Приметы и поверья на 8 марта: что нельзя делать в Поликарпов день

В народном календаре 8 марта – это Поликарпов день. Другое же название у этого дня – «Кислые девки». По поверью, если девушка не стала женой к этому дню, то до лета она будет «киснуть» в одиночестве, так и не обретя свое счастье.

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В этот день девушки старались носить новые вещи, так как обновки могли принести радостные вести в их дом. Незамужние дамы в старину пекли пироги и раздавали подружкам, чтобы скорее найти свою половинку. Особенно популярным было гадание, красавицы проводили обряды, направленные на привлечение любви в их жизнь и узнавали, когда на горизонте появится желанный жених.

Женщины и мужчины в Поликарпов день старались сохранять только положительные эмоции, ведь, по примете, если грустить, то весь год будет неудачным. Мужчинам строго запрещалось плохо обращаться с женщинами, относиться к ним неуважительно, иначе во всех сферах их жизни могли начаться серьезные проблемы. Нельзя отцу было и ругать свою дочь, из-за этого злые духи могли насолить семье. Также, по поверью, в этот день в доме женщины не наводили порядок, чтобы не происходили ссоры и скандалы. Плохой приметой было, если кошка уснула на столе. Это символизировало о скорой болезни кого-то из близких.

Согласно приметам, если в Поликарпов день поют синицы – скоро наступит тепло, а если стучит дятел, то приход весны будет поздним. Перелетные птицы уже прилетели – весна будет ранняя, а год – богатым на урожай. Грачи вьют гнезда с солнечной стороны – лето будет прохладным и дождливым. Красный закат в этот день – к сильному ветру, а туман – к дождливому лету. Сороки прячутся в лесу – грядет потепление, если они спрятались под крышу – будет метель.