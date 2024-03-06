Как появился самый русский орден крестоносцев

Средние века хоть и называют мрачным временем в истории, но все же они овеяны ореолом романтики. А главными героями стали рыцари – благородные и бесстрашные воины, поборники справедливости, что чаще всего было неправдой. Особое место среди них занимают крестоносцы, а самым знаменитым орденом стал появившийся 911 лет назад Орден Госпитальеров, который мы сейчас знаем как Мальтийский Орден.

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Утвержден он был 15 марта 1113 года согласно буллой папы римского Пасхалия II, которая давала весьма широкие полномочия, вплоть до государственных. Официальное название – «Суверенный военный гостеприимный Орден Святого Иоана Крестителя в Иерусалиме». Это, пожалуй, единственный из всех духовно-военных орденов крестоносцев, который дожил до нашего времени. И уж точно самый известный.

Но в тот день папа лишь официально оформил уже сложившуюся структуру. А появился он за полвека до того, причем инициатором создания стали купцы из городка Амальфи, что чуть южнее Неаполя. Этот факт очень любопытен, поскольку впоследствии в ордене существовали невероятно строгие правила приема и туда могли попасть даже не все рыцари, а только высокородные – нужно было предъявить свой родовой герб, а он имелся далеко не у каждого. И уж тем более не принимали торговцев.

Купцам же он понадобился для оказания помощи путешественникам и им самим в Палестине. Поэтому вначале был всего лишь странноприимным домом, попросту говоря сетью гостиниц с главной в Иерусалиме. Hospes в переводе с латинского означает «гость». Отсюда и взялось название самой организации, а их опорные пункты-гостиницы стали называть «госпитали». Поскольку там не только кормили и давали кров, но часто и лечили, то госпитали впоследствии приобрели медицинский смысл и сейчас мы так называем больницы. Так что это изобретение крестоносцев.

Поскольку после Первого крестового похода обстановка в Палестине была неспокойной, то довольно быстро братство стало приобретать военный уклон. Герард Тен, уроженец Фландрии, провел реформы внутри организации, которые позволили к скальпелю и клизме присоединить еще меч и щит. Поскольку среди его членов были в основном рыцари, то организовать из них военную структуру было делом не таким уж и сложным.

В Риме довольно долго думали стоит ли присваивать госпитальерам статус ордена, поэтому этот процесс затянулся на десятилетия. Но после буллы 1113 года и признания его в 1118 году военно-монашеским, крестоносцы-иониты очень быстро стали основной военной силой в регионе.

© wikipedia.org // Раймонд де Пюи

Произошло это во многом благодаря усилиям первого магистра Ордена Раймунда де Пюи, который возглавлял его с 1120 по 1160 годы. При нем появились филиалы по всей Европе, к 1180 году Орден владел 25 замками. Но основной целью была защита Иерусалима и его короля.

Магистра ордена избирали пожизненно, высшим совещательным и законодательным органом был Капитул, который периодически обновлялся. Основу и элиту составляли рыцари, число которых доходило до 500–600 человек. Далее по статусу следовали сержанты и оруженосцы, исполнявшие роль младших командиров. Религиозную службу вели священники.

Все члены ордена считались монахами, а потому следовали всем их традициям, включая и обет безбрачия. Хотя в еде себя особо не ограничивали – мясо на столе было трижды в неделю, что в Средние века редкость. Устав Ордена закрепил и форму – это черные каппа (длинная рубаха с короткими рукавами) с крестом и куколь – головной убор похожий на колпак или капюшон. Крест был белым, расширяющимся к концам, а впоследствии стал восьмиконечным и получил название «мальтийского».

Историки и современники оценивают иоанитов-госпитальеров как весьма порядочных людей, во всяком случае они оказались более нравственными, чем многие другие крестоносцы. До последнего защищали Иерусалим, а когда он пал, то перебрались в Акру. Но в конце XIII века арабы отвоевали и эту крепость – крестоносцы были изгнаны из Святой Земли.

Иерусалимский король перебрался на Кипр, а вместе с ним и рыцари-иоаниты. Отсюда вместе с тамплиерами они пытались вновь вернуть Палестину, но неудачно. Зато сумели захватить остров Родос у Византии. Тут стоит отметить, что Орден обладал мощным флотом и не только торговым, поскольку считал себя обязанным охранять и морские пути в Палестину от арабов и пиратов. Но тут им как раз пираты и помогли захватить остров. С этого момента Орден часто начинают называть Родосским.

В XV веке с востока пришла новая напасть – турки. Они разгромили Византию и захватили Константинополь, а вот маленький Родос не могли взять больше века. В 1480 году крестоносцы отбили атаку 70-тысячного войска. Но в 1522 году султан Сулейман I Великолепный осадил Родос с суши и моря. У него было 200-тысячное войско и 700 кораблей. У ионитов лишь 600 рыцарей и 5 тысяч солдат.

© wikipedia.org // Филипп де Вилье де Лиль-Адам

И тем не менее крепость военной силой взять не удалось. Но Великий магистр Филипп Вилье де Лиль Адам был вынужден пойти на переговоры, поскольку обещанной помощи от христианских государств так и не получил. Султан согласился на почетную сдачу, и госпитальеры 1 января 1523 года покинули Родос на 50 кораблях.

Приютил их король Испании и император Священной Римской империи Карл V подарив остров Мальту и Триполи. У него были свои резоны – Орден все равно обладал одним из самых мощных флотов в Средиземноморье. И не прогадал – именно флот госпитальеров сыграл в 1571 году решающую роль в победе над турками в битве при Лепанто.

Поскольку Триполи долго удержать не удалось, то основной базой Ордена иоанитов-госпитальеров стала Мальта. С тех пор он и получил название Мальтийского и не менял его по сию пору, даже когда вновь лишился и этого владения.

Случилось это уже при Наполеоне – 10 июня 1798 года войска Бонапарта захватили Мальту и велели рыцарям покинуть остров в трехдневный срок. Те не оказали сопротивления, поскольку устав запрещал им поднимать оружие против христиан. Еще раньше, во время Великой Французской революции, Орден лишился всех владений в этой стране, а они составляли основу его экономического благополучия.

© wikipedia.org // Мальтийский дворец на Виа Кондотти, дом № 68

В этих условиях взор пал, как это ни покажется странным, на Россию. Она уже имела серьезные контакты с Мальтийским Орденом – еще Петр I в 1698 году отправлял туда Бориса Шереметьева, а следом, в тот же год и главного своего дипломата Петра Толстого. Но затем контакты прекратились и возобновились уже при Екатерине II, которая охотно брала в русскую службу кавалеров Мальтийского ордена. Мальтийцы в свою очередь принимали российских моряков на обучение.

Хорошо был с ними знаком и много общался с русскими мальтийцами наследник престола Павел Петрович – он с детства зачитывался рыцарскими романами. В России с 1797 года начало действовать Приорство Ордена, был подписан соответствующий Капитул и открыто десять командорств. Поэтому, когда в правление Павла Орден прогнали с Мальты, то большинство его членов нашли убежище в России.

26 августа 1798 в замке Ордена на Садовой улице в Санкт-Петербурге собрались его члены, оказавшиеся в России. Они низложили Великого магистра барона Гомпеша за то, что сдал Мальту без боя и 27 октября предложили этот титул Павлу I. 13 ноября 1798 года Павел принимает его, Мальта объявляется губернией России, а мальтийский крест появляется на гербе Российской империи.

Правда, пробудет там лишь до 1801 года, когда Александр I откажется от титула Великого магистра. Но этот факт остался в истории, и современные рыцари Мальтийского ордена, хоть и находятся в Риме, но относятся к России с благодарностью и считают ее частью своей истории.