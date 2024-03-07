Почему Хрущев сдал финнам базу ВМФ СССР

Военно-морская база ВМФ СССР Порккала-Удд просуществовала чуть больше 10 лет. Несмотря на то, что она являлась для обеспечения обороноспособности Советского Союза важным рубежом, генсек Никита Хрущёв лично принял решение о её ликвидации. Позже историки оценили его поступок как действия против интересов своей страны, ведь база была фактически сдана финнам.

Очень нужные земли

Территория Порккала-Удд была более выгодной в стратегическом плане, нежели арендованный финский полуостров Ханко, где до конца осени 1941 года действовала советская военно-морская база. Изначально планировалось, что район останется под контролем СССР на 50 лет.

Военно-морская база в Порккала-Удд должна была обеспечивать блокировку флота противника на подступах к Ленинграду, да и столица Финляндии Хельсинки находилась на расстоянии выстрела дальнобойного орудия. Российский писатель Александр Широкорад, издавший книгу о российских военных базах ща пределами государства, основываясь на архивных документах, утверждал, что база была отлично укомплектована. На 100 квадратных километрах располагались батареи 45-мм и 102-мм орудий, казармы, прочие необходимые помещение и даже было налажено железнодорожное сообщение, о чём советское командование смогло договориться с финской стороной.

К 1945 году в Порккала-Удд находилось уже более 16 тысяч военных и членов их семей, а к 1955 году объём вложений в базу превысил 135 миллионов рублей. Всё это говорило о том, что Москва надеялась остаться в регионе надолго…

Была наша, стала ваша

Обороноспособность страны, видимо, для Никиты Хрущёва оказалась не столь важным вопросом. Он во главу угла поставил мнимые преференции во внешнеполитических отношениях Советского Союза и Финляндии. В результате в 1955 году было подписано соглашение о ликвидации базы Порккала-Удд и передачи «арендованных» финских земель в прежнее владение.

К началу 1956 года контингент советских войск, вместе с семьями (им не разрешили взять даже имущество) должен был покинуть базу. Финны получили мощную оборонительную инфраструктуру, которую успело возвести русское командование, военный городок, оснащённый всеми необходимыми коммуникациями.

А что же взамен пообещало скандинавское государство? Лишь «беспредметное» 20-летнее соглашение о сотрудничестве и добрососедстве. В настоящее время в одной из казарм действует православный храм, планируется устроить мужской монастырь, а ко Дню Победы проходит торжественное возложение венков и цветов с участием представителей посольства России, финских местных властей.