«Самый нежный праздник», «День весны, любви и красоты», а то и вовсе «День женственности»... Эти расхожие определения давно закрепились за Международным женским днем. Однако они имеют мало общего с историей и значением торжества. Рассказываем, когда появился праздник 8 Марта и что он символизирует. А заодно обратимся к церковному календарю и народным приметам, чтобы узнать, чем еще интересен этот день.

© Shutterstock/FOTODOM

Как отдыхаем 8 марта 2024 года

В России 8 Марта — праздник государственного масштаба. Он является официальным выходным днем. В 2024 году торжество приходится на пятницу. Так что россиян ждут трехдневные выходные: с 8 по 10 марта. В канун торжества, 7 марта, рабочий день будет сокращен.

8 марта — Международный женский день: предпосылки появления праздника

Чтобы понять значение праздника 8 Марта, стоит обратиться к его истории. По распространенной версии, Международный день женщин приурочен к годовщине протестного марша, состоявшегося 8 марта 1857 года в Штатах. Работницы текстильных фабрик вышли на демонстрацию на улицы Нью-Йорка с требованием улучшить условия труда и поднять заработную плату.

Однако, несмотря на популярность, эта версия все чаще оспаривается историками. С большой вероятностью шествия текстильщиц никогда не было. А сама легенда о марше 1857 года возникла в 50-х годах XX века, в разгар холодной войны. Ее распространяли с целью отделить Международный женский день от его социалистических корней.

Впрочем, бродвейский марш и впрямь состоялся — но годами позже, в 1908 году. Под руководством радикальной суфражистки Мод Мэлоун представительницы разных социальных слоев требовали равенства, в том числе избирательного права для женщин. Уже через год в память об этом событии в Штатах утвердили Национальный женский день. Он не был закреплен за конкретной датой и справлялся в конце февраля.

Борьба за женскую эмансипацию шла по всему миру. В 1910 году состоялась II Международная конференция социалисток, объединившая более 100 трудящихся женщин из разных уголков света. Во время собрания Клара Цеткин, коммунистка и активистка из Германии, выступила с инициативой утвердить Международный женский день. Ее идея встретила одобрение, но единую для всех стран дату праздник не получил. Тем не менее начало марта стало прочно ассоциироваться с женскими манифестами и борьбой за равноправие.

© Клара Цеткин и Роза Люксембург

8 марта — Международный женский день

Истинная точка отсчета в истории Международного дня женщин — 8 марта 1917 года (по григорианскому календарю). В России с требованием «хлеба и мира» вспыхнули протесты и забастовки. По словам очевидцев, в частности Льва Троцкого, большую часть бастующих составляли именно женщины. Уличные беспорядки положили начало Февральской революции.

Среди требований, выдвинутых демонстрантами, числилось и равенство полов. В результате уже в 1917 году женщины России добились избирательного права и стали источником вдохновения для суфражисток за рубежом. Именно в память о событиях февраля в 1921 году был утвержден Международный женский день, отмечаемый 8 марта. Его справляли преимущественно в социалистических государствах.

Окончательно праздник закрепился за датой 8 марта в 1975 году. Он был утвержден на международном уровне по инициативе ООН. За этим решением последовала «декада женщин» — период с 1976 по 1985 год, во время которого ООН регулярно проводила конференции, посвященные проблемам женщин в общественной, образовательной и экономической средах. Таким образом, Международный женский день ознаменовал общность женщин в борьбе за эмансипацию.

Как отмечают праздник 8 Марта в России

В постсоветском пространстве истинное значение 8 Марта начало стираться. С ходом времени суфражистский праздник превратился в «День весны», «Празднество любви и красоты» и далее по списку. «Виновницами торжества» оставались женщины, но теперь им желали не смелости и несгибаемости, а «семейного счастья, теплого домашнего очага, молодости и женственности». Главной традицией праздника стало дарение цветов, и прилавки магазинов заполнили тюльпаны, гиацинты и мимоза.

В России праздник 8 Марта не обходится без тематических мероприятий. В школах устраиваются концерты для мам и бабушек. В офисах проводятся корпоративы, предшествующие длинным выходным. На городских площадях зажигается праздничная иллюминация, раскидываются ярмарки. Некоторые рестораны, салоны красоты и магазины проводят специальные акции для посетительниц. Женщины всех возрастов получают подарки: открытки, украшения, букеты, коробки конфет.

8 марта 2024 года по всему миру вновь пройдут концерты и фестивали. А вместе с ними (в частности, в России и СНГ) — конференции, просветительские лекции и акции. В последние годы стараниями феминисток Международный женский день постепенно возвращается к истокам. Так что желать «прекрасному полу» быть «украшением коллектива» — уже моветон.

Обретение главы Иоанна Предтечи — православный праздник 8 марта

Отвлечемся от светских праздников и обратимся к церковному календарю. 8 марта в России — праздник первого и второго Обретения главы Иоанна Предтечи. Обычно торжество справляют девятого числа, но в високосном 2024-м оно сдвинулось на день ранее.

Иоанн Предтеча, он же Иоанн Креститель, — христианский проповедник, предсказавший явление Мессии, крестивший Иисуса Христа в Иордане и призывавший иудеев к покаянию. По велению галилейского тетрарха Ирода Антипы он был заключен в тюрьму. После этого проповедник принял мученическую смерть: по наущению дочери и жены тетрарха он был обезглавлен.

Благочестивая служанка Иродиады втайне захоронила голову святого на Елеонской горе. Годами позже эти земли перешли во владения некоего вельможи Иннокентия. По его приказу на горе началось строительство церкви. Во время подготовки фундамента и была найдена часть мощей Крестителя. Так состоялось первое Обретение главы Иоанна Предтечи. По велению Иннокентия голова проповедника хранилась в возведенной церкви. Однако со смертью вельможи постройка пришла в запустение.

Во второй раз голову святого обрели только в 452 году. К тому времени она была перезахоронена близ сирийского города Емесса. Неподалеку от города возвели монастырь. Однажды на архимандрита обители снизошло видение, в котором сам Креститель указал на место сохранения его мощей. Так голова была обнаружена и перенесена сначала в Емессу, а позже — в Константинополь. Это событие осталось в истории христианства как второе Обретение главы Иоанна Предтечи.

Сегодня верующие поминают святого проповедника, вознося к нему молитву. Иоанна Предтечу просят о поддержке в посте, помощи в обретении истинного пути, укреплении веры.

Приметы на 8 марта 2024 года

Продолжив разговор о том, какой праздник справляют 8 марта, добавим пару слов и о народных поверьях. В широких кругах день Обретения главы Иоанна Предтечи оброс приметами и суевериями.

Считалось, что 8–9 марта нельзя использовать острые предметы и подавать пищу на блюдах. Под запретом были продукты красного цвета, например помидоры. Крест стоял и на любых празднествах. Все это, по поверью, могло оскорбить святого пророка и было тяжким грехом. Сторонясь веселья, время стоило провести за молитвой.

8 марта 2024 года — подходящий день для того, чтобы следить за птицами. Их поведение подскажет, чего ждать от погоды в будущем:

вороны решили искупаться — скоро придет тепло; синицы щебечут перед потеплением; жаворонок или аист — благое знамение; птицы вьют гнезда на солнечной стороне — стоит ждать холодное лето; если неподалеку разносится стук дятла, весна задержится; птицы вернулись из теплых краев — народится много зерна.

Снегопад на Обретение пророчит снежный апрель. Если же праздник выдался солнечным, а снег растаял, можно ждать теплую и сухую весну.

Какие события произошли 8 марта

Мы выяснили, какой праздник справляют 8 марта. Благодаря смелости работниц, суфражисток и политических активисток эта дата навсегда закрепилась в истории. И все же она примечательна не только демонстрациями. Вот некоторые интересные события, также пришедшиеся на это число:

1809 — вышел первый сборник басен И. А. Крылова;

1900 — создано художественное объединение «Мир искусства», в которое входили А. Н. Бенуа, Н. К. Рерих и другие;

1914 — на прилавках появился первый номер женского журнала «Работница», посвященного политике и культуре;

1930 — в Индии стартовала кампания ненасильственного неповиновения, возглавляемая Махатмой Ганди;

1941 — в Жуковском (МО) основан ЛИИ им. М. М. Громова, он же — Летно-исследовательский институт;

1950 — СССР заявил о наличии собственного ядерного оружия; 1950 — началось производство минивэна Volkswagen Transporter T1, ставшего символом поколения хиппи;

1952 — американские врачи впервые использовали «искусственное сердце» — прибор искусственного кровообращения;

1979 — зонд «Вояджер-1» сделал снимки, доказывающие наличие вулканизма на Ио — спутнике Юпитера.

Кто из знаменитостей родился 8 марта

8 марта на свет появился не один десяток выдающихся личностей. Особенно много в их числе первооткрывателей и первооснователей. Вот некоторые из них:

Иоанн Божий (1495–1550) — католический святой и блаженный;

Ян Потоцкий (1761–1815) — литератор, ученый;

Порфирий Мартынович (1856–1933) — график, фольклорист, этнолог;

Николай Кравков (1865–1924) — отец фармакологии в России;

Петр Лебедев (1866–1912) — физик, создатель первой русской научной физической школы;

Петр Ганнушкин (1875–1933) — психиатр, создатель психиатрической школы;

Ксения Эрдели (1878–1971) — арфистка, «мать» советской школы игры на арфе;

Хуана де Ибарбуру (1892–1979) — испаноязычная поэтесса, феминистка;

Иван Спасский (1904–1990) — ученый, отец нумизматической школы в СССР;

Александр Родимцев (1905–1977) — военачальник;

Ральф Бер (1922–2014) — разработчик, изобретатель, способствовавший развитию мира видеоигр;

Сигэру Мидзуки (1922–2015) — художник, популяризатор японского фольклора;

Лидия Скобликова (р. 1939) — спортсменка, шестикратная чемпионка ОИ;

Кэрол Байер-Сейджер (р. 1947) — музыкант и художник, лауреат «Оскара»;

Мари-Терез Надиг (р. 1954) — горнолыжница, чемпионка ОИ;

Гэри Ньюман (р. 1958) — музыкант, лидер британской «новой волны»;

Кенни Смит (р. 1965) — баскетболист, чемпион мира;

Петра Квитова (р. 1990) — теннисистка;

Тияна Бошкович (р. 1997) — волейболистка, чемпионка мира; Даниэль Магнуссон (р. 2000) — чемпион мира по керлингу.

Именины 8 марта

Завершая разговор о праздниках 8 марта 2024 года, стоит упомянуть и день ангела. Восьмого числа справляют именины: