-летний мужчина владеет своим стриптиз-агентством, но сам тоже часто выезжает на вызовы: он утверждает, что у него нет отбоя от клиенток.