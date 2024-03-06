Чехлы, матрасы и подушки: какие репарации побежденная Германия платила Советскому Союзу

Госархив РФ опубликовал в своем Telegram-канале любопытную ведомственную переписку. Она завязалась с подачи Советской контрольной комиссии в Германии, предложившей не включать в репарации инвентарь для строящихся или ремонтируемых в ГДР судов и пассажирских вагонов.

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Репарации - это возмещение за причиненные войной убытки, которые Германия выплачивала странам-победителям. Переговоры об их выплате были проведены в 1945 году на Ялтинской и Потсдамской конференциях. СССР представлял Иосиф Сталин, Великобританию - Уинстон Черчилль. Интересы США по этому вопросу на конференции в Ялте отстаивал Франклин Рузвельт, а в Потсдаме - Гарри Трумэн.

СССР претендовал на часть репараций из западных оккупационных зон, но эти выплаты были прекращены в 1949 году после создания ФРГ. Бремя выплат в пользу Советского Союза полностью легло на ГДР. На конференции в Потсдаме было решено, что репарации должны выплачиваться в материальной форме.

Опубликованные документы проливают новый свет на состав имущества, которым ГДР возмещала СССР причиненный ущерб. Все началось с письма за подписью председателя Советской контрольной комиссии в Германии, генерала армии Василия Чуйкова, направленного в июле 1952 года в Президиум Совета министров СССР.

В нем отмечалось, что в рамках репараций ГДР поставляла Советскому Союзу новые и капитально-восстанавливаемые суда, а также пассажирские вагоны, которые комплектовались хозинвентарем, канцелярскими принадлежностями, кухонным и каютным имуществом, столовой и ресторанной посудой, спецодеждой, культурным инвентарем и др.

Стоимость имущества и инвентаря составляла: по вагонам - от 4,5 до 7,1 процента от полной стоимости вагона; по капитально-восстанавливаемым судам Минморфлота и новым судам Минрыбпрома, Минречфлота и Минморфлота - от 3 до 5 процентов. Общая сумма затрат по приобретению этого имущества в 1952 году должна была составить 5,913 млн германских марок, что соответствовало полной стоимости 24 новых вагонов; по судам - около 6 млн марок, или около 630 тысяч американских долларов.

"Советская контрольная комиссия в Германии считает целесообразным запретить поставку этих видов снабжения за счет репарационных средств, а если есть в этом необходимость, то закупку снабжения производить по торговому соглашению. Прошу рассмотреть предложение и дать соответствующее указание", - говорится в письме Чуйкова.

Иными словами, комиссия предложила не включать в репарации инвентарь для строящихся или ремонтируемых в ГДР судов и пассажирских вагонов. Она, как сообщает Госархив РФ, видимо, была заинтересована в поставках как можно большего числа вагонов и судов и хотела сэкономить на их отделке. В приложенных комиссией справках указывался перечень поставляемых ГДР комплектов для кораблей и вагонов.

Например, в перечень оборудования для мягких вагонов, поставляемых ГДР Советскому Союзу в счет репараций, были включены: оконные гардины и занавески, ковровые дорожки для купе и коридора, матрасы волосяные, подушки пухо-перовые, одеяла полушерстяные, простыни, пододеяльники, наволочки, различные полотенца, скатерти, чайные сервизы, ножи и вилки из нержавеющей стали, тарелки. Стоимость полного набора оборудования и инвентаря для одного мягкого вагона составляла 11 905 германских марок, или 4,5 процента от полной стоимости вагона. После письма Чуйкова завязалась межведомственная переписка.

"Предложение вызвало отпор советских министерств, - сообщает Госархив РФ. - Министерство путей сообщения доказывало, что в СССР невозможно изготовить столько качественных подушек и матрасов, а советские шторы и занавески быстро выцветают. Минморфлота утверждало, что идея перегонять в СССР необорудованные корабли практически нереализуема".

Так, из ответа министра путей сообщения Бориса Бещева, направленного в адрес заместителя председателя Совета министров СССР Вячеслава Молотова, следует: "Некомплектность поставки вагонов создаст остроту в оборудовании, разницу в цветах, а вагоны не будут иметь надлежащего вида". Министр также отметил, что возглавляемое им ведомство испытывает трудности со снабжением вагонов действующего парка. В частности, по оценкам Бещева, на тот момент не хватало 77 тысяч перовых подушек, 100 тысяч волосяных матрасов, 94 тысяч одеял и 22 тысяч квадратных метров ковровых дорожек.

"Поставка импортных вагонов без внутреннего съемного оборудования еще более осложнит пополнение пассажирских вагонов всем необходимым имуществом. К тому же увеличится простой вагонов, поступающих без съемного оборудования, под снаряжением", - резюмирует Бещев.

Министерство морского флота в своем письме попросило оставить прежний порядок снабжения посудой пассажирских судов, так как "существующее в Советском Союзе производство посуды в морском исполнении не обеспечивает потребности Министерства морского флота".

Предложение Чуйкова рассмотрел и Государственный плановый комитет Совета министров СССР (Госплан СССР). Он решил сохранить прежний порядок в 1952 году, но обязал министерства с 1953 года производить комплектацию судов и вагонов за счет своих средств. При этом Госплан почему-то сохранил поставки в счет репараций чехлов для пианино, диванов, кресел и стульев.

К слову, в 1990-е годы российские исследователи опубликовали со ссылкой на данные Главного трофейного управления такие сведения: в СССР было вывезено 72 тысячи вагонов строительных материалов, около 3 тысяч заводов, 96 электростанций, 340 тысяч станков, 200 тысяч электромоторов, 1,335 млн голов скота и 2,3 млн тонн зерна. В целом, как писали СМИ, СССР получил в счет возмещения ущерба из своей оккупационной зоны и впоследствии из ГДР имущества на сумму более 66 млрд марок, или около 15,8 млрд долларов.