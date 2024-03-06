«Что удрал — молодец». Как советский летчик едва не сдал НАТО секретный самолет

Человеку свойственно ошибаться и в глупую ситуацию может попасть каждый из нас. Но ошибка может стоить слишком дорого, особенно если ты военный летчик и пилотируешь новую секретную разработку. 55 лет назад фронтовой истребитель третьего поколения МиГ-21, гордость советских авиастроителей и самый засекреченный самолет в СССР, по ошибке совершил посадку на военном аэродроме, принадлежащем НАТО.

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13 февраля 1967 года капитан Федор Зиновьев не просто пилотировал секретную модификацию реактивного истребителя МиГ-21ПФМ, а возглавлял группу из 4-х машин. Их требовалось перегнать на советский аэродром в ГДР с авиазавода в подмосковном городе Луховицы, где самолеты проходили модернизацию. Точкой назначения была база возле небольшого городка Котбус, расположенного недалеко от Берлина.

До этого Зиновьев имел дело только с базой Темплин под Бранденбургом и команду на посадку в Котбусе получил, уже находясь в воздухе. Летчики 16-й гвардейской истребительной авиадивизии без проблем долетели до Минска, пополнили запасы топлива, переночевали и вышли на финишную прямую.

Увидев внизу немецкий город, Зиновьев, как положено по инструкции, попытался связаться с диспетчером аэродрома, но вышка не отзывалась. На всякий случай капитан распустил свое звено, дав возможность каждому летчику действовать самостоятельно. Как потом оказалось, все они успешно нашли взлетную полосу Котбуса и без происшествий посадили свои машины.

Зиновьев, повторив еще несколько раз запрос, решил приземляться. Пилот подумал, что радиомолчание царит из-за технической неисправности оборудования и был уверен, что под ним советская авиабаза. Но внизу был аэродром Тегель, контролируемый НАТО — он относился к Западному Берлину и располагался во французской зоне оккупации.

Посадив истребитель, капитан Зиновьев сразу же понял свою ошибку — на стоянках стояли самолеты с опознавательными знаками США и Франции. Капитан тут же сбросил тормозной парашют и начал выполнять разворот, чтобы взлететь по той же полосе, на которую садился. Но натовские военные тоже не зевали — они поняли, что советский летчик ошибся и не могли поверить своей удаче. В самый разгар «холодной войны» получить в свое распоряжение новейшую модификацию истребителя было бесценно! Хозяева аэродрома тут же перегородили взлетную полосу пожарными машинами и джипами, чтобы не дать МиГу взлететь.

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Но они недооценили технические возможности советской машины. Увидев, что полоса перекрыта, Зиновьев включил форсаж и, разогнавшись по короткой рулежной дорожке, свечой поднялся в небо и скрылся за облаками. МиГ-21ПФМ отличался от стандартной модификации не только более совершенным вооружением, но и возможностью взлетать с короткий взлетных полос, в том числе грунтовых.

Зиновьеву выдалась возможность испытать эту функцию истребителя в экстремальных условиях, и машина не подвела. Вскоре капитан приземлился в Котбусе и сразу же попал «на ковер» к командиру дивизии. Беседа была долгой, но итог ее был неожиданным.

«Что сел в Тегеле — дурак, а что удрал — молодец» — сказал летчику командир и освободил от наказания, ограничившись устным выговором.

Вполне вероятно, что избежать серьезного наказания капитану Зиновьеву помогли особые заслуги перед Родиной. За год до происшествия летчик на МиГ-19 сбил под Магдебургом американский самолет-разведчик Douglas RB-66.