Как США собирались управлять побежденным СССР

В XX веке американское командование с десяток раз всерьёз задумывалось о военном противостоянии с СССР . Такие планы носили неофициальный характер, а за их разработку отвечали в разное время Пентагон, ЦРУ, Совет по внешней политике. По сути, все они мало отличались друг от друга. И только в проекте «Дропшот», составленном в 1949 году, было уделено внимание не только ведению боевых действий, но и обустройству побеждённой России.

Взять под контроль

Согласно 700-страничному плану «Дропшот», частично рассекреченному в 1978 году, война должна была начаться 1 января 1957 года. Предполагалось, что США поддержат все государства НАТО и страны Британского содружества (кроме Индии и Пакистана). Советскую же сторону должны были принять коммунистические государства Восточной и Центральной Европы, Албания, Корея, Монголия и Китай. Югославия, Швейцария, Испания, Ирландия, страны Скандинавии и арабского мира, по мнению американских аналитиков, будут стараться не ввязываться в противостояние.

В пункте №14 авторы плана указали, что обойтись без использования ядерного оружия не удастся. Его начнут использовать обе стороны. Вашингтон должен был сбросить на Советский Союз 300 атомных боеголовок и 250 тысяч обычных бомб. Основной удар пришёлся бы на Москву, Ленинград, Свердловск и Киев. Напасть собирались на более чем 100 городов.

Также американцы хотели уничтожить до 85% промышленности страны и убить до 60 миллионов советских граждан. Следом на черноморское побережье должен высадиться десант из 50 дивизий. Всего же в разгроме коммунизма планировалось задействовать 8 миллионов солдат и моряков.

Новые штаты Америки

Следующий пункт, который требовалось реализовать оккупантам – разделить территорию страны на зоны: Западная Россия, Кавказ и Украина, Западная Сибирь и Туркестан, Восточная Сибирь, Забайкалье и Приморье. Через 20-30 лет эти районы требовалось подчинить полностью США, чтобы исключить объединения России в будущем. Что касается руководителей, то ставка должна была быть сделана на политзаключённых ГУЛАГа, кулаков и членов их семей, бойцов подпольных антисоветских групп Украины, Прибалтики, Кавказа, то есть тех, у кого накопилось слишком много вопросов к «строителям коммунизма».

Американские стратеги настолько увлеклись, что даже исключили вариант прилёта по своей территории. Но категорично утверждать это всё же не стоит, так как большая часть документа до сих пор не является достоянием гласности. В относительно свободном доступе находятся только те части плана, в которых упоминается «победоносное шествие капитализма по планете».