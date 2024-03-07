Какие аномалии возникли на месте падения Витимского болида

Витимский болид часто сравнивают с Тунгусским метеоритом. Однако первый считается наиболее изученным. Несмотря на это, тело, упавшее в Иркутской области, до сих пор входит в список самых загадочных. И виной тому странные явления, сопровождавшие падение болида, и последующие события.

Хронология происшествия

Болид, который считается одним из самых загадочных в современной истории, как и Тунгусский метеорит, упал в бассейне реки, но не Тунгуски, а Витим, за что и получил свое название. Как указано в учебнике «Астрономия» Владимира Сурдина и Сергея Язева, все произошло в ночь на 25 сентября 2002 года примерно в 2 часа неподалеку от поселков Мама и Витимский, где в тот момент бушевала непогода: температура воздуха составляла около 0C, а с неба сыпал дождь со снегом.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия и время суток, местные жители заметили в небе яркий свет, на который «было больно смотреть». В окрестностях Мамы очевидцы увидели светящийся шар, от которого «сыпались искры». Спустя 2-3 минуты до поселков дошла ударная волна, вследствие чего в домах сотряслись стены, а в шкафах зазвенела посуда. Однако следов астероида, масса которого, по оценкам специалистов, была от 30 до 50 тонн, а точнее крупных его фрагментов обнаружено не было.

Странные явления при падении небесного тела

Впрочем, исчезновение фрагментов – не единственная загадка Витимского метеорита. Тем более что сотрудники Иркутского научного центра СО РАН и ИГУ нашли на снегу в месте падения небесного тела мелкодисперсное космогенное вещество. Некоторые исследователи называют странным тот факт, что крупные метеориты, включая Витимский и Тунгусский, падают именно малонаселенных районах. Благодаря данному обстоятельству, квалифицированных наблюдателей подобных инцидентов нет.

Кандидат географических наук Юрий Супруненко в своей книге «Байкал» упоминает также о том, что в ночь на 25 сентября 2002 года в поселке Мама было отключено электричество. Позднее эксперты заявили, что отключение произошло вследствие «возмущения магнитного поля Земли». Тогда же некоторые видели, как над остроконечными предметами появились световые шары. Такие шары относятся к природным явлениям, которые ученые окрестили огнями святого Эльма.

Последствия Витимского инцидента

Но даже после того, как Витимский метеорит «приземлился», в бассейне реки Витим продолжали фиксироваться различные аномальные явления. Например, кроме поваленных деревьев, в тайге на протяжении 2 недель наблюдали лучи, напоминавшие свет от прожекторов. Возможно, это было северное сияние, но оно здесь бывает только в декабре. Неудивительно, что уфологи, также подключившиеся к изучению Витимского болида, не сомневались в том, что в Иркутской области на самом деле орудовали НЛО.

О том, что в упомянутой местности действительно происходило что-то неладное, говорит и тот факт, что вскоре после прибытия астероида в этой же точке рухнул самолет Ан-2. Мало того, в окрестностях внезапно пропали дикие звери. В особенности это коснулось соболя, охота на которого кормила многих сельчан. Данное обстоятельство вынудило некоторых жителей покинуть поселки навсегда. К тому же людей стали беспокоить боли в суставах, высокое артериальное давление и заболевания почек.