Китайские «свадьбы призраков»: сколько стоит невеста для покойника?
Больше 70 лет Китай строит социализм. За это время была создана одна из самых сильных экономик на планете, построены огромные предприятия, небоскребы и скоростные железнодорожные магистрали. Удивительно, но со всем этим рядом уживаются самые что ни на есть средневековые суеверия и древние леденящие кровь обычаи, в существование который тяжело поверить.
Первых китайских императоров династии Хань, правивших в III–II веках до нашей эры, хоронили с особыми почестями, и чтобы обеспечить монарху в загробном мире комфорт и безопасность, убивали и хоронили вместе с ним наложниц, слуг, поваров, охрану. В случае чего император находился в потустороннем мире под надежным присмотром.
Сегодня археологи находят огромные гробницы, наполненные черепами, костями и утварью, и чем больше «добра» в могиле, тем более высокородный человек в ней погребен. Но это все дела давно минувших дней — мы говорим о современном Китае, где о мертвых, оказывается, продолжают заботиться также трогательно.
Каждую неделю с китайских кладбищ пропадают женские трупы и иногда по несколько сразу. В ноябре 2017 года на одном из погостов Гуанчжоу были выкопаны и похищены за одну ночь сразу 4 тела. В тот раз злоумышленников поймали и осудили, а тела вернули в могилы. Но так бывает далеко не всегда.
Похищение женских тел с кладбищ — это целая тайная индустрия, для борьбы с которой принимаются самые серьезные меры. Кладбища, кроме обычной охраны, оснащают сигнализациями и системами видеонаблюдения, но и это не останавливает похитителей тел.
Владелец похоронного агентства Ван Лонг, по долгу службы сталкивающийся с этим ужасным явлением, так описал ситуацию с похищениями:
У них есть платные информаторы на всех городских кладбищах. Как только появляется новое захоронение — сразу сообщают. Уже и видеокамеры установили, но, сами видите — не отпугивает. Еще бы. Если тело в отличном состоянии, родственники будущего «мужа» могут заплатить за него 100 тысяч юаней (900 тысяч рублей).
Минхунь — традиция устраивать свадьбы между мертвыми людьми, существовала всегда, но особенно много таких церемоний стало в последние годы. Когда умирает холостой молодой человек, его родственники находятся на грани отчаяния не только от утраты, но и от сознания того, что он будет одинок на том свете. Поэтому в некоторых провинциях таких мужчин принято хоронить не самих, а в компании с «невестами» — любыми покойницами женского пола.
Считается, что таким образом его обеспечивают семьей в ином мире, где он познает счастье супружества, которого был лишен в этом мире. Также, подыскивая мертвецу спутницу в загробной жизни, родня преследует и свои интересы — издавна в Поднебесной верили, что похороненный без супруги мужчина не обретет покой и станет приходить в свой дом по ночам, требуя невесту.
В стране, где только в результате ДТП ежегодно гибнут более 100 тысяч человек, поиск невесты для «свадьбы призраков» очень актуален. Ритуал этот находится вне закона с 1949 года, когда к власти пришли коммунисты. Мао Цзэдун одним из первых своих указов запретил этот противоестественный обычай.
Несмотря на это, «загробные браки» постоянно проводились в селах по всей стране, а в последние годы обычай вернулся и в города, где был когда-то полностью искоренен. Спрос на «мертвых невест» высок, причем покупатель найдется практически на любой товар. Старый, пролежавший долгие годы в земле, скелетированный женский труп «черные копатели» готовы предоставить за 500 юаней (4 500 рублей). Важное условие — на черепе должны сохраниться длинные волосы.
Это вариант для самых бедных людей, так как более «свежие» барышни обходятся гораздо дороже. Самыми ценными являются только что погребенные тела юных девушек. Чтобы защитить могилы, на кладбищах Шанхая и Пекина полиция выставляет посты, а родственники умерших особ женского пола нанимают охрану, которая дежурит у могилы круглосуточно пару месяцев, пока тело не разложится и его ценность не упадет до минимума.
В 2016 году Гуанчжоу поразила дерзкая кража тела совсем юной, 18-летней девушки, умершей от инфаркта. Ее профессионально забальзамировали, и она выглядела на похоронах как живая. Тело украли спустя три часа после того, как последние родственники покинули кладбище.
Камера наружного наблюдения записала видео, на котором видно, как к могиле подъезжает грузовик и люди в масках оперативно начинают ее раскапывать. Несмотря на полную съемку процесса преступления, попавшую в руки полиции, ни тело, ни злоумышленников найти не удалось. Вероятнее всего, труп сразу же вывезли в один из северных районов Китая.
Бывают и более дикие случаи. В 2007 году мужчина по имени Сон Тьянтанг убил 6 молодых девушек, чтобы продать их тела для проведения «призрачных свадеб». Свой поступок убийца объяснил на первом же допросе — он сообщил следователям, что зарезать молодую женщину гораздо проще, чем тратить время на наблюдение за кладбищами, а затем красть тело.
В 2016 году в провинции Шаньси полиция остановила автомобиль, в котором находились трое мужчин и труп молодой женщины. Как выяснилось, это была преступная группа, промышлявшая убийствами для последующей перепродажи тел. Один из злоумышленников знакомился с жертвой в соцсетях и приглашал ее на свидание. Затем жертве делали инъекцию смертельной дозы снотворного препарата, а тело отвозили заказчикам.
В тот раз «невесту» ждали в семье утонувшего при купании студента, где были готовы отдать за труп в идеальном состоянии 35 000 юаней (около 300 тысяч рублей). Примерно тогда же задержали группу гробокопателей, которые умудрились продать одно и то же тело дважды.
Первый раз покойницу выкопали и продали одной семье, а второй раз достали из могилы, где она была захоронена с новым «супругом», чтобы продать другой безутешной семье. Во время второй продажи их и задержали с поличным.
К «черным гробокопателям» китайский закон довольно суров — за похищение тела могут дать до 10 лет тюрьмы. Предусмотрена ответственность и для покупателей тел — родственников «жениха» иногда приговаривают к 4-5 годам. Несмотря на это, бизнес продолжает процветать — тысячелетние традиции требуют своего, а прибыль поставщиков тел весьма недурна.
Это может показаться странным, но на рынке трупов цены постоянно растут. За последние 10 лет стоимость «свежей» невесты поднялась почти в 5 раз. Самая высокая цена сделки, зафиксированная правоохранителями, составила 180 000 юаней (1 миллион 600 тысяч рублей). Именно столько семья мертвого «жениха» была готова отдать за тело молодой фотомодели, погибшей в автокатастрофе.
Среди населения постоянно проводится разъяснительная работа, но переубедить людей, которые много поколений верили в «свадьбы призраков», не удается. Свадьба происходит по всем канонам этой церемонии — с гостями, застольем и буддийскими монахами. Гости дарят «молодоженам» подарки и желают семейного счастья. Монахи не должны присутствовать на таких церемониях, противоречащих канонам буддизма, но, имея достаточно денег, родственники покойного могут без проблем их привлечь.