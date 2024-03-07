«Свадьбы призраков»: сколько стоит невеста для покойника

Больше 70 лет Китай строит социализм. За это время была создана одна из самых сильных экономик на планете, построены огромные предприятия, небоскребы и скоростные железнодорожные магистрали. Удивительно, но со всем этим рядом уживаются самые что ни на есть средневековые суеверия и древние леденящие кровь обычаи, в существование который тяжело поверить.

Первых китайских императоров династии Хань, правивших в III–II веках до нашей эры, хоронили с особыми почестями, и чтобы обеспечить монарху в загробном мире комфорт и безопасность, убивали и хоронили вместе с ним наложниц, слуг, поваров, охрану. В случае чего император находился в потустороннем мире под надежным присмотром.

Сегодня археологи находят огромные гробницы, наполненные черепами, костями и утварью, и чем больше «добра» в могиле, тем более высокородный человек в ней погребен. Но это все дела давно минувших дней — мы говорим о современном Китае, где о мертвых, оказывается, продолжают заботиться также трогательно.

© Типичное кладбище в китайском городе. Все красиво и аккуратно

Каждую неделю с китайских кладбищ пропадают женские трупы и иногда по несколько сразу. В ноябре 2017 года на одном из погостов Гуанчжоу были выкопаны и похищены за одну ночь сразу 4 тела. В тот раз злоумышленников поймали и осудили, а тела вернули в могилы. Но так бывает далеко не всегда.

Похищение женских тел с кладбищ — это целая тайная индустрия, для борьбы с которой принимаются самые серьезные меры. Кладбища, кроме обычной охраны, оснащают сигнализациями и системами видеонаблюдения, но и это не останавливает похитителей тел.

Владелец похоронного агентства Ван Лонг, по долгу службы сталкивающийся с этим ужасным явлением, так описал ситуацию с похищениями:

У них есть платные информаторы на всех городских кладбищах. Как только появляется новое захоронение — сразу сообщают. Уже и видеокамеры установили, но, сами видите — не отпугивает. Еще бы. Если тело в отличном состоянии, родственники будущего «мужа» могут заплатить за него 100 тысяч юаней (900 тысяч рублей).

Минхунь — традиция устраивать свадьбы между мертвыми людьми, существовала всегда, но особенно много таких церемоний стало в последние годы. Когда умирает холостой молодой человек, его родственники находятся на грани отчаяния не только от утраты, но и от сознания того, что он будет одинок на том свете. Поэтому в некоторых провинциях таких мужчин принято хоронить не самих, а в компании с «невестами» — любыми покойницами женского пола.

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Считается, что таким образом его обеспечивают семьей в ином мире, где он познает счастье супружества, которого был лишен в этом мире. Также, подыскивая мертвецу спутницу в загробной жизни, родня преследует и свои интересы — издавна в Поднебесной верили, что похороненный без супруги мужчина не обретет покой и станет приходить в свой дом по ночам, требуя невесту.

В стране, где только в результате ДТП ежегодно гибнут более 100 тысяч человек, поиск невесты для «свадьбы призраков» очень актуален. Ритуал этот находится вне закона с 1949 года, когда к власти пришли коммунисты. Мао Цзэдун одним из первых своих указов запретил этот противоестественный обычай.

Несмотря на это, «загробные браки» постоянно проводились в селах по всей стране, а в последние годы обычай вернулся и в города, где был когда-то полностью искоренен. Спрос на «мертвых невест» высок, причем покупатель найдется практически на любой товар. Старый, пролежавший долгие годы в земле, скелетированный женский труп «черные копатели» готовы предоставить за 500 юаней (4 500 рублей). Важное условие — на черепе должны сохраниться длинные волосы.

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Это вариант для самых бедных людей, так как более «свежие» барышни обходятся гораздо дороже. Самыми ценными являются только что погребенные тела юных девушек. Чтобы защитить могилы, на кладбищах Шанхая и Пекина полиция выставляет посты, а родственники умерших особ женского пола нанимают охрану, которая дежурит у могилы круглосуточно пару месяцев, пока тело не разложится и его ценность не упадет до минимума.

В 2016 году Гуанчжоу поразила дерзкая кража тела совсем юной, 18-летней девушки, умершей от инфаркта. Ее профессионально забальзамировали, и она выглядела на похоронах как живая. Тело украли спустя три часа после того, как последние родственники покинули кладбище.

Камера наружного наблюдения записала видео, на котором видно, как к могиле подъезжает грузовик и люди в масках оперативно начинают ее раскапывать. Несмотря на полную съемку процесса преступления, попавшую в руки полиции, ни тело, ни злоумышленников найти не удалось. Вероятнее всего, труп сразу же вывезли в один из северных районов Китая.

© Погребение новоиспеченной пары в одной могиле

Бывают и более дикие случаи. В 2007 году мужчина по имени Сон Тьянтанг убил 6 молодых девушек, чтобы продать их тела для проведения «призрачных свадеб». Свой поступок убийца объяснил на первом же допросе — он сообщил следователям, что зарезать молодую женщину гораздо проще, чем тратить время на наблюдение за кладбищами, а затем красть тело.

В 2016 году в провинции Шаньси полиция остановила автомобиль, в котором находились трое мужчин и труп молодой женщины. Как выяснилось, это была преступная группа, промышлявшая убийствами для последующей перепродажи тел. Один из злоумышленников знакомился с жертвой в соцсетях и приглашал ее на свидание. Затем жертве делали инъекцию смертельной дозы снотворного препарата, а тело отвозили заказчикам.

В тот раз «невесту» ждали в семье утонувшего при купании студента, где были готовы отдать за труп в идеальном состоянии 35 000 юаней (около 300 тысяч рублей). Примерно тогда же задержали группу гробокопателей, которые умудрились продать одно и то же тело дважды.

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Первый раз покойницу выкопали и продали одной семье, а второй раз достали из могилы, где она была захоронена с новым «супругом», чтобы продать другой безутешной семье. Во время второй продажи их и задержали с поличным.

К «черным гробокопателям» китайский закон довольно суров — за похищение тела могут дать до 10 лет тюрьмы. Предусмотрена ответственность и для покупателей тел — родственников «жениха» иногда приговаривают к 4-5 годам. Несмотря на это, бизнес продолжает процветать — тысячелетние традиции требуют своего, а прибыль поставщиков тел весьма недурна.

Это может показаться странным, но на рынке трупов цены постоянно растут. За последние 10 лет стоимость «свежей» невесты поднялась почти в 5 раз. Самая высокая цена сделки, зафиксированная правоохранителями, составила 180 000 юаней (1 миллион 600 тысяч рублей). Именно столько семья мертвого «жениха» была готова отдать за тело молодой фотомодели, погибшей в автокатастрофе.

© Китайской традиции снабжать покойника всем необходимым, не одна тысяча лет

Среди населения постоянно проводится разъяснительная работа, но переубедить людей, которые много поколений верили в «свадьбы призраков», не удается. Свадьба происходит по всем канонам этой церемонии — с гостями, застольем и буддийскими монахами. Гости дарят «молодоженам» подарки и желают семейного счастья. Монахи не должны присутствовать на таких церемониях, противоречащих канонам буддизма, но, имея достаточно денег, родственники покойного могут без проблем их привлечь.