Как появился самый русский орден крестоносцев
Средние века хоть и называют мрачным временем в истории, но все же они овеяны ореолом романтики. А главными героями стали рыцари – благородные и бесстрашные воины, поборники справедливости, что чаще всего было неправдой. Особое место среди них занимают крестоносцы, а самым знаменитым орденом стал появившийся 911 лет назад Орден Госпитальеров, который мы сейчас знаем как Мальтийский Орден.
Утвержден он был 15 марта 1113 года согласно буллой папы римского Пасхалия II, которая давала весьма широкие полномочия, вплоть до государственных. Официальное название – «Суверенный военный гостеприимный Орден Святого Иоана Крестителя в Иерусалиме». Это, пожалуй, единственный из всех духовно-военных орденов крестоносцев, который дожил до нашего времени. И уж точно самый известный.
Но в тот день папа лишь официально оформил уже сложившуюся структуру. А появился он за полвека до того, причем инициатором создания стали купцы из городка Амальфи, что чуть южнее Неаполя. Этот факт очень любопытен, поскольку впоследствии в ордене существовали невероятно строгие правила приема и туда могли попасть даже не все рыцари, а только высокородные – нужно было предъявить свой родовой герб, а он имелся далеко не у каждого. И уж тем более не принимали торговцев.
Купцам же он понадобился для оказания помощи путешественникам и им самим в Палестине. Поэтому вначале был всего лишь странноприимным домом, попросту говоря сетью гостиниц с главной в Иерусалиме. Hospes в переводе с латинского означает «гость». Отсюда и взялось название самой организации, а их опорные пункты-гостиницы стали называть «госпитали». Поскольку там не только кормили и давали кров, но часто и лечили, то госпитали впоследствии приобрели медицинский смысл и сейчас мы так называем больницы. Так что это изобретение крестоносцев.
Поскольку после Первого крестового похода обстановка в Палестине была неспокойной, то довольно быстро братство стало приобретать военный уклон. Герард Тен, уроженец Фландрии, провел реформы внутри организации, которые позволили к скальпелю и клизме присоединить еще меч и щит. Поскольку среди его членов были в основном рыцари, то организовать из них военную структуру было делом не таким уж и сложным.
В Риме довольно долго думали стоит ли присваивать госпитальерам статус ордена, поэтому этот процесс затянулся на десятилетия. Но после буллы 1113 года и признания его в 1118 году военно-монашеским, крестоносцы-иониты очень быстро стали основной военной силой в регионе.
Произошло это во многом благодаря усилиям первого магистра Ордена Раймунда де Пюи, который возглавлял его с 1120 по 1160 годы. При нем появились филиалы по всей Европе, к 1180 году Орден владел 25 замками. Но основной целью была защита Иерусалима и его короля.
Магистра ордена избирали пожизненно, высшим совещательным и законодательным органом был Капитул, который периодически обновлялся. Основу и элиту составляли рыцари, число которых доходило до 500–600 человек. Далее по статусу следовали сержанты и оруженосцы, исполнявшие роль младших командиров. Религиозную службу вели священники.
Все члены ордена считались монахами, а потому следовали всем их традициям, включая и обет безбрачия. Хотя в еде себя особо не ограничивали – мясо на столе было трижды в неделю, что в Средние века редкость. Устав Ордена закрепил и форму – это черные каппа (длинная рубаха с короткими рукавами) с крестом и куколь – головной убор похожий на колпак или капюшон. Крест был белым, расширяющимся к концам, а впоследствии стал восьмиконечным и получил название «мальтийского».
Историки и современники оценивают иоанитов-госпитальеров как весьма порядочных людей, во всяком случае они оказались более нравственными, чем многие другие крестоносцы. До последнего защищали Иерусалим, а когда он пал, то перебрались в Акру. Но в конце XIII века арабы отвоевали и эту крепость – крестоносцы были изгнаны из Святой Земли.
Иерусалимский король перебрался на Кипр, а вместе с ним и рыцари-иоаниты. Отсюда вместе с тамплиерами они пытались вновь вернуть Палестину, но неудачно. Зато сумели захватить остров Родос у Византии. Тут стоит отметить, что Орден обладал мощным флотом и не только торговым, поскольку считал себя обязанным охранять и морские пути в Палестину от арабов и пиратов. Но тут им как раз пираты и помогли захватить остров. С этого момента Орден часто начинают называть Родосским.
В XV веке с востока пришла новая напасть – турки. Они разгромили Византию и захватили Константинополь, а вот маленький Родос не могли взять больше века. В 1480 году крестоносцы отбили атаку 70-тысячного войска. Но в 1522 году султан Сулейман I Великолепный осадил Родос с суши и моря. У него было 200-тысячное войско и 700 кораблей. У ионитов лишь 600 рыцарей и 5 тысяч солдат.
И тем не менее крепость военной силой взять не удалось. Но Великий магистр Филипп Вилье де Лиль Адам был вынужден пойти на переговоры, поскольку обещанной помощи от христианских государств так и не получил. Султан согласился на почетную сдачу, и госпитальеры 1 января 1523 года покинули Родос на 50 кораблях.
Приютил их король Испании и император Священной Римской империи Карл V подарив остров Мальту и Триполи. У него были свои резоны – Орден все равно обладал одним из самых мощных флотов в Средиземноморье. И не прогадал – именно флот госпитальеров сыграл в 1571 году решающую роль в победе над турками в битве при Лепанто.
Поскольку Триполи долго удержать не удалось, то основной базой Ордена иоанитов-госпитальеров стала Мальта. С тех пор он и получил название Мальтийского и не менял его по сию пору, даже когда вновь лишился и этого владения.
Случилось это уже при Наполеоне – 10 июня 1798 года войска Бонапарта захватили Мальту и велели рыцарям покинуть остров в трехдневный срок. Те не оказали сопротивления, поскольку устав запрещал им поднимать оружие против христиан. Еще раньше, во время Великой Французской революции, Орден лишился всех владений в этой стране, а они составляли основу его экономического благополучия.
В этих условиях взор пал, как это ни покажется странным, на Россию. Она уже имела серьезные контакты с Мальтийским Орденом – еще Петр I в 1698 году отправлял туда Бориса Шереметьева, а следом, в тот же год и главного своего дипломата Петра Толстого. Но затем контакты прекратились и возобновились уже при Екатерине II, которая охотно брала в русскую службу кавалеров Мальтийского ордена. Мальтийцы в свою очередь принимали российских моряков на обучение.
Хорошо был с ними знаком и много общался с русскими мальтийцами наследник престола Павел Петрович – он с детства зачитывался рыцарскими романами. В России с 1797 года начало действовать Приорство Ордена, был подписан соответствующий Капитул и открыто десять командорств. Поэтому, когда в правление Павла Орден прогнали с Мальты, то большинство его членов нашли убежище в России.
26 августа 1798 в замке Ордена на Садовой улице в Санкт-Петербурге собрались его члены, оказавшиеся в России. Они низложили Великого магистра барона Гомпеша за то, что сдал Мальту без боя и 27 октября предложили этот титул Павлу I. 13 ноября 1798 года Павел принимает его, Мальта объявляется губернией России, а мальтийский крест появляется на гербе Российской империи.
Правда, пробудет там лишь до 1801 года, когда Александр I откажется от титула Великого магистра. Но этот факт остался в истории, и современные рыцари Мальтийского ордена, хоть и находятся в Риме, но относятся к России с благодарностью и считают ее частью своей истории.