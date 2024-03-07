Как древние люди лечили зубы

Человек болел всегда и на протяжении всей своей истории искал способы сохранять здоровье. Но нет ничего хуже зубной боли, терпеть которую часто совсем невозможно. Поэтому особым почетом пользовались те, кто мог ее унять, а еще лучше вылечить. Сейчас стоматолог тоже важная фигура в жизни каждого из нас, а 6 марта отмечается Международный день зубного врача.

Впрочем, эта отрасль медицины представляется настолько важной, что таких праздников в году несколько, а в России аж три. Также отмечают Международный день стоматолога 9 февраля и российского 24 апреля. Первый в честь святой Апполонии Александрийской, второй – в честь великомученика и зубного врачевателя Антипы.

А 6 марта стоматология вышла на новый уровень. В этот день в 1790 году американский врач Джон Гринвуд закончил работу над бормашиной. Той самой, перед которой многие испытывают почти мистический ужас и без которой уже никак не обойтись. Если, конечно, хочешь иметь зубы вообще.

Считается, что кариес у человека возник после перехода от охоты и собирательства к сельскому хозяйству. С ним появилось обилие углеводов, которые, как сейчас известно, и способствуют разрушению зубов.

В свое время настоящим сюрпризом для ученых стало обнаружение пломбы у доисторического человека, жившего 14 тысяч лет назад. А это время Верхнего палеолита, который продолжался предположительно 50–12 тысяч лет назад.

Кто этот врач-кудесник с каменным топором неизвестно. До того момента предполагалось, что основным методом «лечения» были различного рода заговоры и камлания жрецов и шаманов. На самом деле так и было. Но они же знали свойства различных растений и уже могли применять обезболивающие и профилактические средства.

Насколько сильной была традиция магических заговоров мы знаем по глиняным табличкам шумеров – есть даже целая поэма об этом. Там уже появились настоящие зубные врачи, которые закладывали в дупло больного зуба пасту из смеси белены и других растений. Но при этом обязательно произносили заклинание.

То же делали и египтяне, хотя достигли особых успехов в стоматологии. Мы об этом сейчас можем прочитать не только в папирусах, но и изучить наглядно – многие мумии имеют следы лечения зубов. Врачи того времени изготавливали пломбы на растительной основе. Они могли лечить гингивит, эрозию и пульпит.

А также изготавливать протезы и мосты, которые крепили к здоровым зубам золотой проволочкой. А вот вставные челюсти делали из дерева. Технику сверления зубов тоже уже освоили. Самым известным врачом на сегодня считается Хеси-Ре, древние источники его называют «величайшим из врачей, который лечит зубы».

Прошлые цивилизации уже были озабочены профилактикой и начали использовать зубную пасту. В Египте она состояла из яичной скорлупы, мирры, пемзы и пепла. А вот в Древнем Риме уже был другой состав, основным компонентом которого стала мочевина. Египтяне использовали расщепленную на конце палочку – как в советском мультфильме про птичку Тари. А вот древние китайцы уже пользовались зубной щеткой из щетины.

О зубных делах древних греков мы знаем по трудам ученых того времени начиная с Гиппократа. Там могли удалять нерв воспаленного зуба, но метод был кошмарным – раскаленным железом. Чтобы больной тут же на месте не прибил врача ему давали наркоз из дыма белены.

Но при этом доктора Эллады прославились тем, что боролись за каждый зуб до последнего и удаляли лишь когда все иные методы признавали бесполезными. Они же придумали метод шинирования сломанной челюсти, который используется и в современной медицине. Лишь материалы изменились.

В Риме искусство зубных врачей достигло значительного уровня. Мы знаем врача Архигена, жившего в I веке и впервые вскрывшего пульповую камеру сверлом. Клавдий Гален написал научный труд, где описал разницу между пульпитом и пародонтитом. Зубы также лечили знахари, цирюльники и… ювелиры. Однако уже на основе накопленных знаний.

Но как только Рим пал, то Западная Европа погрузилась в средневековье и все они оказались утрачены. Пришлось все начинать заново и опять на первое место вышли жрецы и колдуны. К ним добавились кузнецы как искусные зубодеры.

© vk.com // Кузнецы выдирают зубы в Европе

Все это присутствовало и в Древней Руси. Особенно распространены были зубные заговоры, которые сохранялись в народе вплоть до XVIII и даже XIX века и потому зафиксированы фольклористами.

Но одновременно и один из первых научных трудов по стоматологии связан с именем внучки Владимира Мономаха и племянницы Юрия Долгорукова Добродеи Мстиславны. Она была выдана замуж за Алексея — старшего сына византийского императора Иоана II Комнина и получила коронное имя Зоя.

Это Западная Европа впала в варварство, а Восточная Римская империя, которую мы знаем сейчас как Византия продолжала существовать. К тому же она граничила с арабским Востоком, который в Средние века пережил сильный культурный взлет. Достаточно вспомнить того же Авицену, Абу Али ибн Сину, — величайшего из врачей.

Таким образом Зое стали доступны знания как прошлых веков, так и более поздних исследований. И она, или авторы которых собрала, объединила их в своей книге «Мази госпожи Зои-царицы». Там были рецепты как укрепить качающиеся зубы, а также различные виды зубной пасты.

Всего в науке различают пять этапов развития стоматологии и самым продолжительным в истории был первый, который сейчас и описали. Для России он продолжался вплоть до конца XVIII века, в Европе завершился несколько раньше.

Пятый в СССР длился с 1920-х по 1980-е года. Сейчас идет новый, который развивается какими-то неслыханными темпами и когда он завершится никто предсказать не в состоянии. Может осуществится мечта всех поколений со времен палеолита и зубные врачи когда-нибудь научатся выращивать человеку новые зубы. Вот это точно станет вершиной научной мысли.