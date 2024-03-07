В ЮАР умерла свинья-художник по кличке Пигкассо
Она заработала больше одного миллиона долларов, рисуя абстрактные картины при помощи в том числе пятака.
Хозяйка спасла животное со скотобойни и увезла в заповедник в южноафриканском городе Франсхук несколько лет назад. Талант живописца у свиньи обнаружился случайно: она нашла забытые в клетке малярные кисти и начала рисовать.
Серьёзный успех ей принесло монументальное полотно под названием «Дикая и свободная», которое продали на аукционе за сумму, эквивалентную двум миллионам рублей.
Daily Mail пишет, что причиной смерти Пигкассо стал хронический ревматоидный артрит.