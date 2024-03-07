Улей на могилу: как подпольщики похитили в Ровно гитлеровского генерала-карателя

К 80-летию со дня гибели легендарного разведчика Героя Советского Союза Николая Кузнецова ФСБ опубликовала подробности операции по похищению на Западной Украине генерал-майора Макса Ильгена, руководившего карательными действиями против партизан на Западной Украине.

Генерал Ильген руководил "Восточными легионами" - формированиями вермахта, состоявшими из перебежчиков. В их состав входила пресловутая РОА генерала Власова, казачьи и украинские части. Боевой эффективностью "Легионы" не отличались, поэтому гитлеровцы использовали их исключительно для карательных акций.

Штаб оккупационных властей Украины располагался в городе Ровно. В его окрестностях базировался и диверсионный отряд НКВД "Победители" под командованием Героя Советского Союза Дмитрия Медведева. Специальным агентом в нем служил Николай Кузнецов - товарищам он был известен как Николай Грачев, а также под псевдонимами "Колонист" и "Пух". Немцы знали Кузнецова как обер-лейтенанта (затем капитана) Пауля Зиберта.

За свою головокружительную карьеру Николай Кузнецов лично ликвидировал 11 немецких генералов и высокопоставленных чиновников, но устранение Ильгена выделяется из этого ряда.

Сигнал в окне

Операцию по похищению и ликвидации генерала-карателя разработали "Победители" под руководством Медведева, назвали ее "Дело Кафра". Помимо "Колониста" на акцию были отряжены агенты "Спокойный", "Кантор", "Львовский", "Лик" и "Майя".

Польская певица и танцовщица Лидия "Лик" Лисовская отличалась редкой красотой - она завязала знакомство с Ильгеном, рассказала ему о оставшейся в прошлом богатой жизни, тяготах нынешнего существования и призналась, что желала бы устроиться на работу в хороший дом. Генерал предложил ей должность экономки у себя, Лидия согласилась.

У немецкого генерала уже жила двоюродная сестра Лисовской, Мария "Майя" Микота - гестапо считало ее своим агентом. Дамы собрали исчерпывающие сведения об образе жизни Ильгена, его охране, времени и маршрутах передвижения.

"Исходя из сообщений "Лик" и "Майи" было решено похитить Ильгена и доставить его живым на базу оперативной группы для последующей отправки в Москву", - писал в отчете полковник Медведев. Для операции из немецкой комендатуры угнали шестиместный лимузин Adler, перекрасили его, сделали поддельные документы и номера. Вел машину Николай "Спокойный" Струтинский, впоследствии генерал КГБ. Поляки-антифашисты Ян "Кантор" Каминский и Мечислав "Львовский" Стефальский играли роль охранников.

Для начала операции "Лик" должна была поднять занавеску в одном из окон - знак, что в квартире все в порядке.

13 и 14 ноября 1943 года лимузин с группой захвата проезжал мимо дома генерала, но сигнала в окне не было. 15 ноября занавесь поднялась. В 16:15 агенты "Колонист", "Кантор", "Львовский" и "Спокойный" высадились у подъезда Ильгена, где дежурил казак. "Спокойный" остался присматривать за часовым, остальные вошли в дом, где их встретили "Лик" и "Майя". Генеральского денщика (тоже из казаков) - обезоружили и заперли в комнате. Оружие генерала: автомат, револьвер, охотничье ружье, - и его личные вещи, заранее приготовленные женщинами, вынесли и уложили в машину.

Николай Кузнецов вышел на улицу и приказал часовому зайти в дом. Там казака тоже разоружили, Струтинский надел его форму и встал у входа. "Колонисту" удалось разговорить пленного и тот предупредил, что в 17 часов сменится караул у входа и если его там не окажется, поднимут тревогу.

Подпольщики решили рискнуть: вернули казаку его форму и отправили на пост. Пока Кузнецов общался с часовым, из соседней квартиры вышел адьютант Ильгена, немецкий капитан и заместитель генерала, тоже генерал, но украинский, Омельянович-Павленко. "Спокойный" отдал им честь и оба военных, не обратив на него внимания, ушли.

Кляп в рот

В 17 часов к дому подъехал лимузин Ильгена. Генерал вышел, машина отправилась в гараж. В квартире Ильгена встретили дамы, он принялся шутить с ними. Потом прошел к себе в спальню, чтобы переодеться. Следом вошел "Спокойный". "Что тебе надо?", - прикрикнул на солдата генерал. В комнату ворвалась группа захвата: Кузнецов схватил немца за горло и платком заткнул ему рот. "Кантор" связал генералу руки, но по неопытности сделал это плохо.

Все вышли на улицу, прихватив обоих казаков. В нескольких шагах от машины Ильген освободил руки, вырвался у держащего его под руку Кузнецова и ударил его кулаком в лицо. Затем вырвал платок изо рта и позвал на помощь. Его скрутили и засунули в машину, но к дому уже бежали немецкие солдаты.

© Wikipedia // Генерал-майор Макс Ильген

"Машина с нашими агентами, Ильгеном и казаками отъехала от дома метров на 200 и остановилась в ожидании "Колониста", который пошел навстречу бегущим гитлеровцам", - говорится в отчете. Кузнецов предъявил жетон гестапо (подлинный) и объявил, что производится арест бандита, который давно находится в розыске. Большинство немецких солдат это объяснение удовлетворило. Один продолжал хорохориться - его разведчик объявил арестованным и забрал с собой. Это оказался Пауль Гернау, личный водитель рейхскомиссара Украины Эриха Коха.

Улей на могилу

Поскольку операция прошла не гладко - немцы подняли тревогу, - на лесную базу "Победителей" немцев решили не везти. Гернау и Ильгена доставили на конспиративную квартиру отряда в загородном особняке и там расстреляли. "Во дворе усадьбы для наших нужд всегда была наготове могила, куда и закопали обоих немцев. На могилу поставили улей", - отчитался Медведев.

Еще в усадьбе генерала Николай Кузнецов принял меры, чтобы отвести подозрение от подпольщиков. Генеральский денщик под дулом пистолета написал записку: "Спасибо за кашу. Ухожу к партизанам и забираю с собой генерала. Смерть немецким оккупантам".

Лисовская заранее договорилась со знакомым офицером-гестаповцем, сразу после похищения отправилась к нему, провела там остаток дня и ночь. Немец затем подтвердил ее алиби. Микоту два часа допрашивали в гестапо, но тоже отпустили, так как к ней хорошо относился ее куратор, фон Ортель.

Документы и личные вещи генерала Ильгена переправили на базу отряда, а затем в Москву. "По имеющимся сведениям, немцы считают, что Ильген доставлен в Москву живым", - доложил Медведев.