Цветочное надувательство: «немецкое 8 марта» хотели перенести на другую дату

«Дитям – мороженное, бабе – цветы», – формула из «Бриллиантовой руки» просто классическая. С мороженным всё понятно, оно вкусное, питательное и освежает, а вот с цветами как-то не очень ясно. Мы просто привыкли, что дамам дарят бесполезные, но красивые растения, которые будут радовать глаз всего несколько дней. Но мы, мужчины, готовы безропотно тратить на них большие деньги, особенно сейчас, в начале весны.

© Михаил Метцель/ТАСС

От 120 рублей за штучку вам обойдутся миниатюрные простые тюльпанчики, от 150 рублей – махровые. «Полноразмерные» цветы этого типа уже дороже, плюс упаковка. 8-го утром всё будет стоит ещё больше. Товар, по большей части, привозной – с «импортозамещением» торговцы связываться не очень хотят.

«У нас розничные продажи, и мы работаем только с импортным цветком, с российским – не работаем. Причины – нестабильное качество, да и условия работы порой неприемлемы. Работали с одним подмосковным совхозом, но это было очень проблематично. Оплачивали в сентябре месяце 50%, и всё было хорошо – до момента получения. Мы говорим, что нам нужно, например, 50 тысяч тюльпанов, пять сортов, белый, красный, желтый. Всё зафиксировали в договоре, но когда наступает момент получения цветка, получается, что мы не можем забрать белый и красный тоже. Потому, что они их уже продали! Такие вот условия были, подход…

Российские производители сажают и розы, их тоже продают, но нужного количества в любом случае не хватает. Потому и идёт импорт. Например, из Кении – цветок приезжает в Россию, и он стоит столько же, сколько, скажем, у одного из подмосковных производителей», – объясняет владелец студии цветов BlumenStreet Вадим Белоусов.

Увы, тут ничего нового – типичный «бизнес по-русский». Когда желание срубить сверхприбыль на первом месте, а на долгосрочные партнёрские взаимоотношения наплевать. Потом те же хозяйства плачутся, что «импорт их давит». Жадность всегда приводит к бедности, эта поговорка стара, как само человечество.

Напротив, традиция дарить цветы, судя по всему, имеет очень недавнюю историю. В пользу этого говорит хотя бы та разноголосица мнений, которые высказываются разными историками. Говоря по-простому, учёные мужи путаются в показаниях.

Про Древний Египет мы ничего не знаем, существование Древней Греции и Древнего Рима – под огромным вопросом. Например, никакого греческого (древнегреческого тем более) языка не было, все, кто жили на полуострове, говорили и писали на турецком. До 1830 года, пока француз Адамантиос Кораис практически с нуля не создал им новый язык. И древнегреческий тоже. А вскоре откуда-то из пространства-времени появилась «Илиада» и «Одиссея»...

Поэтому басни о том, что победителями мифических античных олимпиад дарили цветы, оставим для художественной литературы. Равно как и все россказни про римских патрициев и плебеев, они вроде как цветочки тоже уважали. Вот только об искусственности латыни – «корпоративного» церковного языка – написаны целые тома...

Библейская тема также под сомнением, история о том, как Адам вручил Еве дизайнерский букет, вообще попахивает каким-то сюрреализмом. Это явно писал человек, у которого никогда не было собственного сада. Двигаемся в более-менее недавние времена. Вроде как в XVII веке в Голландии зачем-то начали выращивать много-много тюльпанов. Правда, не очень понятно, что с ними, такими красивыми, делали. Если ориентироваться на документальные гравюры Джованни Пиронези (1720–1778), то ещё в XVIII столетии в Европе царило запустение – люди не оправились от какой-то катастрофы, больше похожей на мощнейшее наводнение. Точно не до цветов – народ выживал.

Именно поэтому весьма распространённая гипотеза о том, что дарить цветы начали в конце XIX века – в «викторианские» времена – вполне правдоподобна. Дескать, в эту эпоху ханжества чувства к женщине можно было выразить только неким скромным, но красивым подарком. И цветы пошли в ход. Но уже не полевые – традиция плести венки из них есть у всех народов – а культурные. И красивые растения стали культивировать.

Тогда и голландская эпопея с тюльпанами выглядит вполне органично, они поставляли их в Великобританию, много. Так как был спрос, да и везти близко. Другие цветы тоже, и туда же.

«Традиция дарения цветов в нашей стране появилась XIX веке. Стало модным веянием дарить цветы актрисам. И постепенно эта традиция перешла уже и на всех остальных дам высшего света. И, конечно, какие-то букеты себе могли позволить только очень обеспеченные люди, потому что цветы были редким и штучным товаром», – объясняет флорист Георгий Сухаржевский.

Всё вполне себе сходится – у нас любят во всём копировать «просвещённую Европу», причём делают это быстро. То есть всё-таки конец XIX-го столетия, не раньше.

В Советском Союзе до реформ Хрущёва (1956-1957), когда была уничтожена вся кооперация и малый бизнес, цветами заведовали именно эти «частники». И, судя по старым фоткам, товар был, в большом количестве. Физкультурницы 30-х нередко шествовали на парадах с красивыми букетами, их же изображали и на картинах.

На фотографиях победного 1945-го просто море цветов, причём явно специально выращенных, культурных. Да и девушкам, судя по тогдашнему изобразительному искусству, их полагалось дарить.

На 8 марта дарили преимущественно мимозу (правильно – серебристая акация), вроде как это придумала ещё Надежда Крупская. Так это или нет неизвестно, но жёлтыми веточками исправно торговали – кооперация работала. А потом, после того, как её разрушили, большую часть этого бизнеса стала контролировать «цветочная мафия», причём самая натуральная. Деньги там крутились колоссальные.

В южных республиках работали частные оранжереи, розы, гвоздики и тюльпаны везли в крупные города в больших чемоданах самолётами. Власти смотрели на всё это сквозь пальцы – цветы-то нужны! Мимозу, конечно, продавали и в государственных магазинах, но все шли на рынок – там товар был совсем другого качества. А на 8 марта экономить было не принято. Впрочем, как и сейчас.

Кстати, в СССР одно время подумывали о переносе Международного женского дня на менее ангажированную дату. Как известно, праздник 8 марта учредила в 1910 года Клара Цеткин, а вот к ней в нашей стране было довольно неоднозначное отношение. Потому, что эта дамочка умудрилась вдрызг разругаться со всеми соратниками по коммунистическому движению – как в Германии, так и в других странах.

Причём не только по идеологическим причинам. Ещё в 1918-м её обвиняли в смерти Розы Люксембург и Карла Либкнехта. Дело в том, что у Роза Люксембург и Константина Цеткина случился бурный роман, который окончился ничем – революционерка поигралась с юношей и предпочла ему более зрелого Либкнехта. Мать обиделась, а вскоре парочка внезапно погибла.

Правда, в нашей стране это не было определяющим фактором, хотя, как говорится, «осадочек остался». Клара Цеткин почему-то считала себя вправе поучать Владимира Ленина, между тем как революция в Германии провалилась, а в России – состоялась. Вождь обижался. После его смерти критика обрушилась уже на Сталина и его программу построения социализма в отдельно взятой стране. И в период особо острых разногласий с немецкими коммунистами, включая Эрнста Тельмана, появился проект переноса 8 марта.

Даты назывались разные, начиная от «календарного» 1 марта до 22 марта – дня весеннего равноденствия. Однако потом стало как-то не до того, страна готовилась к войне, которая вскоре началась. Но цветы выращивать не перестали.