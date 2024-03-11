Как ГРУ прослушивало ЦРУ в Германии

Недавно газета The New York Times обрушила на своих читателей сенсационную информацию. За десять прошедших лет ЦРУ построило вдоль российской границы 12 разведывательных центров.

© Свободная пресса

Украинский генерал, который показывает корреспондентам NYT тайный подземный бункер, с гордостью подчеркивает, что база профинансирована и оборудована Центральным разведывательным управлением на 110 процентов. «Отсюда американские спецслужбы предоставляют разведданные для целенаправленных ракетных ударов, отслеживают передвижение российских войск и помогают поддерживать шпионские сети», - говорится в статье.

Это сотрудничество превратило Украину в одного из наиболее важных разведывательных партнеров Вашингтона, считают американские журналисты. Надо признать, что так оно и есть. Ведь «партнерство» продолжалось целое десятилетие, вне зависимости от того, кто находился в Белом доме - Барак Обама, Дональд Трамп или Джо Байден.

Западные, украинские, да и некоторые российские политологи, журналисты, аналитики «толкут воду в ступе» пытаясь понять, зачем это нужно американцам. Ведь нашим спецслужбам, уверен, об этих разведцентрах известно давно. Для внимательного российского обывателя освоение американцами украинского плацдарма для борьбы с Россией тоже не новость. Разве, что ошарашить западного читателя, ведь прежде американцы «рвали тельняшку на груди», с жаром доказывая, что все творимое ими на земле «небратьев», это исключительно продвижение демократии и свободы. А тут подземные бункеры, операторы по наведению ракет и дронов, посты прослушивания и разведки.

Впрочем, в этом нет ничего нового. Это уже было в нашей истории ровно полвека назад.

В 70-е годы прошлого века американцы и их натовские союзники в зонах оккупации США и Великобритании на территории ФРГ, недалеко от границы с Восточной Германией возвели восемь центров радиоэлектронной разведки. Это были высотные технические сооружения, оснащенные современным оборудованием для прослушки. Они вели активную радиоэлектронную разведку Группы советских войск в Германии. С этих башен осуществлялся охват практически всей территории ГДР до польской границы.

© У бывшей радиолокационной вышки Агентства национальной безопасности (АНБ) на вершине Тойфельсберга (Дьявольской горы) в Берлине, Германия. Комплекс, в котором расположены подслушивающие устройства спецслужб США времен холодной войны, был построен из обломков зданий, разрушенных во время Второй мировой войны

Западное направление для радио- и радиотехнической разведки ГРУ в те годы оставалось ведущим. А поскольку основные источники получения сведений использовали ультракороткие волны (УКВ) и сверхкороткие частоты (СВЧ), доступ к которым обеспечивался с передовых позиций на горах Броккен и Шнеекопф, было ясно, что этих позиций недостаточно.

© Радиолокационная станция на горе Броккен, самой высокой точке Гарца

Начальник Главного разведывательного управления генерал армии Петр Ивашутин знал о проблеме. Руководитель 6-го управления (радиоразведка) генерал-лейтенант Петр Шмырев подробно докладывал ему об американских центрах. Так что он разобрался в цене вопроса. Цена оказалась немалой.

Построить такие дорогостоящие объекты своими силами Главное разведуправление не могло, а получить «добро» руководства Минобороны, а потом и правительства было не просто.

В тоже время руководство военной разведки ясно себе представляло, что создание разведцентров на территории ГДР значительно расширит наши возможности за счет доступа к новым источникам получения информации, за счет обеспечения радиоперехвата каналов военных радиорелейных и тропосферных магистральных правительственных линий связи.

Генерал был опытным военным руководителем, он понимал сколь непростое это дело «выбить» из Министра обороны финансирование столь дорогостоящих объектов. Тут докладные не помогут. Надо убедить министра при личной встрече. И такая встреча вскоре состоялась.

Шагнуть в неизведанное

В одной из поездок по частям ГСВГ министр обороны маршал Советского Союза Дмитрий Устинов рассматривал проблемы раннего предупреждения о внезапном нападении.

© ТАСС // Секретарь ЦК КПСС Михаил Андреевич Суслов, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Викторович Подгорный, министр иностранных дел СССР Андрей Андреевич Громыко и министр обороны СССР Дмитрий Федорович Устинов (слева направо) во время церемонии проводов на аэродроме Шереметьево в Берлин для участия в конференции коммунистических и рабочих партий Европы

Начальник ГРУ генерал Петр Ивашутин, докладывая о положении дел, обратил внимание министра на построенные странами-участниками НАТО разведывательные башни радиоэлектронной разведки. Он показал на карте точки, цепочкой растянувшиеся вдоль границы с Германской Демократической Республикой. Не забыл напомнить и о цене вопроса.

Надо отдать должное, маршал Устинов всегда быстро и жестко отвечал на действия США и их союзников. Он болезненно воспринимал любой намек на превосходство противника, особенно если дело касалось проблем раннего предупреждения о внезапном нападении. И сейчас он только и сказал, что на удар надо отвечать ударом.

Министр умел держать слово. Вскоре вышло совместное постановление ЦК КПСС и Совета Министров о строительстве стационарных разведцентров. Расположить две 40-метровые вышки было решено в Дисдорфе и Эйгенридене.

Техническое задание разработало 6-е управление совместно с оперативно-техническим управлением ГРУ. Им же поручили монтаж и настройку специальной техники. Проектирование и строительство возлагалось на 9-е управление Генштаба, ведавшее строительством и эксплуатацией защищенных пунктов управления.

«Начальник ГРУ Петр Ивашутин, - вспоминал генерал Петр Шмырев, - полагал, что мы ограничимся какими-то временными сооружениями, строительство которых не потребует больших капиталовложений. Мы же наоборот, получив впервые возможность построить в ГДР капитальные разведывательные объекты, развернулись, что называется, во всю мощь. Да и 9-е управление Генштаба не привыкло мелочиться и делало все основательно.

Строительством башен в 6-ом управлении активно занимались заместитель начальника управления генерал-майор А. Рябов и главный инженер - полковник Ю. Крестовский».

Юрий Вениаминович Крестовский был человеком с уникальным опытом. Так уж сложилась его служба, что многое приходилось делать впервые. И не только в радиоразведке, в ГРУ, но и в Вооруженных Силах. Когда в Советском Союзе было принято решение впервые строить корабли радиоэлектронной разведки и оснащать их новейшей аппаратурой, на этот участок был назначен полковник Крестовский. Корабли были построены.

© Генерал-майор Юрий Крестовский

Теперь ему вновь предстояло шагнуть в неизведанное. До этого подобные центры радиоэлектронной разведки строить в нашей стране не приходилось. Правда, у 9-го управления Генштаба уже был накоплен немалый опыт возведения защищенных пунктов, но дело было не только в самой технологии строительства. Вмешивались и другие факторы, тот же пресловутый человеческий, к примеру.

В Группе Советских войск в Германии не все с пониманием отнеслись к инициативе ГРУ. Ведь на многих больших и малых тамошних начальников это масштабное строительство накладывало дополнительные хлопоты, зафботы, обязательства. Поэтому, несмотря на решение правительства страны и министра обороны, в руководстве ГСВГ нашлись люди, которые восприняли деятельность Главного разведывательного управления далеко неодобрительно.

Первым, кто столкнулся в ГСВГ со столь «теплым приемом», был полковник Юрий Крестовский.

«Вместе с начальником разведки группы войск, - вспоминает Юрий Вениаминович, - мы пришли к начальнику штаба ГСВГ генерал-полковнику Дмитрию Гринкевичу. Однако у того было совсем иное настроение: мол, вам нужно, вы и делайте.

Пришлось напомнить генерал-полковнику, что это наше общее дело и, в первую очередь, службу в разведцентрах будут нести офицеры группы.

На что начштаба в сердцах ответил, якобы у них для разведки и так объектов хватает». А Крестовскому пригрозил: «Я вас сейчас вышлю назад».

На такое заявление Юрий Вениаминович ответил только, что он выполняет задание командования. И, несмотря на сопротивление, своего добился, поставленные перед ним задачи выполнил.

Путь к новым источникам

Проект строительства объектов пришлось согласовывать в многочисленных инстанциях. Порой, казалось, закончено «хождение по мукам», все оговорено, утрясено, выполнены многочисленные требования, инструкции, приказы, остается одна - две подписи, и, как говорят, с Богом за дело! Но, как черт из табакерки, выскакивает очередная проблема: нежданная, негаданная, которая способна пустить под откос весь проект.

Так, на заключительном этапе пришлось полковнику Крестовскому побывать на согласовании в управлении строительной безопасности Генерального штаба. Признаться шел, и беды не чуял, но специалисты этого управления внимательно во всем разобрались и вдруг заявили: ваши объекты в случае пожара сгорят за 6 - 8 минут, и никто из персонала на вышках не спасется, так как лифты будут блокированы.

Выход предлагался единственный - все лифтовые кабели должны находиться в жидком азоте, разумеется, с соответствующей техникой контроля и автоматического резервирования.

Вот так требование! Ведь процедура помещения кабелей в жидкий азот очень дорогостоящая, а выделенный лимит на строительство центров уже исчерпан.

Доложили начальнику управления генералу Шмыреву. Трудно сказать, какие слова нашел Петр Спиридонович, чтобы убедить начальника ГРУ, но Ивашутин выделил дополнительные средства. Забегая вперед, следует сказать, что деньги были потрачены не впустую. За время существования центров не произошло ни одного сбоя в работе лифтов.

Возникали большие проблемы и с обеспечением связью, строящихся центров радиоразведки. Генералу Рябову и полковнику Крестовскому пришлось побывать у начальника войск связи маршала Андрея Белова, чтобы согласовать схемы связи.

© Вышка радиоэлектронной разведки в Дисдорфе, ГДР

Маршал принял разведчиков и, рассмотрев их разработки, к большому удивлению офицеров-связистов, присутствующих на совещании, предложил свой вариант связи с использованием новейшей, весьма дефицитной в ту пору аппаратуры, которую он пообещал выделить из фондов.

К счастью, в отличие от генерал-полковника Гринкевича маршал Белов понял, что возведение центров радиоэлектронной разведки в Дисдорфе и Эйгенридене сулили большие перспективы.

«Поскольку длительное время в своей практике мне пришлось заниматься анализом сигналов, - рассказал генерал Юрий Крестовский, - я не мог удержаться и в свободное время, в основном ночью, находясь на вышке, следил за сигналами, которые были доступны в каналах радиорелейных и тропосферных линий связи.

В последующем, в ходе работы был найден путь к новым ценным источникам и, в частности, обеспечен доступ к системе ядерного складирования вооруженных сил США в Европе. На основании технического и информационного анализа полученных данных у нас была создана специальная аппаратура для контроля за сигналами этой системы».

В итоге за три года в приграничной зоне ГДР, на севере - в районе Дисдорфа и на юге - в районе Эйгенридена были возведены два центра, основным техническим сооружением которых являлись 40-метровые вышки с установленной на них современной радиоэлектронной аппаратурой разведки.

Эта аппаратура размещалась на трех этажах и перекрывала широкий диапазон волн. Кроме вышек, городки включали жилые и служебные помещения, подъездные дороги, средства связи, электрическое и водоснабжение.

Как показало последующее противостояние с Североатлантическим альянсом, создание этих центров разведки, оказалось своевременным и весьма эффективным. Включение их в первый эшелон системы раннего оповещения, совместно с передовыми позициями Броккен, Шнеекопф, Ремхильд было оправдано, и обеспечило надежное слежение за радиоэлектронной обстановкой на Берлинском и Ганноверском направлениях.